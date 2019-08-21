Экономика
Эксперты оценили ущерб банкам от атак хакерской группы SilenceREGNUM 03:19
С июня 2016 по июнь 2019 года русскоязычная хакерская группа Silence атаковала банки более чем в 30 странах мира, сумма ущерба составила 272 млн рублей. Об этом говорится в отчете российской компании в сфере кибербезопасности Group-IB.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:19, Ашберн
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Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7
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В театре Ермоловой назвали причину смерти Александры Назаровой
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Обновлено вчера в 20:54
Общество
Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции
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Спутник NASA обнаружил, что ледяной покров Гренландии потерял около 255 миллиардов метрических тонн льда в год между 2003 и 2016 годами.
Обновлено вчера в 15:09
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ЧП произошло в детском саду в Благовещенске
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Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
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Российские пользователи атаковали Instagram Сильвестра Сталлоне
О выложил в своем аккаунте в Instagram трейлер нового фильма со своим участием — последней части франшизы про Рэмбо.
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Происшествия
В ночной перестрелке в Краснодаре погиб мужчина
Обновлено в 03:09
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Украинцы в соцсетях бурно обсуждают кортеж Владимира Зеленского
Украинский сегмент социальных сетей возмущён перекрытием движения по трассе из-за кортежа президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:42
Политика
Киев ждет сложная зима из-за ситуации с газовым вопросом
Спор с российской стороной из-за газового транзита заставляет Киев находится в ожиданиях сложной предстоящей зимы.
Обновлено вчера в 03:00
Экономика
ФАС: билеты на рейсы SSJ100 оказались дороже остальных
Стоимость билетов на маршрутах, обслуживаемых Sukhoi Superjet 100, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранными самолетами, сообщает РБК со ссылкой на письмо ФАС в правительство.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Девочку засосало в бассейне Турции. Она в коме
Ребенок чуть не утонул во время отдыха в отеле на курорте Бодрум 12-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая чуть не утонула в бассейне в турецком Бодруме, находится в критическом состоянии.
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Американский лидер Дональд Трамп призвал корпорацию Apple покинуть Китай.
Обновлено вчера в 19:59
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет нового беспилотника «Альтиус-У»
Минобороны опубликовало видео перового полёта нового модернизированного беспилотника "Альтиус-У".
Обновлено вчера в 08:32
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Игры
Опубликовано изображение консоли Sony PlayStation 5 Dev Kit
Обновлено в 04:43
Теннис
Рублёв вышел во второй круг турнира в Уинстон-Сейлеме
Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над представителем Италии Томасом Фаббьяно в первом круге турнира в Уинстон-Сейлеме.
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Технологи из Королева запустили в калужское небо ракету на топливе «карамелька»
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Авто
Показан 600-сильный универсал Audi RS6 Avant
Спортивное подразделение марки представило четвертое поколение универсала RS6 Avant, которое оснащено гибридным битурбированным V8 мощностью 591 л.с. Немецкий автопроизводитель готовится вывести на рынок одну из шести новых моделей, разработанную подразделением Audi Sport и анонсированную несколько недель назад.
Обновлено в 01:00
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«Оренбург» высказался о продаже Сутормина за 50 тысяч рублей
Президент "Оренбурга" Владимир Кияев прокомментировал продажу полузащитника Алексея Сутормина в петербургский "Зенит" за 50 тыс. рублей.
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Экс-супруг заказал убийство жены и дочери из-за дележа имущества
Как было установлено, бывший муж жертвы спланировал убийство женщины и ее дочери совместно с новой супругой.
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Шоу-бизнес
Актер Петр Кислов рассказал о причинах развода с Полиной Гагариной
Актер Петр Кислов в студии телепрограммы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о причинах развода с певицей Полиной Гагариной, с которой они прожили в браке три года.
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