Людям, которые только начинают торговать на бирже, эксперты рекомендуют часть средств вкладывать в бумаги, считающиеся самыми надежными — облигации федерального займа (ОФЗ).

Эксперты подсказали россиянам, как заработать на бирже

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