Экономика
Эксперты оценили ущерб банкам от атак хакерской группы SilenceREGNUM 03:19
С июня 2016 по июнь 2019 года русскоязычная хакерская группа Silence атаковала банки более чем в 30 странах мира, сумма ущерба составила 272 млн рублей. Об этом говорится в отчете российской компании в сфере кибербезопасности Group-IB.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 07:10, Ашберн
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