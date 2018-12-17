Экономика
Эксперты опубликовали рейтинг самых благополучных стран мира
Эксперты опубликовали рейтинг самых благополучных стран мираExpert.ruвчера в 10:31
Эксперты консалтинговой компании BCG составили рейтинг стран с самыми высокими показателями индекса благополучия по итогам 2018 года. Первое место заняла Норвегия с валовым национальным доходом (ВНД) на душу населения 82 390 долл.
Expert.ruвчера в 10:31
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с чего всё началось
Россия осталась на 59 строчке в индексе благополучия и устойчивого экономического развития (Sustainable Economic Development Assessment), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на рейтинг Boston Consulting Group.Коммерсантъвчера в 01:01
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Россия сохранила 59 место в рейтинге благополучия и экономического развития BCG
Коммерсантъвчера в 01:01
Россия стала 59-й по индексу благополучия и экономического развития
Московский Комсомолец16 декабря в 17:15
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 01:03, Ашберн
Экономика
Правительство выделило регионам 12 миллиардов рублей на развитие дорог
Обновлено в 00:30
Энергетика
Рынок нефти не торопится обновлять локальные максимумы
На ICE 14 декабря цены на нефть возобновили падение. К закрытию торгов баррель Brent подешевел на 2,6%, до $60,16.
Обновлено 16 декабря в 23:15
Экономика
Рост цен на топливо грозит подорожанием продуктов
После заморозки розничных и мелкооптовых цен на топливо нефтяные компании переключились на корпоративных клиентов и меняют стоимость отпуска топлива им. Это может грозить ростом цен на товары и услуги, которые перевозятся транспортными компаниями, пишет "Коммерсант".
Обновлено вчера в 23:02
Финансы
Россия в октябре увеличила вложения в гособлигации США на $210 млн
Россия второй месяц подряд продолжает увеличивать инвестиции в гособлигации США — в октябре 2018 года сумма российских вложений выросла на $210 млн, до $14,629 млрд, следует из данных американского Минфина.
Обновлено в 00:25
Экономика
Правительство создаст кластер по импортозамещению протезов и имплантов
Медицинский кластер Министерство промышленности и торговли предложило правительству создать кластер для производства медицинских изделий для травматологии и ортопедии, рассказали РБК два собеседника в правительстве и подтвердили в Минпромторге.
Обновлено в 00:00
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о реконструкции Госдумы за 2 млрд руб
Проектом займется компания "Сатурн", сумма сделки составляет 10,3 млн руб. Газета указывает, что итоговая стоимость реконструкции еще может увеличиться, составив около 2 млрд руб. Летом 2018 года Посохин рассказал об утверждении графика ремонтных работ в Госдуме, передавал ТАСС.
Обновлено в 00:53
Экономика
Интерес к покупке Азиатско-Тихоокеанского банка проявили три инвестора
Минимум три инвестора проявили интерес к покупке Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ).
Обновлено вчера в 08:20
Экономика
Орешкин не видит риска разгона инфляции в 2019 году в пике до 6%
Инфляция в РФ достигнет пиковых значений в конце марта 2019 года и составит 5% или чуть выше, и не дорастет до прогнозируемого ЦБ уровня 5,5-6%.
Обновлено вчера в 11:31
Финансы
ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 18 декабря
Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 18 декабря, составляет 66,6208 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
Обновлено вчера в 05:30
Экономика
Белоруссия сменит внешнюю политику из-за России
По сообщению источников издания «Наша Нива», некоторые министры высказались в том духе, что на налоговый маневр нужно отвечать не совещаниями, а экономическими реформами в самой Белоруссии.
Обновлено вчера в 06:37
Экономика
Эй, на бирже: число официально безработных вырастет на 38%
Число официальных безработных в России может вырасти более чем на треть — до 1,1 млн человек, спрогнозировал Минтруд.
Обновлено вчера в 16:01
Экономика
Polymetal продала предприятия Хаканджинского проекта за $30 млн
Компания Polymetal, крупнейший в России производитель серебра и второй по величине производитель золота, продала 100% доли в предприятиях Хаканджинского месторождения золота и серебра в Хабаровском крае, выручив за них $30 млн.
Обновлено вчера в 04:10
Экономика
Бельгия начала импорт российских вин
Жители Бельгии теперь могут купить самые разные российские вина по цене от 8,5 до 140 евро за бутылку.
Обновлено вчера в 17:21
Экономика
Мельниченко хочет забрать контроль над «МРСК Сибири»
СУЭК является крупнейшим миноритарным акционером, которому через различные структуры принадлежит около 42% в капитале МРСК, рассказал Иванов, отметив, что компания относится к предложению о передаче контроля отрицательно: «Мы сможем лучше управлять собственными активами».
Обновлено вчера в 12:40
Экономика
В Малайзии выдвинули обвинения против Goldman Sachs
Малайзия выдвинула первое уголовное обвинение против банка Goldman Sachs Group Inc в связи с хищением средств через государственный инвестиционный фонд 1MDB.
Обновлено вчера в 05:56