Экономика

Эксперты подсказали россиянам, как заработать на биржеПРАЙМ 03:06

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Людям, которые только начинают торговать на бирже, эксперты рекомендуют часть средств вкладывать в бумаги, считающиеся самыми надежными — облигации федерального займа (ОФЗ).
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Эксперты подсказали россиянам, как заработать на бирже

ПРАЙМ03:06
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Энергетика

Путин заявил об опасности ограничения цен на топливо

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Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявило штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий на Среднем и Южном Урале.
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Армия и оружие

Глава военной разведки США сравнил угрозы со стороны России и Китая

Директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли считает, что Россия представляет угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной.
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Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.
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Центральное командование США заявило о том, что приступило к разработке военной операции «Страж», чтобы усилить надзор и обезопасить морские пути в Персидском заливе.
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Экономика

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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков в интервью клубной пресс-службе выразил уверенность, что армейцы смогут на равных конкурировать с другими фаворитами РПЛ.
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