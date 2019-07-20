Экономика
Эксперты подсказали россиянам, как заработать на биржеПРАЙМ 03:06
Людям, которые только начинают торговать на бирже, эксперты рекомендуют часть средств вкладывать в бумаги, считающиеся самыми надежными — облигации федерального займа (ОФЗ).
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 04:15, Вашингтон
Энергетика
Путин заявил об опасности ограничения цен на топливо
В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.
Обновлено вчера в 21:13
Общество
Названы наименее востребованные в России профессии
Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин в России.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
В Подмосковье задержали двух следователей СК
В Московской области задержаны два следователя территориальных отделов Следственного комитета по подозрению в получении взятки в размере 1,2 млн рублей.
Обновлено в 03:24
Гаджеты
Наконец-то. Коммерческая печать панелей OLED начнется в 2020 году
Производители плоских панелей в Японии и в других странах разрабатывают технологию струйной печати OLED, причем японская компания JOLED, вероятно, будет первой, кто начнет продажи печатных панелей OLED в 2020 году.
Обновлено в 02:49
Происшествия
СМИ узнали об аресте в деле о постройке завода по производству С-400
Обновлено вчера в 20:15
Политика
В МИД заявили, что тема «винных» санкций в отношении Грузии закрыта
Российские законодатели обсуждали возможность введения запрета на поставки в РФ ряда грузинских товаров на фоне событий в Тбилиси конца июня — начала июля, однако на сегодняшний день тема "винных" санкций в отношении Грузии закрыта.
Обновлено вчера в 05:36
Футбол
Валерий Кечинов: «Не удивлюсь, если „Ростов“ обыграет „Спартак“»
Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 2-тура РПЛ между «Ростовом» и красно-белыми.
Обновлено вчера в 10:36
Здоровье
У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина
Обновлено вчера в 12:24
Армия и оружие
В ДНР издали приказ о прекращении огня с 21 июля
«В связи с достигнутыми договорённостями о введении в действие с 00:01 21 июля 2019 года бессрочного режима прекращения огня, по поручению главы Донецкой Народной Республики в Управлении Народной милиции был издан соответствующий приказ, который доведён в установленном порядке всем подразделениям и каждому военнослужащему», — цитирует Донецкое агентство новостей Синенкова.
Обновлено в 04:11
Общество
Синоптики объявили штормовое предупреждение на Урале
Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявило штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий на Среднем и Южном Урале.
Обновлено в 03:34
Армия и оружие
Глава военной разведки США сравнил угрозы со стороны России и Китая
Директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли считает, что Россия представляет угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной.
Обновлено вчера в 16:50
Политика
Посольство России выложило карту с украинским Крымом
Обновлено в 01:48
Происшествия
Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России
Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.
Обновлено вчера в 11:08
Кино
Netflix показал первый тизер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 02:06
Культура
Диана Шурыгина снялась обнаженной в клипе порнорежиссера
«Съемочный процесс прошел в Санкт-Петербурге в Sweet Museum, Диана была полностью голой, для роли разделся и я. Клип сняли для молодого миллионера и начинающего певца Дениса Реброва», — рассказал Барецкий.
Обновлено вчера в 07:00
Армия и оружие
Вашингтон готовит военную операцию в Персидском заливе
Центральное командование США заявило о том, что приступило к разработке военной операции «Страж», чтобы усилить надзор и обезопасить морские пути в Персидском заливе.
Обновлено вчера в 21:35
Экономика
«Нафтогаз» сообщил об отклонении жалобы Газпрома голландским судом
Жалоба Газпрома в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом» отклонена Апелляционным судом Амстердама (Нидерланды).
Обновлено вчера в 07:52
Политика
Украинцев возмутило поведение Зеленского при встрече с Полтораком
Обновлено вчера в 22:41
Футбол
Хет-трик Ибрагимовича принес «Лос-Анджелес Гэлакси» победу в дерби
Шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович отметился хет-триком в матче MLS против «Лос-Анджелеса».
Обновлено в 04:13
Политика
Новая глава Еврокомиссии призывает говорить с Россией с позиции силы
"Наша привилегия как демократических стран – отвечать прозрачностью, свободой прессы и открытым обсуждением", - цитирует слова Урсулы фон дер Ляйен РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:38
Экономика
Падение ставки ФРС США впервые за 10 лет: что это даст России и рублю
Специально для "Российской газеты" Марк Гойхман, руководитель группы аналитиков ЦАФТ, предположил действия американского регулятора по ставке и рассказал, что ждать мировой экономике и курсу рубля: - У большинства участников финансового рынка не вызывает сомнения, что на заседании ФРС США 30-31 июля ставка впервые за 10 лет будет понижена.
Обновлено в 00:00
Футбол
Обляков: «Возраст не значит ничего, мы должны биться за лидерство»
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков в интервью клубной пресс-службе выразил уверенность, что армейцы смогут на равных конкурировать с другими фаворитами РПЛ.
Обновлено в 03:43
Происшествия
На Калининской АЭС подключили энергоблок после ЧП
Под Тверью подключили четвертый энергоблок на Калининской атомной электростанции после ЧП, сообщает ТАСС.
Обновлено 18 июля в 15:01
Футбол
Марсело: «Считаю, что Неймар лучше Азара»
Защитник «Реала» Марсело прокомментировал информацию о возможном переходе Неймара из «ПСЖ» в мадридский клуб.
Обновлено вчера в 20:17
Происшествия
Лукашенко подписал закон об амнистии заключенных
В связи с празднованием 75-летия освобождения белорусской территории от немецко-фашистских захватчиков закон об амнистии подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко, 20 июля сообщает пресс-служба президента.
Обновлено в 03:44
Политика
Украинский министр назвал указ Зеленского цирком
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал цирком указ президента страны Владимира Зеленского об улучшении качества автомобильных дорог.
Обновлено в 01:36
Политика
Названа стоимость кроссовок, в которых Путин приезжал на Валаам
Обновлено вчера в 07:13
Музыка
Ставрополье в августе принимает джазовый фестиваль
Завершится фестиваль 28 августа концертом в Доме культуры Буденновска, сообщили в управлении по информполитике Правительства Ставрополья.
Обновлено вчера в 07:00
Армия и оружие
Танковый бой Abrams и Т-72М сняли на видео в Польше
Бой между американским боевым танком Abrams и советским Т-72М на учениях сняли на видео.
Обновлено вчера в 14:48