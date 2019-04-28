Политика

Эксперты опасаются возникновения «второго Чернобыля» на УкраинеИзвестия вчера в 21:14

Украинские власти не занимаются восстановлением энергетической инфраструктуры, в результате чего в ближайшие годы возможно повторение крупной атомной аварии на Украине подобно той, что произошла на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщило RT со ссылкой на экспертов.
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Эксперты опасаются возникновения «второго Чернобыля» на Украине

Известиявчера в 21:14

Эксперты назвали причину возможного возникновения «второго Чернобыля»

Life.ruвчера в 21:03

Украину предупредили о «втором Чернобыле»

URA.Ruвчера в 20:57

Названа причина возможного повторения «Чернобыля»

ФАНвчера в 20:47

«Бомбы замедленного действия». Второй Чернобыль может возникнуть на Украине

Телеканал 360°вчера в 20:12

В Раде посоветовали готовиться ко «второму Чернобылю»

Газета.Ruвчера в 19:40

Эксперты назвали причину возможного возникновения «второго Чернобыля»

РИА Новостивчера в 18:48
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 01:26, Ашберн
Культура

Названа возможная причина победы дочери Алсу на проекте «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 12:50
Политика

Зеленский ответил на предложение Путина о паспортах для украинцев

Актер Владимир Зеленский, который победил на выборах президента Украины, но пока не вступил в должность, на своей странице в Facebook прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, что упрощенная процедура получения российского гражданства может быть распространена на всех украинцев.
Обновлено вчера в 22:05
Политика

Путин: Украина без транзита останется без газа

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР прокомментировал вопрос о подписании нового договора с Украиной на транзит природного газа.
Обновлено вчера в 05:49
Культура

Максим Фадеев подвел итоги шоу «Голос. Дети»

Известно, что победительницей вокального конкурса стала 10-летняя Микелла Абрамова – дочь исполнительницы Алсу.
Обновлено вчера в 08:28
Происшествия

Пять человек ранены при стрельбе в Лос-Анджелесе

В субботу, 27 апреля, вечером в Лос-Анджелесе в результате стрельбы пять человек получили огнестрельные ранения.
Обновлено в 00:23
Армия и оружие

Опубликованы кадры авиаудара по Триполи

В Сети было опубликовано несколько видеозаписей с якобы авиаударом.
Обновлено вчера в 18:58
Хоккей

НХЛ объявила номинантов на приз лучшему новичку сезона

На приз лучшему новичку номинированы вратарь "Сент-Луис Блюз" Джордан Биннингтон, защитник "Баффало Сэйбрз" Расмус Далин и форвард "Ванкувер Кэнакс" Элиас Петперссон.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия

Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме

Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.
Обновлено вчера в 22:40
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российской стороной.
Обновлено вчера в 17:28
Религия

Храм Шанхая провел пасхальное богослужение впервые с 1965 года

Сотни верующих в Шанхае отметили Пасху посещением пасхального богослужения в Кафедральном соборе впервые за много лет.
Обновлено в 00:08
Шоу-бизнес

Иеромонах Фотий «обескуражен» победой дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 06:11
Происшествия

В Ростове при пожаре в многоэтажке погибли женщина и ребенок

Обновлено вчера в 14:37
Культура

Первый канал снял с эфира фильм про шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 04:15
Космос

Всё как дома. Как мы сможем выжить на соседних планетах

Кстати, последнее тоже уже продумано: решили разместить в космосе специальный отражатель, который заслонит Венере Солнце и создаст тень.
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия

Названа возможная причина пожара на складе «Магнита» под Воронежем

Пожар на складе в Воронежской области, принадлежащем крупнейшей в РФ розничной сети "Магнит", мог начаться с верхних этажей стеллажей, сообщил РИА Новости замглавы администрации Новоусманского района по строительству и ЖКХ Андрей Колыванов.
Обновлено в 00:11
Финансы

СМИ рассказали, как Москва и Пекин собираются победить доллар

По всей видимости, нынешние маневры России и Китая являются подготовкой начала большой игры, которая направлена на расширение собственного экономического влияния, а также на уменьшения роли США в мировой финансовой системе.
Обновлено вчера в 06:44
Шоу-бизнес

Идрис Эльба женился на модели Сабрине Даур

Британский актер Идрис Эльба и модель Сабрина Даур поженились. Свадебная церемония прошла в Марокко.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия

Водитель сбил пешехода на северо-западе Москвы

С совершившим наезд водителем работают сотрудники Госавтоинспекции.
Обновлено вчера в 18:09
Футбол

«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу

«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство.
Обновлено вчера в 17:16
Происшествия

В Красноярске загорелся завод, где производятся ракеты «Сармат»

На заводе «Красмаш», который является производителем ракет «Сармат» и «Синева», произошёл пожар.
Обновлено 26 апреля в 10:50
Авто

В продажу поступил обновленный кроссовер Chery Tiggo 8

Автопроизводитель Chery из КНР сообщил о начале продаж обновленной версии модели Tiggo в Китае.
Обновлено вчера в 04:27
Шоу-бизнес

Алексей Чумаков повздорил с Лепсом на юбилее Павлиашвили

В прошлом году грузинский исполнитель «породнился» с Юлией Ковальчук и Алексеем Чумаковым, став крестным дочери пары Амелии.
Обновлено вчера в 10:45
Политика

Поток украинских туристов в Крым вырос вдвое

Обновлено вчера в 12:29
Футбол

«Ренн» обыграл «ПСЖ» в серии пенальти и стал победителем Кубка Франции

В серии пенальти лучше выступили футболисты «Ренна», переигравшие оппонентов со счётом 6:5. «Ренн» стал победителем Кубка Франции в третий раз в истории.
Обновлено вчера в 17:56
Здоровье

Роспотребнадзор напомнил об опасности лихорадки Ласса в Нигерии

Обновлено вчера в 23:38
Происшествия

В Хабаровском крае разбился самолет Як-18

В Хабаровском крае разбился спортивный самолет Як-18.
Обновлено вчера в 02:56
Хоккей

Три очка Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Бостон» в плей-офф НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Бостон Брюинз» во втором матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сравнял счет в серии (1-1).
Обновлено в 01:02
Музыка

Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом

Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено вчера в 08:56
Происшествия

Трупы членов семьи из пяти человек нашли в колодце в Уфе

Обновлено вчера в 05:37
Политика

В Бундестаге призвали оказать «устрашающее воздействие» на Россию

Фракция свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором предложила новую стратегию по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщает газета Bild.
Обновлено вчера в 22:14
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