Политика
Эксперты опасаются возникновения «второго Чернобыля» на УкраинеИзвестия вчера в 21:14
Украинские власти не занимаются восстановлением энергетической инфраструктуры, в результате чего в ближайшие годы возможно повторение крупной атомной аварии на Украине подобно той, что произошла на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщило RT со ссылкой на экспертов.
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«Бомбы замедленного действия». Второй Чернобыль может возникнуть на Украине
Телеканал 360°вчера в 20:12
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