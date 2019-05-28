Экономика

Эксперты повысили рейтинг кредитоспособности УдмуртииСусанин 08:52

Агентство «Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг Удмуртии до уровня «ruBBB-». Об этом сообщила пресс-служба Минфина республики во вторник, 28 мая. По данному рейтингу установлен стабильный прогноз.
Читать в источнике

Подробнее о событии

"Эксперт РА" подтвердило рейтинг ГК "Автодор" на уровне "ruAA+"

Финмаркет08:52

Агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг Удмуртской Республики до уровня ruBBB-

Концессии и инфраструктурные инвестиции09:40

«Эксперт РА» впервые присвоил рейтинг Якутии на уровне ruАА-

ИА ЯСИАвчера в 21:01

«Эксперт РА» подтвердило рейтинг группы «Дом.РФ» на уровне ruAAA

РИА Новости06:19

Эксперты повысили рейтинг кредитоспособности Удмуртии

Сусанин08:52

«Эксперт РА» подтвердило «ДОМ.РФ» рейтинг «ruAAA»

Банки.ру06:34

«Эксперт РА» присвоил Якутии рейтинг «ruАА-», прогноз «стабильный»

Якутия 24вчера в 04:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 10:04, Ашберн
Здоровье

В РФ изменились правила обязательного медицинского страхования

Новые правила обязательного медицинского страхования начали действовать в России с 28 мая.
Обновлено в 01:33
Экономика

Найден крупнейший за 30 лет изумруд в России

Обновлено в 05:49
Общество

Госдума создает госреестр лишенных родительских прав

Правительственный законопроект, направленный на создание госреестра граждан, которых ранее лишили родительских прав, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 28 мая.
Обновлено в 07:59
Происшествия

В Тамбове четырехлетний мальчик на иномарке сбил пенсионерку

Четырехлетний мальчик, оставленный матерью в салоне Citroen, забрался на водительское сиденье и запустил двигатель.
Обновлено в 05:25
Общество

Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу российских судов

Обновлено в 08:00
Технологии

«ЛитРес» сообщил о выходе на рынок Польши

По словам гендиректора компании Сергея Анурьева, в 2017 году рынок электронных книг в Польше оценивался в 85 млн злотых (1,4 млрд руб.).
Обновлено в 06:46
Политика

Зеленский назначил нового секретаря СНБО Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, которым назначил бывшего министра финансов Александра Данилюка секретарём Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
Обновлено в 09:33
Общество

Пермская гимназия отменяет систему баллов для первоклашек

Пермская гимназия №4, где для девочек завысили проходные баллы для зачисления в первый класс, больше не будет набирать дошкольников по результатам экзаменов.
Обновлено в 08:37
Общество

В Москве открылся Музей русского зарубежья

Обновлено в 08:23
Экономика

ЦБ покроет лаком сторублевые купюры

Замглавы департамента наличного денежного обращения Центробанка России (ЦБ) Владимир Демиденко рассказал, что кредитно-денежный институт намерен модернизировать сторублевые купюры.
Обновлено в 09:03
Общество

В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах

Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Происшествия

Россия заплатит более миллиона евро родственникам исчезнувших в Чечне

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить денежную компенсацию родным пропавших без вести в Чечне в период с 2000 по 2005 годы.
Обновлено в 09:26
Политика

Задержанный в Косово российский сотрудник ООН освобожден

Россиянин Михаил Краснощеков, который является сотрудником Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК), освобожден, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МООНК.
Обновлено в 09:20
Политика

Талибы встретились с Лавровым в Москве

Обновлено в 07:30
Общество

Гидрометцентр не подтвердил прогноз о надвигающихся на Москву смерчах

Гидрометцентр не располагает данными о якобы надвигающихся на Москву смерчах.
Обновлено в 08:00
Футбол

Кононов остался главным тренером «Спартака»

В Москве проходит заседание совета директоров футбольного клуба "Спартак".
Обновлено в 09:49
Музыка

Шнуров повел под венец Аллу Михееву в новом клипе «Ленинграда»

Группа "Ленинград" на своем канале на YouTube опубликовала новый клип на песню "Кабриолет".
Обновлено в 09:27
Футбол

Президент «Реала» отказался бесплатно отпустить Рамоса в Китай

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес рассказал о разговоре с капитаном команды Серхио Рамосом, который хочет уйти из клуба до истечения контракта.
Обновлено в 08:52
Политика

Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

Обновлено в 09:24
Происшествия

В Калуге попал под следствие замначальника управления Росгвардии

Заместителя начальника управления Росгвардии по Калужской области подозревают в злоупотреблении полномочиями и незаконном предпринимательстве.
Обновлено в 08:36
Авто

Стали известны российские цены на новый Volvo S60

Дилеры Volvo в России начали прием заказов на седан Volvo S60 нового поколения.
Обновлено в 06:43
Политика

Намерение Киева изменить статус Керченского пролива оценили в Крыму

Обновлено в 08:57
Хоккей

Стал известен состав групп ЧМ-2020 по хоккею

Определился состав участников групп на чемпионате мира по хоккею 2020 года, который пройдёт в Швейцарии.
Обновлено в 07:43
Происшествия

Саратовский подросток перед нападением на школу записал видеообращение

Обновлено в 05:54
Происшествия

В Башкирии ищут женщину, укравшую из банка 20 миллионов рублей

Полицейские в Башкирии разыскивают местную жительницу, подозреваемую в краже более 20 миллионов рублей из кассы банка, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Обновлено в 07:09
Происшествия

Петербуржцы не могут вылететь в Анталью из-за поломки самолета

Обновлено в 02:06
Армия и оружие

ВВС Израиля нанесли удары в Сирии

ВВС Израиля нанесли серию ударов по военным объектам сирийской армии в провинции Кунейтра, в районе населенного пункта Тель Шаар.
Обновлено вчера в 15:08
Авто

Renault Arkana не будут выпускать на АвтоВАЗе

Обновлено в 08:10
Политика

Порошенко станет спонсором радикалов

Бывший президент Украины Петр Порошенко станет спонсором Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено в 06:50
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина теперь живет в элитном столичном жилом комплексе

Диана Шурыгина вместе с мужем переехала в элитный жилой комплекс, передает СтарХит.
Обновлено в 05:58
Как работают Яндекс.Новости?
Главное