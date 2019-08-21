Экономика

Эксперты оценили ущерб банкам от атак хакерской группы SilenceREGNUM 03:19

С июня 2016 по июнь 2019 года русскоязычная хакерская группа Silence атаковала банки более чем в 30 странах мира, сумма ущерба составила 272 млн рублей. Об этом говорится в отчете российской компании в сфере кибербезопасности Group-IB.
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Эксперты оценили ущерб банкам от атак хакерской группы Silence

REGNUM03:19

В Group-IB назвали сумму хищений в результате массовых кибератак на банки

РБК00:39

Ущерб банкам от русскоязычных хакеров Silence составил $4,2 млн за три года

ТАСС00:02

Хакеры украли более 272 млн рублей с банковских счетов

Rambler News Service00:08

Ущерб от русскоязычных хакеров Silence вырос в пять раз

РЕН ТВ00:35

Раскрыт масштаб хищений хакеров из российских банков

Lenta.ru00:01

Group-IB: Ущерб от атак хакерской группы Silence приблизился к 300 млн руб

ПРАЙМ00:00
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Энергетика

Цена нефти в рублях опустилась ниже заложенной в бюджет

Уже в течение месяца цена российской нефти Urals колеблется на уровне ниже заложенной в бюджете, показали расчеты РБК на основе нефтяных котировок, предоставленных ценовым агентством Argus.
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Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.
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Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
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Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
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Политика

Суд в Киеве обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина

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Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян

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Глава «Рустави 2» уволил оскорбившего Путина ведущего

Генеральный директор грузинского телеканала «Рустави 2» Паата Салия сообщил на пресс-конференции об увольнении нескольких сотрудников, среди которых ведущий Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина во время одного из прямых эфиров.
Обновлено вчера в 09:48
Кино

Вышел новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»

В сети появился новый трейлер боевика с Сильвестром Сталлоне «Рэмбо: Последняя кровь».
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Происшествия

В ночной перестрелке в Краснодаре погиб мужчина

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Наука

Карта мозга показала различие между чтением и прослушиванием книг

Используя функциональную МРТ, исследователи визуализировали мозги людей во время прослушивания и чтения одних и тех же текстов и сравнили их.
Обновлено вчера в 01:55
Происшествия

В Ингушетии завели уголовные дела на 13 полицейских

13 ингушским полицейским предъявлены обвинения по уголовному делу за неисполнение приказа (статья 286.1 УК РФ).
Обновлено в 02:39
Происшествия

В Челябинской области депутата заподозрили в убийстве жены

Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении члена собрания депутатов Локомотивного городского округа по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
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Политика

Киеву пригрозили перекрыть Днепр из-за блокады Крыма

Напомним, на Украине разные ура-патриоты неоднократно заявляли, что водную блокаду Крыма нужно продолжать, пока российское руководство не сломается и не вернет полуостров под юрисдикцию Киева.
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия

Появились первые снимки из Airbus A321, севшего в кукурузном поле

Появились первые снимки салона и кабины самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», аварийно приземлившегося в кукурузном поле в Подмосковье.
Обновлено вчера в 06:24
Экономика

ЦБ может внедрить свою систему платежей в мессенджер «Серафим»

Банк России обсуждает интеграцию своей Системы бесконтактных платежей с мессенджером "Серафим".
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Политика

На Украине Макрона подвергли критике за пост на русском языке

На Украине политики осудили президента Франции Эммануэля Макрона за пост в соцсети на русском языке.
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Глава МИД Германии призвал к прямому и открытому диалогу с Россией

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Политика

Трамп подтвердил вероятность назначения Салливана послом в России

Президент США Дональд Трамп заявил, что кандидатура первого заместителя госсекретаря Джона Салливана «вполне» может быть его выбором на должность посла в России, передаёт агентство Bloomberg.
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Трамп выразил желание вернуть Россию в G8

Президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России к работе группы 7 ведущих мировых держав и возобновление формата «большой восьмерки».
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Президенты США и Румынии выступили против «Северного потока – 2»

Президенты США и Румынии подтвердили свою оппозицию проекту "Северный поток – 2", заявили в Белом доме по итогам встречи двух лидеров.
Обновлено вчера в 18:52
Политика

Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной

Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия

Российская девочка впала в кому после инцидента в бассейне в Турции

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Политика

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Президент Уругвая Табаре Васкес созвал пресс-конференцию, на которой рассказал журналистам, что врачи обнаружили у него рак легкого.
Обновлено в 03:15
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Россиянки предпочли путешествия и деньги детям и мужчинам

35 процентам для полного счастья не хватает путешествий, при этом 27 процентов считают, что мало путешествовали.
Обновлено в 03:43
Политика

Экс-активист Автомайдана назвал Путина победителем на Украине

Президент России Владимир Путин победил на Украине даже без ввода войск.
Обновлено вчера в 12:50
Происшествия

Walmart подала в суд на Tesla из-за солнечных батарей

С своем судебном иске, поданном в Верховный суд штата Нью-Йорк, Walmart утверждает, что компания Tesla в течение многих лет проявляла халатность, не соблюдала методику установки, эксплуатации и обслуживания солнечных батарей.
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«Краснодар» отправился на матч Лиги чемпионов с «Олимпиакосом»

Футболисты «Краснодара» отправились на первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Олимпиакосом».
Обновлено вчера в 05:02
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Просрочка россиян по микрозаймам приблизилась к 30%

Уровень просроченной задолженности в портфеле микрофинансовых организаций (МФО) по итогам первого полугодия приближается к 30%.
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Самолет экстренно сел в Оренбурге из-за плохого самочувствия ребенка

Самолет "Уральских авиалиний", летевший из столицы Таджикистана Душанбе в подмосковный "Жуковский", совершил экстренную посадку в аэропорту Оренбурга из-за плохого самочувствия девочки-подростка.
Обновлено в 02:48
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