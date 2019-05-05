Экономика
Эксперты оценили влияние майских праздников на экономикуРИА Новости 02:10
Аналитик считает, что не обязательно воспринимать майские праздники как потери для экономики.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 07:14, Ашберн
Религия
5 мая православные христиане отмечают Красную горку
В воскресенье, 5 мая, православные отмечают Антипасху, что ни в коей мере не означает противопоставление Пасхе, но наоборот — обращение к прошедшему неделю назад празднику.
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия
В Киевской области убит замначальника отделения полиции
Заместитель начальника Барышевского отделения полиции застрелен в ночь на воскресенье в Киевской области.
Обновлено в 03:49
Происшествия
В Курганской области женщина погибла из-за лесного пожара
Женщина погибла из-за перешедшего из леса в населенный пункт пожара в Курганской области, ведется доследственная проверка, сообщило в воскресенье следственное управление СКРФ по региону.
Обновлено в 06:10
Единоборства
Экс-тренер Кличко: Владимир не возобновит карьеру
Бывший тренер Владимира Кличко Джонатан Бэнкс сомневается, что украинец возобновит карьеру.
Обновлено в 06:32
Путешествия
Лодка Конюхова попала в шторм на подходе к мысу Горн
Лодка путешественник Федора Конюхова попала в шторм в 250 милях от мыса Горн, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
Обновлено в 01:43
Происшествия
Появилось видео со стреляющим из автомата депутатом
В сети появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен депутат Госдумы Дмитрий Ионин, стреляющий из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено в 04:53
Армия и оружие
Израильские военные засекли пуски 50 ракет из сектора Газа
Израильские военные засекли пуски порядка 50 ракет из сектора Газа и перехватили "десятки" из них, сообщила в субботу армейская пресс-служба.
Обновлено вчера в 03:43
Политика
В Кувейте суд согласился отпустить россиянку под залог в $65 млн
Апелляционный суд Кувейта постановил освободить осуждённую на десять лет россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динар (более $65 млн).
Обновлено в 04:45
Общество
Июльская жара ожидается в Москве 6 и 7 мая
Жаркая июльская погода будет в Москве с 6 по 7 мая, 8 мая температура воздуха опустится до 17-19 градусов.
Обновлено в 06:44
Происшествия
Задержан подозреваемый в массовом убийстве под Челябинском
Обновлено вчера в 13:18
Общество
На границе с Польшей задержали и фактически пытали режиссера из РФ, ехавшего снимать антифашистский фильм
На польской границе задержали и арестовали российского режиссера Михаила Матросова, ехавшего в Европу на съемки исторического антифашистского фильма.
Обновлено вчера в 11:09
Происшествия
В Удмуртии двое детей упали в компостную яму и погибли
Обновлено в 03:49
Армия и оружие
В ДНР заявили о перестрелке с украинскими диверсантами
Обновлено в 06:47
Происшествия
В сети появилось видео избиения российской журналистки в Париже
Сегодня в сети появилось видео, как французская полиция во время демонстрации избила журналистку Викторию Иванову, несмотря на то, что на ее руке и каске были стикеры с надписью "Пресса", передает канал "Россия 24".
Обновлено вчера в 14:50
Политика
Рогозин ответил американскому другу на предложение запретить россиянам въезд в США
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ответил американскому адмиралу Джеймсу Ставридису, который выступил с предложением запретить гражданам России въезд в США.
Обновлено в 05:33
Единоборства
Головкин не оценил бой Альвареса с Джейкобсом
Экс-чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин рассказал о впечатлениях от объединительного поединка между Саулем Альваресом и Дэниелом Джейкобсом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:43
Политика
В МИД оценили предложение Трампа о трехсторонней ядерной сделке
Замглавы российского МИДа Сергей Рябков прокомментировал идею американского лидера Дональда Трампа о трехсторонней ядерной сделки России-США-Китай.
Обновлено в 04:38
Общество
Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделе и длинных выходных
На следующей неделе в связи с празднованием 9 мая Дня Победы россиян ожидают три рабочих и четыре выходных дня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда.
Обновлено в 01:43
Экономика
Морской Банк повысил доходность рублевых карт
Морской Банк повысил доходность карт в рублях.В рамках тарифа «Штурманский классический» 6,5% годовых теперь будет начисляться по картам Visa Classic, Mastercard Standard и «Мир Классическая» (ранее — 6,25%).
Обновлено в 06:46
Происшествия
На Алтае СК начал проверку после совета врача «вызвать попа» пациенту
В Алтайском крае следователи проверяют информацию о том, что в одной из больниц родственникам пенсионера посоветовали "вызвать попа".
Обновлено в 05:45
Происшествия
Альпинист умер при восхождении на Эльбрус
Обновлено в 07:04
Культура
СМИ назвали причину победы дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 00:29
Общество
Проходящий в Новосибирске форум «Свободные люди» пытаются сорвать
Владельцам помещения в Академгородке, где проходят форум, звонят неизвестные. В Новосибирске проходит гражданский форум «Свободные люди».
Обновлено в 03:29
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Хоккей
Давыдов о сборной России: «Звезды есть, команды нет»
Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением об игре сборной России на Евротуре.
Обновлено в 05:48
Экономика
Эксперты: рост цен в марте достиг пика в 5,3% и продолжится в мае
Рост цен в марте достиг трехлетнего пика в 5,3%. Это результат ослабления рубля, повышения НДС и введения сбора за "мусорную реформу", подсчитали эксперты ВШЭ.
Обновлено 03 мая в 16:27
Происшествия
Самолет с президентом Греции вынужденно приземлился на Крите
Самолет с президентом Греции Прокописом Павлопулосом на борту совершил вынужденную посадку в аэропорту города Ираклион на острове Крит из-за штормовых ветров.
Обновлено в 06:52
Общество
Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет
Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00