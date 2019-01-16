В России необходимо внедрить адресное пособие по бедности, которое обеспечивало бы доведение доходов нуждающихся семей до национальной черты бедности — величины прожиточного минимума, следует из доклада «Социальная политика в долгосрочной перспективе: многомерная бедность и эффективная адресность», подготовленного экономистами РАНХиГС Татьяной Малевой, Еленой Гришиной и Еленой Цацурой.

с чего всё началось

Для решения проблемы детской бедности нужны дополнительные финансовые средства из федерального бюджета — на выплаты адресного пособия по бедности семьям с детьми потребуется около 520 млрд руб. ежегодно, указывают авторы доклада.

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