Экономика
Эксперты повысили рейтинг кредитоспособности УдмуртииСусанин 08:52
Агентство «Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг Удмуртии до уровня «ruBBB-». Об этом сообщила пресс-служба Минфина республики во вторник, 28 мая. По данному рейтингу установлен стабильный прогноз.
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Агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг Удмуртской Республики до уровня ruBBB-
Концессии и инфраструктурные инвестиции09:40
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Здоровье
В РФ изменились правила обязательного медицинского страхования
Новые правила обязательного медицинского страхования начали действовать в России с 28 мая.
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Правительственный законопроект, направленный на создание госреестра граждан, которых ранее лишили родительских прав, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 28 мая.
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В Тамбове четырехлетний мальчик на иномарке сбил пенсионерку
Четырехлетний мальчик, оставленный матерью в салоне Citroen, забрался на водительское сиденье и запустил двигатель.
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Зеленский назначил нового секретаря СНБО Украины
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В Москве открылся Музей русского зарубежья
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ЦБ покроет лаком сторублевые купюры
Замглавы департамента наличного денежного обращения Центробанка России (ЦБ) Владимир Демиденко рассказал, что кредитно-денежный институт намерен модернизировать сторублевые купюры.
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В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить денежную компенсацию родным пропавших без вести в Чечне в период с 2000 по 2005 годы.
Обновлено в 09:26
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Задержанный в Косово российский сотрудник ООН освобожден
Россиянин Михаил Краснощеков, который является сотрудником Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК), освобожден, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МООНК.
Обновлено в 09:20
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Талибы встретились с Лавровым в Москве
Обновлено в 07:30
Общество
Гидрометцентр не подтвердил прогноз о надвигающихся на Москву смерчах
Гидрометцентр не располагает данными о якобы надвигающихся на Москву смерчах.
Обновлено в 08:00
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Кононов остался главным тренером «Спартака»
В Москве проходит заседание совета директоров футбольного клуба "Спартак".
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Музыка
Шнуров повел под венец Аллу Михееву в новом клипе «Ленинграда»
Группа "Ленинград" на своем канале на YouTube опубликовала новый клип на песню "Кабриолет".
Обновлено в 09:27
Футбол
Президент «Реала» отказался бесплатно отпустить Рамоса в Китай
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес рассказал о разговоре с капитаном команды Серхио Рамосом, который хочет уйти из клуба до истечения контракта.
Обновлено в 08:52
Политика
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
Обновлено в 09:24
Происшествия
В Калуге попал под следствие замначальника управления Росгвардии
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Обновлено в 08:36
Авто
Стали известны российские цены на новый Volvo S60
Дилеры Volvo в России начали прием заказов на седан Volvo S60 нового поколения.
Обновлено в 06:43
Хоккей
Стал известен состав групп ЧМ-2020 по хоккею
Определился состав участников групп на чемпионате мира по хоккею 2020 года, который пройдёт в Швейцарии.
Обновлено в 07:43
Происшествия
В Башкирии ищут женщину, укравшую из банка 20 миллионов рублей
Полицейские в Башкирии разыскивают местную жительницу, подозреваемую в краже более 20 миллионов рублей из кассы банка, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Обновлено в 07:09
Армия и оружие
ВВС Израиля нанесли удары в Сирии
ВВС Израиля нанесли серию ударов по военным объектам сирийской армии в провинции Кунейтра, в районе населенного пункта Тель Шаар.
Обновлено вчера в 15:08
Авто
Renault Arkana не будут выпускать на АвтоВАЗе
Обновлено в 08:10
Политика
Порошенко станет спонсором радикалов
Бывший президент Украины Петр Порошенко станет спонсором Радикальной партии Олега Ляшко.
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Шоу-бизнес
Диана Шурыгина теперь живет в элитном столичном жилом комплексе
Диана Шурыгина вместе с мужем переехала в элитный жилой комплекс, передает СтарХит.
Обновлено в 05:58