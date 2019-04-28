Эксперты опасаются возникновения «второго Чернобыля» на УкраинеИзвестия вчера в 21:14

Украинские власти не занимаются восстановлением энергетической инфраструктуры, в результате чего в ближайшие годы возможно повторение крупной атомной аварии на Украине подобно той, что произошла на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщило RT со ссылкой на экспертов.

Политика Зеленский ответил на предложение Путина о паспортах для украинцев Актер Владимир Зеленский, который победил на выборах президента Украины, но пока не вступил в должность, на своей странице в Facebook прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, что упрощенная процедура получения российского гражданства может быть распространена на всех украинцев.

Политика Путин: Украина без транзита останется без газа Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР прокомментировал вопрос о подписании нового договора с Украиной на транзит природного газа.

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Происшествия Пять человек ранены при стрельбе в Лос-Анджелесе В субботу, 27 апреля, вечером в Лос-Анджелесе в результате стрельбы пять человек получили огнестрельные ранения.

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