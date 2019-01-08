Экономика

Эксперты оценили стоимость вывозимых из Британии активов из-за Brexit
РБК
00:10

Другие фирмы, по его данным, перемещают активы, чтобы защитить клиентов от волатильности на рынке и внезапных изменений в регулировании. В целом же, по последним оценкам EY, из Британии из-за выхода из блока будут перенесены активы на сумму не менее £800 млрд.
РБК00:10

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Эксперты оценили стоимость вывозимых из Британии активов из-за Brexit

РБК00:10
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