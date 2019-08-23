Энергетика
Эксперты посоветовали Украине закупать газ у «Газпрома» вместо КатараГазета.Ru вчера в 21:25
Международные эксперты полагают, что Катар в ближайшее время не сможет поставлять газ на Украину. Об этом сообщает РИА "Новости". По их словам, пока Катар наращивает мощности по производству СПГ, Украине следует покупать газ у российской компании "Газпром".
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