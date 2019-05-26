Финансы

Эксперты озвучили прогнозы на курс рубля в июнеАктуальные Новости вчера в 01:11

Эксперты рассказали, какое будущее ожидает российский рубль в июне. Отмечается, что на курс отечественной валюты могут повлиять несколько факторов, а в мае она оставалась вблизи локальных максимумов.
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Негативный июнь: доллар ждет взлет

Утро.ruвчера в 05:17

Эксперт рассказал, в каком положении окажется рубль в июне

Аргументы неделивчера в 04:47

Эксперты назвали главные риски для курса рубля в июне

iReactorвчера в 02:47

Эксперт назвал четыре риска для курса рубля в июне

Экономика сегоднявчера в 04:09

Российские аналитики озвучили главные риски для курса рубля в июне

OAnewsвчера в 04:41

Эксперты озвучили прогнозы на курс рубля в июне

Актуальные Новостивчера в 01:11

Что ждет рубль в июне: четыре риска и взлет доллара с евро

Российская газетавчера в 00:00
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Экономика

Торговые сети могут обязать принимать бутылки, пишут СМИ

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары у населения, пишут "Известия".
Обновлено в 01:43
Общество

В Минпросвещения связали травлю учителей в соцсетях и буллинг в школах

Травля учителей в социальных сетях и буллинг в школах могут быть "звеньями одной цепи".
Обновлено в 01:44
Политика

Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия

Петербургский парусник «Мир» снес микроавтобус в порту Германии

Отчаливая от берега, «Мир» снес кормой микроавтобус марки Mercedes так, что у него остались глубокие вмятины.
Обновлено вчера в 19:56
Хоккей

Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею

Победу в чемпионате мира по хоккею Финляндия одержала в третий раз. Ранее финны выигрывали турнир в 1995 и 2011 годах.
Обновлено вчера в 17:54
Происшествия

Два человека погибли при торнадо в Оклахоме

Крова лишились несколько сотен человек. Погибли два человека, еще 29 получили ранения, информирует ABC.
Обновлено вчера в 20:09
Политика

Пушков отреагировал на нападение главы района Хакасии на журналиста

Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал нападение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента телеканала "Россия 24".
Обновлено вчера в 22:44
Космос

Ученые раскрыли экзотическую материю в атмосфере Солнца

Обновлено 24 мая в 11:04
Политика

Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 13:59
Футбол

Зидан хочет оставить Рамоса в «Реале»

Главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан хочет убедить защитника Серхио Рамоса остаться в команде.
Обновлено в 01:44
Политика

В Раде рассказали о возможных последствиях дефолта на Украине

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» прокомментировал обращение бизнесмена Игоря Коломойского к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с призывом объявить дефолт по внешним долгам страны.
Обновлено вчера в 23:58
Политика

Китай вводит антидемпинговые меры в отношении фенола из США и ЕС

Китай вводит антидемпинговые меры в отношении фенола, импортируемого из США, Евросоюза, Южной Кореи, Японии и Таиланда.
Обновлено в 01:52
Происшествия

В Кабуле при взрыве автобуса пострадали десять человек

По меньшей мере десять человек пострадали в результате взрыва автобуса в центре Кабула.
Обновлено в 00:29
Происшествия

Кличко показал видео треснувшего в Киеве моста

Мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке опубликовал видео с новым стеклянным пешеходным мостом, который треснул через день после открытия.
Обновлено вчера в 22:08
Происшествия

Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков

Обновлено вчера в 16:07
Общество

Во Владивостоке выпускники извинились за скандальный флешмоб

Директор владивостокской школы №74, выпускники которой устроили скандальный флешмоб в откровенных нарядах, попросила закрыть эту тему, чтобы учащиеся смогли спокойно готовиться к экзаменам.
Обновлено вчера в 22:07
Экономика

Тормозные риски: вероятность рецессии в России снизилась до 10%

Вероятность рецессии российской экономики снизится с 20–25% в начале года до 5–10% в III квартале.
Обновлено вчера в 17:02
Футбол

Тренер «Анжи» объяснил отказ Керимова финансировать клуб

Главный тренер махачкалинского "Анжи" Магомед Адиев объяснил причину, по которой российский политик и бизнесмен Сулейман Керимов решил не помогать клубу исправить финансвовое положение, передает "Советский спорт".
Обновлено в 00:49
Общество

Росконтроль определил лучшие томатные соки

Росконтроль провёл исследование семи популярных марок томатного сока. Образцы продукции эксперты закупали в магазинах.
Обновлено в 01:29
Транспорт

На Ярославском направлении МЖД задерживаются несколько электричек

Несколько пригородных поездов на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) задерживаются по техническим причинам в понедельник утром.
Обновлено в 01:18
Армия и оружие

КНДР назвала Болтона «фанатиком войны»

В министерстве иностранных дел Северной Кореи заявили, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон является "фанатиком войны".
Обновлено в 01:06
Экономика

Эксперты спрогнозировали потерю лидерства Huawei на российском рынке

Китайская телекоммуникационная компания Huawei может потерять первенство по продажам смартфонов в России, уступив его южнокорейскому конкуренту Samsung, сообщили «Известиям» эксперты рынка.
Обновлено вчера в 17:32
Футбол

Хакеры украли денежный транш из «ПСЖ» в «Боку» за Паредеса

Согласно регламенту, первый транш "Боке" должен был поступить на счет клуба до 6 марта.
Обновлено в 00:36
Здоровье

Медики рассказали о ранних признаках деменции

Медики рассказали о ранних признаках деменции, к которой особенно предрасположены люди пожилого возраста.
Обновлено вчера в 22:06
Кино

«Аладдин» Гая Ричи возглавил российский прокат

Полнометражный фильм «Аладдин» Гая Ричи возглавил прокат в России и странах СНГ по результатам последних выходных мая.
Обновлено в 00:27
Экономика

Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России

Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено вчера в 09:34
Экономика

Вилки и ложки принесли России миллиарды

Экспорт столовых приборов и инструментов из металла в 2018 году принес российским компаниям 50,1 миллиарда рублей, подсчитали авторы исследования компании FinExpertiza (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Обновлено в 01:08
Общество

Бывший гендиректор Ozon возглавит «Утконос»

Дэнни Перекальски станет новым гендиректором интернет-ретейлера «Утконос», рассказали РБК два источника на рынке продуктовой розницы.
Обновлено в 01:05
Политика

Шерин считает политическим решение трибунала по украинским морякам

Решение Международного трибунала по морскому праву об освобождении украинских военных кораблей и моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года, является политическим.
Обновлено 25 мая в 09:31
Общество

Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет

«Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.
Обновлено в 00:00
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