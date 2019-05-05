Экономика

Эксперты оценили влияние майских праздников на экономикуРИА Новости 02:10

Российская экономика не испытает большого стресса от замедления деловой активности и снижения темпов промышленного производства из-за длинных майских выходных, а возможные негативные проявления будут компенсированы в последующие месяцы года, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
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Эксперты рассказали о влиянии майских праздников на экономику РФ

iReactor03:33

Эксперты оценили влияние майских каникул на экономику

Новый День03:27

Эксперты: Экономика не испытает стресса от майских праздников

Бизнес-новости в Кирове02:18

Эксперты рассказали, как длинные майские выходные скажутся на экономике

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Эксперты: российская экономика от долгих праздников не пострадает

АБН02:42

Эксперты оценили влияние майских праздников на экономику

РИА Новости02:10

Аналитики оценили, как длинные майские праздники повлияют на экономику России

БИЗНЕС Online03:27
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:13, Ашберн
Общество

Лондон выявил потоки нелегальных мигрантов из Вьетнама через Россию

Преступные группировки часто используют российские туристические визы, чтобы привезти в Великобританию тысячи социально незащищенных взрослых и детей из Вьетнама.
Обновлено в 01:59
Футбол

«Барселона» в гостях проиграла «Сельте»

В следующем туре Сельта на выезде сыграет против Атлетика, а Барселона на своем поле встретится с Хетафе.
Обновлено вчера в 16:41
Футбол

Пять тысяч болельщиков встретили «Зенит» в аэропорту Санкт-Петербурга

"Зенит" возвращался в Санкт-Петербург из Грозного, где в матче 27-го тура чемпионата России сыграл вничью с "Ахматом" (1:1). В аэропорту "Пулково" команду встретили порядка пяти тысяч болельщиков.
Обновлено вчера в 18:28
Политика

Гуайдо признал неудачу попытки свержения Мадуро

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал, что попытка свергнуть президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу из-за недостаточной поддержки со стороны венесуэльских военных и не исключил того, что согласился бы на предложение со стороны США о начале иностранной военной интервенции в Венесуэлу, если бы оно поступило.
Обновлено вчера в 18:08
Происшествия

В Киевской области убит замначальника отделения полиции

Заместитель начальника Барышевского отделения полиции застрелен в ночь на воскресенье в Киевской области.
Обновлено в 03:49
Общество

Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет

Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Политика

Депутат Рады назвал условие примирения Украины с Россией

Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Крулько, выступая в эфире телеканала NewsOne, заявил, что жители Украины вновь смогут стать «братским народом для русских» только в том случае, если согласятся стать вассалами России.
Обновлено вчера в 04:20
Футбол

Fotospor: «Зенит» сделал официальное предложение по трансферу Эльмаса

По информации источника, питерский клуб первым сделал официальное предложение по трансферу 19-летнего македонца в размере шести миллионов евро.
Обновлено в 03:16
Политика

Постпред при СЕ не исключил выхода России из конвенции по правам человека

Отношения России и Совета Европы В 2014-2015 годах российских парламентариев лишили ряда прав в ПАСЕ из-за позиции по Крыму.
Обновлено в 03:14
Происшествия

В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве

Обновлено вчера в 12:30
Политика

Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав России

Представитель американской делегации Джо Макинтаер в ходе пятидневного визита в Крым заявил, что полуостров полностью интегрировался в состав России.
Обновлено вчера в 21:49
Музыка

Небензя спел в ООН военные песни

Обновлено вчера в 17:46
Авто

Renault представил обновленные фургоны Renault Master и Trafic

Французская компания показала новые версии малотоннажных фургонов Master и Trafic.
Обновлено в 03:51
Единоборства

Геннадий Головкин назвал скучным бой между Альваресом и Джейкобсом

Казахстанский боксер Геннадий Головкин назвал скучным объединительный бой между мексиканцем Саулем Альваресом и американцем Дэниэлем Джейкобсом.
Обновлено в 04:06
Авто

Продажи новых пикапов в России упали на 28%

Обновлено в 02:00
Наука

В США тестируют украшения-контрацептивы

Обновлено 02 мая в 20:01
Общество

Акция «Бессмертный полк» прошла в Нью-Йорке

Акция «Бессмертный полк» пятый год подряд прошла в Нью-Йорке.
Обновлено в 03:20
Музыка

Музыкальный фестиваль «Жара» в Дубае станет ежегодным

Как сообщает русский элитарный журнал «ArtPrive», впервые в Дубае состоялся музыкальный фестиваль ЖАРА.
Обновлено вчера в 15:33
Здоровье

Белгородке обещали вылечить рак за месяц и без операции

Оптимизма белгородке добавляло и то, что в качестве специалиста данного метода лечения фигурировал не абы кто, а некий доктор медицинских наук и "международный учёный", имя которого, как выяснилось позже, неизвестно даже в самых узких кругах.
Обновлено в 01:03
Происшествия

Опасная для людей рысь сбежала из квартиры в Москве

Обновлено в 03:40
Общество

Король Таиланда официально коронован

Король Таиланда Маха Ваджиралонгкорн был официально коронован как божественный монарх в субботу, 4 мая.
Обновлено вчера в 02:57
Футбол

Отец Дзюбы: Карпин вытирал ноги об Артема

Сергей Дзюба, слова которого приводит «Чемпионат», рассказал, что то же самое его сын делал еще в «Спартаке» при Карпине, где Артем столько раз выручал тренера, забивая важнейшие голы, «а тот о него ноги вытирал и вышвыривал его в аренду, даже когда он все хорошо делал».
Обновлено в 04:02
Происшествия

Избили заступившегося за женщину подростка в Москве

Обновлено в 02:04
Общество

Российские города возглавили список самых экстремальных в мире

Обновлено вчера в 19:22
Религия

Радоница в этом году выпала на 7 мая

Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.
Обновлено вчера в 05:26
Шоу-бизнес

Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки Алсу

Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.
Обновлено вчера в 04:58
Футбол

Семак рассказал об эмоциях от победы «Зенита»

Петербургский «Зенит» досрочно выиграл чемпионат России по футболу. О своих эмоциях от победы рассказал главный тренер клуба Сергей Семак.
Обновлено в 02:47
Общество

В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Общество

Кабмин упростил оформление билетов на поезд для младенцев

Согласно постановлению правительства, теперь оформление билета на поезд дальнего следования для детей в возрасте до одного месяца допускается на основании данных о медицинском свидетельстве о рождении, выданном в установленном порядке организацией или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими медицинскую деятельность.
Обновлено в 03:52
Здоровье

В Нижнекамске скончался известный врач-аллерголог Рифкат Гатупов

В Нижнекамске на 61-м году скончался главный специалист по аллергологии и иммунологии Управления здравоохранения по Нижнекамскому району Рифкат Гатупов.
Обновлено вчера в 08:46
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