Финансы
Эксперты озвучили прогнозы на курс рубля в июнеАктуальные Новости вчера в 01:11
Эксперты рассказали, какое будущее ожидает российский рубль в июне. Отмечается, что на курс отечественной валюты могут повлиять несколько факторов, а в мае она оставалась вблизи локальных максимумов.
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Экономика
Торговые сети могут обязать принимать бутылки, пишут СМИ
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары у населения, пишут "Известия".
Обновлено в 01:43
Общество
В Минпросвещения связали травлю учителей в соцсетях и буллинг в школах
Травля учителей в социальных сетях и буллинг в школах могут быть "звеньями одной цепи".
Обновлено в 01:44
Политика
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия
Петербургский парусник «Мир» снес микроавтобус в порту Германии
Отчаливая от берега, «Мир» снес кормой микроавтобус марки Mercedes так, что у него остались глубокие вмятины.
Обновлено вчера в 19:56
Хоккей
Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею
Победу в чемпионате мира по хоккею Финляндия одержала в третий раз. Ранее финны выигрывали турнир в 1995 и 2011 годах.
Обновлено вчера в 17:54
Происшествия
Два человека погибли при торнадо в Оклахоме
Крова лишились несколько сотен человек. Погибли два человека, еще 29 получили ранения, информирует ABC.
Обновлено вчера в 20:09
Политика
Пушков отреагировал на нападение главы района Хакасии на журналиста
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал нападение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента телеканала "Россия 24".
Обновлено вчера в 22:44
Космос
Ученые раскрыли экзотическую материю в атмосфере Солнца
Обновлено 24 мая в 11:04
Политика
Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 13:59
Футбол
Зидан хочет оставить Рамоса в «Реале»
Главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан хочет убедить защитника Серхио Рамоса остаться в команде.
Обновлено в 01:44
Политика
В Раде рассказали о возможных последствиях дефолта на Украине
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» прокомментировал обращение бизнесмена Игоря Коломойского к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с призывом объявить дефолт по внешним долгам страны.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Китай вводит антидемпинговые меры в отношении фенола из США и ЕС
Китай вводит антидемпинговые меры в отношении фенола, импортируемого из США, Евросоюза, Южной Кореи, Японии и Таиланда.
Обновлено в 01:52
Происшествия
В Кабуле при взрыве автобуса пострадали десять человек
По меньшей мере десять человек пострадали в результате взрыва автобуса в центре Кабула.
Обновлено в 00:29
Происшествия
Кличко показал видео треснувшего в Киеве моста
Мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке опубликовал видео с новым стеклянным пешеходным мостом, который треснул через день после открытия.
Обновлено вчера в 22:08
Происшествия
Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков
Обновлено вчера в 16:07
Общество
Во Владивостоке выпускники извинились за скандальный флешмоб
Директор владивостокской школы №74, выпускники которой устроили скандальный флешмоб в откровенных нарядах, попросила закрыть эту тему, чтобы учащиеся смогли спокойно готовиться к экзаменам.
Обновлено вчера в 22:07
Экономика
Тормозные риски: вероятность рецессии в России снизилась до 10%
Вероятность рецессии российской экономики снизится с 20–25% в начале года до 5–10% в III квартале.
Обновлено вчера в 17:02
Футбол
Тренер «Анжи» объяснил отказ Керимова финансировать клуб
Главный тренер махачкалинского "Анжи" Магомед Адиев объяснил причину, по которой российский политик и бизнесмен Сулейман Керимов решил не помогать клубу исправить финансвовое положение, передает "Советский спорт".
Обновлено в 00:49
Общество
Росконтроль определил лучшие томатные соки
Росконтроль провёл исследование семи популярных марок томатного сока. Образцы продукции эксперты закупали в магазинах.
Обновлено в 01:29
Транспорт
На Ярославском направлении МЖД задерживаются несколько электричек
Несколько пригородных поездов на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) задерживаются по техническим причинам в понедельник утром.
Обновлено в 01:18
Армия и оружие
КНДР назвала Болтона «фанатиком войны»
В министерстве иностранных дел Северной Кореи заявили, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон является "фанатиком войны".
Обновлено в 01:06
Экономика
Эксперты спрогнозировали потерю лидерства Huawei на российском рынке
Китайская телекоммуникационная компания Huawei может потерять первенство по продажам смартфонов в России, уступив его южнокорейскому конкуренту Samsung, сообщили «Известиям» эксперты рынка.
Обновлено вчера в 17:32
Футбол
Хакеры украли денежный транш из «ПСЖ» в «Боку» за Паредеса
Согласно регламенту, первый транш "Боке" должен был поступить на счет клуба до 6 марта.
Обновлено в 00:36
Здоровье
Медики рассказали о ранних признаках деменции
Медики рассказали о ранних признаках деменции, к которой особенно предрасположены люди пожилого возраста.
Обновлено вчера в 22:06
Кино
«Аладдин» Гая Ричи возглавил российский прокат
Полнометражный фильм «Аладдин» Гая Ричи возглавил прокат в России и странах СНГ по результатам последних выходных мая.
Обновлено в 00:27
Экономика
Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России
Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено вчера в 09:34
Экономика
Вилки и ложки принесли России миллиарды
Экспорт столовых приборов и инструментов из металла в 2018 году принес российским компаниям 50,1 миллиарда рублей, подсчитали авторы исследования компании FinExpertiza (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Обновлено в 01:08
Общество
Бывший гендиректор Ozon возглавит «Утконос»
Дэнни Перекальски станет новым гендиректором интернет-ретейлера «Утконос», рассказали РБК два источника на рынке продуктовой розницы.
Обновлено в 01:05
Политика
Шерин считает политическим решение трибунала по украинским морякам
Решение Международного трибунала по морскому праву об освобождении украинских военных кораблей и моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года, является политическим.
Обновлено 25 мая в 09:31
Общество
Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет
«Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.
Обновлено в 00:00