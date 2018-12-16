Политика
В последние годы Россия опровергла слова бывшего президента США Барака Обамы, назвавшего ее «региональной державой». Об этом сообщило издание Frankfurter Allgemeine со ссылкой на американских социологов.
Известиявчера в 23:44
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Политика
В Приморье стартовали повторные выборы губернатора
Обновлено вчера в 17:21
Политика
Главой автокефальной церкви Украины избран митрополит Епифаний
Обновлено вчера в 10:40
Политика
Госдеп призвал Германию отказаться от «Северного потока — 2»
Призыв к ЕС Ранее высокопоставленный чиновник госдепартамента США заявил, что инцидент с задержанием военных кораблей Украины в Керченском проливе за нарушение границы России должен заставить ЕС отказаться от "Северного потока — 2".
Обновлено вчера в 21:10
Политика
Госдеп подтвердил отказ США от участия в Парижском соглашении
Государственный департамент США подтвердил, что Вашингтон не будет участвовать в Парижском соглашении по климату, передает РИА "Новости" со ссылкой на заявление американского внешнеполитического ведомства.
Обновлено вчера в 18:32
Политика
Глава МВД США назвал обвинения в свой адрес ложными
Министр внутренних дел США Райан Зинке назвал ложными выдвигаемые против него обвинения в растрате бюджетных средств.
Обновлено вчера в 21:39
Армия и оружие
Почему в США предрекли поражение американскому флоту от России
Американские СМИ назвали причины, по которым американские ВМС потерпят поражение в случае войны с Россией.
Обновлено вчера в 15:10
Армия и оружие
Конструктор украинских бронекатеров пожаловался на отсутствие ракет
Главный конструктор судостроительного завода "Кузница на Рыбальском" Сергей Белозубенко в эфире украинского "Пятого канала" рассказал о недостатках, которые имеются у бронекатеров типа "Гюрза-М".
Обновлено вчера в 18:47
Политика
Экс-дипломат рассказал о бегстве Порошенко от дебатов в Европарламенте
Бывший украинский дипломат Олег Волошин рассказал, что президент Петр Порошенко отказался присутствовать на заседании Европейского парламента, посвященном выполнению Киевом условий соглашения об ассоциации с ЕС.
Обновлено в 01:57
Армия и оружие
В Сети высмеяли новый автомобиль нацгвардии Украины
Интернет-пользователи подвергли критике новый автомобиль, который планируется поставить на вооружение национальной гвардии Украины.
Обновлено вчера в 20:22
Армия и оружие
Коалиция США нанесла авиаудар по мечети на востоке Сирии
Коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) нанесла авиаудар по мечети в городе Хаджин на востоке Сирии.
Обновлено вчера в 21:27
Политика
Россию заподозрили в несерьезном отношении к ДРСМД
Россия не настроена серьезно на сохранение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), так как не признает за собой нарушения документа.
Обновлено вчера в 13:49
Политика
Запашный пожаловался Путину на проект Гуцериева и Cirque du Soleil
Во время заседания Совета при президенте по культуре и искусству 15 декабря директор Большого московского цирка Эдгар Запашный заявил, что открытие стационарной площадки канадского цирка Cirque du Soleil в Сколково «неприемлемо и неправильно».
Обновлено вчера в 13:30
Армия и оружие
На следующей неделе члены Совфеда посетят базы Хмеймим и Тартус
Первый зампред комитета по обороне и безопасности Владимир Кожин, зампред комитета по соцполитике Александр Варфоломеев и член комитета по обороне Вячеслав Мархаев посетят на следующей неделе базу Хмеймим и Тартус в Сирии и поздравят российских военнослужащих с наступающим Новым годом, сообщил РИА Новости источник в комитете.
Обновлено в 00:29
Политика
Путин вручил Вербицкой премию за укрепление единства российской нации
Президент России Владимир Путин вручил президенту Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), академику Российской академии образования Людмиле Вербицкой премию за вклад в укрепление единства российской нации.
Обновлено вчера в 14:46
Политика
Украинский боксер Усик ответил на угрозы националистов
Обновлено вчера в 13:18