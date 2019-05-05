Экономика
Эксперты оценили влияние майских праздников на экономикуРИА Новости 02:10
Аналитик считает, что не обязательно воспринимать майские праздники как потери для экономики.
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Армия и оружие
В Челябинске соберут первый боевой трактор
Обновлено в 03:29
Общество
Новые правила идентификации в мессенджерах заработали в России
Новое постановление правительства России об обязательной идентификации пользователей мессенджера по номеру телефона вступило в силу в воскресенье, 5 мая.
Обновлено в 05:22
Здоровье
Врачи рекомендуют не мыть курицу перед приготовлением
Эксперты американских центров по контролю и профилактике заболеваний настойчиво советуют не мыть сырую курицу, так как вода из-под неё может содержать опасные бактерии и загрязнять другие продукты и столовые предметы.
Обновлено вчера в 06:05
Авто
УАЗ показал забытый пикап «Сталкер»
Секретные фотографии давно забытой новинки УАЗ опубликовал в своем Instagram.
Обновлено в 04:30
Музыка
Музыкальный фестиваль «Жара» в Дубае станет ежегодным
Как сообщает русский элитарный журнал «ArtPrive», впервые в Дубае состоялся музыкальный фестиваль ЖАРА.
Обновлено вчера в 15:33
Общество
Спасатели порекомендовали не надевать камуфляж в лес
При походах в лес надевать нужно не камуфляжную одежду, а яркую — броские цвета помогают спасателям находить заблудившихся.
Обновлено в 04:09
Политика
На Украине нашли повод перенести инаугурацию Зеленского
Избранный президент Украины Владимир Зеленский не смог достичь соглашения с депутатами Верховной рады о дате проведения своей инаугурации.
Обновлено вчера в 18:09
Происшествия
Опасная для людей рысь сбежала из квартиры в Москве
Обновлено в 03:40
Общество
Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет
Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Футбол
Президент «Зенита» сказал, будет ли у Кокорина медаль чемпиона РФ
Президент футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев рассказал о том, претендует ли на золотую медаль чемпиона России находящийся уже более полугода в СИЗО «Бутырка» нападающий команды Александр Кокорин.
Обновлено вчера в 19:19
Хоккей
Назван вратарь на матч сборной России с Чехией
Василевский стоял на воротах национальной команды в игре против Швеции, которая завершилась поражением 4:6. При этом вратаря назвали лучшим игроком команды.
Обновлено в 05:22
Происшествия
В Киевской области застрелили полицейского в кафе
Неизвестный застрелил полицейского в Киевской области, идет спецоперация, сообщила в воскресенье пресс-служба управления Национальной полиции Украины в области.
Обновлено в 04:00
Футбол
«Хаддерсфилд» – «МЮ». Текстовая трансляция начнется в 16:00
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Начало – в 16:00 по московскому времени.
Обновлено в 04:45
Театры
Молодежный театр приглашает челябинцев на «Ночь с Колядой»
Челябинцы смогут узнать у знаменитого драматурга и режиссера, как создать успешный частный театр, задать личные вопросы о подробностях биографии Николая Коляды.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
В Кувейте суд согласился отпустить россиянку под залог в $65 млн
Апелляционный суд Кувейта постановил освободить осуждённую на десять лет россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динар (более $65 млн).
Обновлено в 04:45
Происшествия
Появилось видео со стреляющим из автомата депутатом
Обновлено в 04:53
Здоровье
Россияне не могут покинуть Монголию из-за карантина после случаев чумы
Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии, после того как там ввели карантин из-за случаев чумы.
Обновлено вчера в 09:16
Космос
В России начались испытания техники для суборбитального туризма
Обновлено вчера в 21:05
Армия и оружие
В ДНР предотвратили попытку проникновения диверсантов
Обновлено в 05:01
Армия и оружие
Израильские военные засекли пуски 50 ракет из сектора Газа
Обновлено вчера в 03:43
Общество
В Японии число детей сократилось до рекордного минимума
Число детей в возрасте до 15 лет в Японии снизилось до рекордно низких значений и составило 15,33 миллиона, свидетельствуют данные министерства внутренних дел, обнародованные по случаю отмечаемого в стране в воскресенье Дня детей.
Обновлено в 03:51
Хоккей
Пашков считает, что сборной России не стоит отказываться от игроков КХЛ
Олимпийский чемпион Александр Пашков заявил, что не считает нынешний состав сборной России по хоккею звёздным, и выразил мнение, что преобладание в команде игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не является позитивом.
Обновлено в 04:25
Авто
Renault представил обновленные фургоны Renault Master и Trafic
Французская компания показала новые версии малотоннажных фургонов Master и Trafic.
Обновлено в 03:51
Общество
В Нью-Йорке прошла акция «Бессмертный полк»
Более двух тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Нью-Йорке.
Обновлено в 05:05
Общество
Российский педиатр выписала годовалому ребенку рецепт от 1919 года
В Челябинске педиатр выписала годовалому ребенку рецепт на лекарства на бланке, утвержденном Минздравом СССР.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес
«Попа как у Ким»: Настя Каменских похвасталась роскошными формами в бикини
Певица облачилась в купальник черного цвета, который выгодно подчеркнул ее женственные формы.
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия
В России за взятки осудили почти 6 тысяч человек
За дачу взятки от 10 тысяч рублей за год осуждено более полутора тысячи человек.
Обновлено в 05:41
Политика
Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека
Если России не удастся выйти на компромисс по вопросам членства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и выполнения обязательств Европейской конвенции по правам человека, то Москва рассмотрит все варианты развития событий.
Обновлено в 04:31
Общество
Проходящий в Новосибирске форум «Свободные люди» пытаются сорвать
Владельцам помещения в Академгородке, где проходят форум, звонят неизвестные. В Новосибирске проходит гражданский форум «Свободные люди».
Обновлено в 03:29
Религия
У мусульман наступил Священный месяц Рамадан
Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин обратился к жителям республики по случаю наступления Священного месяца Рамадан.
Обновлено в 01:28