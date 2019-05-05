Экономика

Эксперты оценили влияние майских праздников на экономикуРИА Новости 02:10

Аналитик считает, что не обязательно воспринимать майские праздники как потери для экономики.
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Длинные майские: экономика немного просядет, цены немного вырастут

Фонтанка.Ру05:23

Эксперты оценили влияние майских праздников на экономику

РИА Новости02:10

Эксперты оценили влияние майских каникул на экономику

Новый День03:27

Аналитики оценили, как длинные майские праздники повлияют на экономику России

БИЗНЕС Online03:27

Эксперты: российская экономика от долгих праздников не пострадает

АБН02:42

Эксперты: экономика РФ не испытает большого стресса из-за майских праздников

Кубань 2405:42

Эксперты заверили, что длительные выходные не влияют на экономику России

Life.ru04:16
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Армия и оружие

В Челябинске соберут первый боевой трактор

Обновлено в 03:29
Общество

Новые правила идентификации в мессенджерах заработали в России

Новое постановление правительства России об обязательной идентификации пользователей мессенджера по номеру телефона вступило в силу в воскресенье, 5 мая.
Обновлено в 05:22
Здоровье

Врачи рекомендуют не мыть курицу перед приготовлением

Эксперты американских центров по контролю и профилактике заболеваний настойчиво советуют не мыть сырую курицу, так как вода из-под неё может содержать опасные бактерии и загрязнять другие продукты и столовые предметы.
Обновлено вчера в 06:05
Авто

УАЗ показал забытый пикап «Сталкер»

Секретные фотографии давно забытой новинки УАЗ опубликовал в своем Instagram.
Обновлено в 04:30
Музыка

Музыкальный фестиваль «Жара» в Дубае станет ежегодным

Как сообщает русский элитарный журнал «ArtPrive», впервые в Дубае состоялся музыкальный фестиваль ЖАРА.
Обновлено вчера в 15:33
Общество

Спасатели порекомендовали не надевать камуфляж в лес

При походах в лес надевать нужно не камуфляжную одежду, а яркую — броские цвета помогают спасателям находить заблудившихся.
Обновлено в 04:09
Политика

На Украине нашли повод перенести инаугурацию Зеленского

Избранный президент Украины Владимир Зеленский не смог достичь соглашения с депутатами Верховной рады о дате проведения своей инаугурации.
Обновлено вчера в 18:09
Происшествия

Опасная для людей рысь сбежала из квартиры в Москве

Обновлено в 03:40
Общество

Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет

Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Футбол

Президент «Зенита» сказал, будет ли у Кокорина медаль чемпиона РФ

Президент футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев рассказал о том, претендует ли на золотую медаль чемпиона России находящийся уже более полугода в СИЗО «Бутырка» нападающий команды Александр Кокорин.
Обновлено вчера в 19:19
Хоккей

Назван вратарь на матч сборной России с Чехией

Василевский стоял на воротах национальной команды в игре против Швеции, которая завершилась поражением 4:6. При этом вратаря назвали лучшим игроком команды.
Обновлено в 05:22
Происшествия

В Киевской области застрелили полицейского в кафе

Неизвестный застрелил полицейского в Киевской области, идет спецоперация, сообщила в воскресенье пресс-служба управления Национальной полиции Украины в области.
Обновлено в 04:00
Футбол

«Хаддерсфилд» – «МЮ». Текстовая трансляция начнется в 16:00

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Начало – в 16:00 по московскому времени.
Обновлено в 04:45
Театры

Молодежный театр приглашает челябинцев на «Ночь с Колядой»

Челябинцы смогут узнать у знаменитого драматурга и режиссера, как создать успешный частный театр, задать личные вопросы о подробностях биографии Николая Коляды.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия

В Кувейте суд согласился отпустить россиянку под залог в $65 млн

Апелляционный суд Кувейта постановил освободить осуждённую на десять лет россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динар (более $65 млн).
Обновлено в 04:45
Происшествия

Появилось видео со стреляющим из автомата депутатом

Обновлено в 04:53
Здоровье

Россияне не могут покинуть Монголию из-за карантина после случаев чумы

Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии, после того как там ввели карантин из-за случаев чумы.
Обновлено вчера в 09:16
Космос

В России начались испытания техники для суборбитального туризма

Обновлено вчера в 21:05
Армия и оружие

В ДНР предотвратили попытку проникновения диверсантов

Обновлено в 05:01
Армия и оружие

Израильские военные засекли пуски 50 ракет из сектора Газа

Обновлено вчера в 03:43
Общество

В Японии число детей сократилось до рекордного минимума

Число детей в возрасте до 15 лет в Японии снизилось до рекордно низких значений и составило 15,33 миллиона, свидетельствуют данные министерства внутренних дел, обнародованные по случаю отмечаемого в стране в воскресенье Дня детей.
Обновлено в 03:51
Хоккей

Пашков считает, что сборной России не стоит отказываться от игроков КХЛ

Олимпийский чемпион Александр Пашков заявил, что не считает нынешний состав сборной России по хоккею звёздным, и выразил мнение, что преобладание в команде игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не является позитивом.
Обновлено в 04:25
Авто

Renault представил обновленные фургоны Renault Master и Trafic

Французская компания показала новые версии малотоннажных фургонов Master и Trafic.
Обновлено в 03:51
Общество

В Нью-Йорке прошла акция «Бессмертный полк»

Более двух тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Нью-Йорке.
Обновлено в 05:05
Общество

Российский педиатр выписала годовалому ребенку рецепт от 1919 года

В Челябинске педиатр выписала годовалому ребенку рецепт на лекарства на бланке, утвержденном Минздравом СССР.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес

«Попа как у Ким»: Настя Каменских похвасталась роскошными формами в бикини

Певица облачилась в купальник черного цвета, который выгодно подчеркнул ее женственные формы.
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия

В России за взятки осудили почти 6 тысяч человек

За дачу взятки от 10 тысяч рублей за год осуждено более полутора тысячи человек.
Обновлено в 05:41
Политика

Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека

Если России не удастся выйти на компромисс по вопросам членства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и выполнения обязательств Европейской конвенции по правам человека, то Москва рассмотрит все варианты развития событий.
Обновлено в 04:31
Общество

Проходящий в Новосибирске форум «Свободные люди» пытаются сорвать

Владельцам помещения в Академгородке, где проходят форум, звонят неизвестные. В Новосибирске проходит гражданский форум «Свободные люди».
Обновлено в 03:29
Религия

У мусульман наступил Священный месяц Рамадан

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин обратился к жителям республики по случаю наступления Священного месяца Рамадан.
Обновлено в 01:28
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