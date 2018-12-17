с чего всё началось

Эксперты консалтинговой компании BCG составили рейтинг стран с самыми высокими показателями индекса благополучия по итогам 2018 года. Первое место заняла Норвегия с валовым национальным доходом (ВНД) на душу населения 82 390 долл.

Экономика Экономика Правительство выделило регионам 12 миллиардов рублей на развитие дорог

Энергетика Энергетика Рынок нефти не торопится обновлять локальные максимумы На ICE 14 декабря цены на нефть возобновили падение. К закрытию торгов баррель Brent подешевел на 2,6%, до $60,16.

Экономика Экономика Рост цен на топливо грозит подорожанием продуктов После заморозки розничных и мелкооптовых цен на топливо нефтяные компании переключились на корпоративных клиентов и меняют стоимость отпуска топлива им. Это может грозить ростом цен на товары и услуги, которые перевозятся транспортными компаниями, пишет "Коммерсант".

Финансы Финансы Россия в октябре увеличила вложения в гособлигации США на $210 млн Россия второй месяц подряд продолжает увеличивать инвестиции в гособлигации США — в октябре 2018 года сумма российских вложений выросла на $210 млн, до $14,629 млрд, следует из данных американского Минфина.

Экономика Экономика Правительство создаст кластер по импортозамещению протезов и имплантов Медицинский кластер Министерство промышленности и торговли предложило правительству создать кластер для производства медицинских изделий для травматологии и ортопедии, рассказали РБК два собеседника в правительстве и подтвердили в Минпромторге.

Экономика Экономика «Коммерсантъ» узнал о реконструкции Госдумы за 2 млрд руб Проектом займется компания "Сатурн", сумма сделки составляет 10,3 млн руб. Газета указывает, что итоговая стоимость реконструкции еще может увеличиться, составив около 2 млрд руб. Летом 2018 года Посохин рассказал об утверждении графика ремонтных работ в Госдуме, передавал ТАСС.

Экономика Экономика Интерес к покупке Азиатско-Тихоокеанского банка проявили три инвестора Минимум три инвестора проявили интерес к покупке Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ).

Экономика Экономика Орешкин не видит риска разгона инфляции в 2019 году в пике до 6% Инфляция в РФ достигнет пиковых значений в конце марта 2019 года и составит 5% или чуть выше, и не дорастет до прогнозируемого ЦБ уровня 5,5-6%.

Финансы Финансы ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 18 декабря Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 18 декабря, составляет 66,6208 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.

Экономика Экономика Белоруссия сменит внешнюю политику из-за России По сообщению источников издания «Наша Нива», некоторые министры высказались в том духе, что на налоговый маневр нужно отвечать не совещаниями, а экономическими реформами в самой Белоруссии.

Экономика Экономика Эй, на бирже: число официально безработных вырастет на 38% Число официальных безработных в России может вырасти более чем на треть — до 1,1 млн человек, спрогнозировал Минтруд.

Экономика Экономика Polymetal продала предприятия Хаканджинского проекта за $30 млн Компания Polymetal, крупнейший в России производитель серебра и второй по величине производитель золота, продала 100% доли в предприятиях Хаканджинского месторождения золота и серебра в Хабаровском крае, выручив за них $30 млн.

Экономика Экономика Бельгия начала импорт российских вин Жители Бельгии теперь могут купить самые разные российские вина по цене от 8,5 до 140 евро за бутылку.

Экономика Экономика Мельниченко хочет забрать контроль над «МРСК Сибири» СУЭК является крупнейшим миноритарным акционером, которому через различные структуры принадлежит около 42% в капитале МРСК, рассказал Иванов, отметив, что компания относится к предложению о передаче контроля отрицательно: «Мы сможем лучше управлять собственными активами».