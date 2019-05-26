Эксперты озвучили прогнозы на курс рубля в июнеАктуальные Новости вчера в 01:11

Эксперты рассказали, какое будущее ожидает российский рубль в июне. Отмечается, что на курс отечественной валюты могут повлиять несколько факторов, а в мае она оставалась вблизи локальных максимумов.

Эксперты озвучили прогнозы на курс рубля в июне

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