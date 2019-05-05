Экономика

Эксперты оценили влияние майских праздников на экономикуРИА Новости 02:10

Аналитик считает, что не обязательно воспринимать майские праздники как потери для экономики.
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Аналитики оценили, как длинные майские праздники повлияют на экономику России

БИЗНЕС Online03:27

Эксперты заверили, что длительные выходные не влияют на экономику России

Life.ru04:16

Эксперты рассказали о влиянии майских праздников на экономику РФ

iReactor03:33

Эксперты оценили влияние майских каникул на экономику

Новый День03:27

Длинные майские: экономика немного просядет, цены немного вырастут

Фонтанка.Ру05:23

Эксперты: российская экономика от долгих праздников не пострадает

АБН02:42

Эксперты оценили влияние майских праздников на экономику

РИА Новости02:10
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Религия

5 мая православные христиане отмечают Красную горку

В воскресенье, 5 мая, православные отмечают Антипасху, что ни в коей мере не означает противопоставление Пасхе, но наоборот — обращение к прошедшему неделю назад празднику.
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия

В Киевской области убит замначальника отделения полиции

Заместитель начальника Барышевского отделения полиции застрелен в ночь на воскресенье в Киевской области.
Обновлено в 03:49
Происшествия

В Курганской области женщина погибла из-за лесного пожара

Женщина погибла из-за перешедшего из леса в населенный пункт пожара в Курганской области, ведется доследственная проверка, сообщило в воскресенье следственное управление СКРФ по региону.
Обновлено в 06:10
Единоборства

Экс-тренер Кличко: Владимир не возобновит карьеру

Бывший тренер Владимира Кличко Джонатан Бэнкс сомневается, что украинец возобновит карьеру.
Обновлено в 06:32
Путешествия

Лодка Конюхова попала в шторм на подходе к мысу Горн

Лодка путешественник Федора Конюхова попала в шторм в 250 милях от мыса Горн, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
Обновлено в 01:43
Происшествия

Появилось видео со стреляющим из автомата депутатом

В сети появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен депутат Госдумы Дмитрий Ионин, стреляющий из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено в 04:53
Армия и оружие

Израильские военные засекли пуски 50 ракет из сектора Газа

Израильские военные засекли пуски порядка 50 ракет из сектора Газа и перехватили "десятки" из них, сообщила в субботу армейская пресс-служба.
Обновлено вчера в 03:43
Политика

В Кувейте суд согласился отпустить россиянку под залог в $65 млн

Апелляционный суд Кувейта постановил освободить осуждённую на десять лет россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динар (более $65 млн).
Обновлено в 04:45
Общество

Июльская жара ожидается в Москве 6 и 7 мая

Жаркая июльская погода будет в Москве с 6 по 7 мая, 8 мая температура воздуха опустится до 17-19 градусов.
Обновлено в 06:44
Происшествия

Задержан подозреваемый в массовом убийстве под Челябинском

Обновлено вчера в 13:18
Общество

На границе с Польшей задержали и фактически пытали режиссера из РФ, ехавшего снимать антифашистский фильм

На польской границе задержали и арестовали российского режиссера Михаила Матросова, ехавшего в Европу на съемки исторического антифашистского фильма.
Обновлено вчера в 11:09
Происшествия

В Удмуртии двое детей упали в компостную яму и погибли

Обновлено в 03:49
Армия и оружие

В ДНР заявили о перестрелке с украинскими диверсантами

Обновлено в 06:47
Происшествия

В сети появилось видео избиения российской журналистки в Париже

Сегодня в сети появилось видео, как французская полиция во время демонстрации избила журналистку Викторию Иванову, несмотря на то, что на ее руке и каске были стикеры с надписью "Пресса", передает канал "Россия 24".
Обновлено вчера в 14:50
Политика

Рогозин ответил американскому другу на предложение запретить россиянам въезд в США

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ответил американскому адмиралу Джеймсу Ставридису, который выступил с предложением запретить гражданам России въезд в США.
Обновлено в 05:33
Единоборства

Головкин не оценил бой Альвареса с Джейкобсом

Экс-чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин рассказал о впечатлениях от объединительного поединка между Саулем Альваресом и Дэниелом Джейкобсом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:43
Политика

В МИД оценили предложение Трампа о трехсторонней ядерной сделке

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков прокомментировал идею американского лидера Дональда Трампа о трехсторонней ядерной сделки России-США-Китай.
Обновлено в 04:38
Общество

Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделе и длинных выходных

На следующей неделе в связи с празднованием 9 мая Дня Победы россиян ожидают три рабочих и четыре выходных дня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда.
Обновлено в 01:43
Экономика

Морской Банк повысил доходность рублевых карт

Морской Банк повысил доходность карт в рублях.В рамках тарифа «Штурманский классический» 6,5% годовых теперь будет начисляться по картам Visa Classic, Mastercard Standard и «Мир Классическая» (ранее — 6,25%).
Обновлено в 06:46
Происшествия

На Алтае СК начал проверку после совета врача «вызвать попа» пациенту

В Алтайском крае следователи проверяют информацию о том, что в одной из больниц родственникам пенсионера посоветовали "вызвать попа".
Обновлено в 05:45
Происшествия

Альпинист умер при восхождении на Эльбрус

Обновлено в 07:04
Происшествия

В Новгородской области нашли массовое захоронение времён войны

Обновлено в 06:39
Культура

СМИ назвали причину победы дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 00:29
Общество

Проходящий в Новосибирске форум «Свободные люди» пытаются сорвать

Владельцам помещения в Академгородке, где проходят форум, звонят неизвестные. В Новосибирске проходит гражданский форум «Свободные люди».
Обновлено в 03:29
Общество

В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

Все дома. Пассажиры рейса Дубай-Оренбург благополучно приземлились

Обновлено в 04:18
Хоккей

Давыдов о сборной России: «Звезды есть, команды нет»

Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением об игре сборной России на Евротуре.
Обновлено в 05:48
Экономика

Эксперты: рост цен в марте достиг пика в 5,3% и продолжится в мае

Рост цен в марте достиг трехлетнего пика в 5,3%. Это результат ослабления рубля, повышения НДС и введения сбора за "мусорную реформу", подсчитали эксперты ВШЭ.
Обновлено 03 мая в 16:27
Происшествия

Самолет с президентом Греции вынужденно приземлился на Крите

Самолет с президентом Греции Прокописом Павлопулосом на борту совершил вынужденную посадку в аэропорту города Ираклион на острове Крит из-за штормовых ветров.
Обновлено в 06:52
Общество

Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет

Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
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