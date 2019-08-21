Экономика

Эксперты оценили ущерб банкам от атак хакерской группы SilenceREGNUM 03:19

С июня 2016 по июнь 2019 года русскоязычная хакерская группа Silence атаковала банки более чем в 30 странах мира, сумма ущерба составила 272 млн рублей. Об этом говорится в отчете российской компании в сфере кибербезопасности Group-IB.
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Ущерб банкам от русскоязычных хакеров Silence составил $4,2 млн за три года

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