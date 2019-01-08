Экономика
Эксперты оценили стоимость выводимых из Британии активов из-за Brexit
Эксперты оценили стоимость выводимых из Британии активов из-за BrexitРБК00:10
В преддверии Brexit из Великобритании в новые финансовые центры в Европейском союзе переместятся активы на сумму около £800 млрд ($1 трлн), подсчитали в консалтинговой компании EY, передает Reuters.
РБК00:10
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Экономика
Всемирный банк понизил прогноз цен на нефть на 2019—2020 годы
«Цены на нефть ожидаются на уровне $67 за баррель в 2019 и 2020 году, что на $2 ниже, чем ожидалось в июне», — цитирует текст РИА Новости.
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В США предъявили обвинение встречавшейся с сыном Трампа Весельницкой
Обновлено в 11:23
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Экипаж Николаева выиграл первый этап «Дакара» в зачете грузовиков
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Транзит газа через Литву в Калининградскую область временно остановили
Во время пуска СПГ-терминала в Калининградской области сегодня, 8 января, временно приостанавливался транзит газа через Литву.
Обновлено в 08:27
Политика
Украинский журналист объяснил «пьяный» вид Порошенко на фото
Украинский журналист Юрий Бутусов объяснил в фейсбуке, почему президент Украины Петр Порошенко на фото с военного мероприятия в Новых Петровцах 2015 года выглядел пьяным.
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Политика
Порошенко присвоил Филарету звание Героя Украины
Украинский президент Пётр Порошенко сообщил о своём решении присвоить бывшему лидеру одной из неканонических церковных структур Украины Филарету звание Героя Украины.
Обновлено в 14:10
Политика
Henley & Partners представила обновленный Индекс паспортов мира
Henley & Partners представила обновленный Индекс паспортов мира В опубликованном 8 января новом Индексе паспортов мира Россия сохранила свои позиции и 48 место в списке, ее граждане имеют возможность безвизового въезда в 119 стран и территорий мира.
Обновлено в 02:10
Баскетбол
«Химки» обыграли «Фенербахче» в матче баскетбольной Евролиги
Обновлено в 14:37
Футбол
Гол Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Челси» в Кубке лиги
Лондонский «Тоттенхэм» одержал домашнюю победу над столичным «Челси» (1:0) в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги.
Обновлено в 16:57
Происшествия
Супруги из Санкт-Петербурга найдены мёртвыми в Камбодже
Тела мужчины и женщины нашли 4 января в съемном жилье. Официальная причина смерти пока не названа.
Обновлено в 16:45
Наука
Акустические атаки на дипломатов на Кубе могли устроить сверчки
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Космос
Телескоп TESS обнаружил планету с длинной орбитой
По предварительным данным, собранным при помощи телескопа TESS, обнаруженная планета имеет очень длинный орбитальный период – 36 дней.
Обновлено в 01:47
Политика
Конгрессмены выступили против снятия санкций с компаний Дерипаски
Руководитель фракции Демократической партии в Конгрессе США Чак Шумер заявил, что намерен подготовить резолюцию против решения Минфина о снятии санкций с компаний, которые принадлежат Олегу Дерипаске.
Обновлено 05 января в 02:33
Шоу-бизнес
Родные простились с Крисом Кельми
Прощание с певцом и композитором Крисом Кельми прошло во вторник на Николо-Архангельском кладбище в Москве, рассказал РИА Новости брат Кельми Евгений Суслин.
Обновлено в 17:03
Футбол
«Спартак» расторг контракт с Романом Ерёменко
Московский футбольный клуб "Спартак" расторг контракт с Романом Еременко, заявил главный тренер московской команды Олег Кононов.
Обновлено в 09:38
Энергетика
В МВФ рассказали о повышении цен на газ для украинцев
Киев в очередной раз повысит цену на газ для населения на 15% с 1 мая 2019 года, а с 2020 года стоимость газа для жителей страны будет полностью соответствовать рыночной, об этом сообщается в обнародованном Меморандуме об экономической и финансовой политике по программе stand-by между Украиной и Международным валютным фондом.
Обновлено в 17:04
Общество
В Эстонии усыпили подаренного Московским зоопарком медведя
17-летний белый медведь Норд был усыплен в Таллинском зоопарке.
Обновлено в 11:18
Происшествия
Аэропорт Хитроу приостановил полеты из-за неопознанного дрона
Вылет самолетов из лондонского аэропорта Хитроу приостановлен на неопределенное время из-за неопознанного беспилотного летающего аппарата.
Обновлено в 13:29
Гаджеты
LG представила скручивающийся 4К-телевизор
На выставке электроники CES 2019 компания LG представила скручивающийся 4К-телевизор LG OLED TV R. Об этом во вторник, 8 января, рассказало издание The Verge.
Обновлено в 15:20
Политика
Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам
Обновлено вчера в 20:52
Политика
Синод Греции не признал новую Православную церковь Украины
«Священный Синод решил передать вопрос признания Элладской церковью новой автокефальной церкви Украины на рассмотрение Священного Собора иерархии Элладской церкви»,— говорится в сообщении греческого Синода (цитата по «Интерфаксу»).
Обновлено в 14:39
Армия и оружие
ТАСС сообщил о разработке в России новой крылатой ракеты
В России для Военно-морского флота (ВМФ) разрабатывается новая крылатая ракета.
Обновлено в 05:45
Политика
На Украине сообщили о пропаже некоторых икон из Киево-Печерской лавры
Министр культуры Украины Евгений Нищук в эфире телеканала «Прямой» заявил, что проведённая в Киево-Печерской лавре инвентаризация выявила пропажу некоторых ценных икон.
Обновлено в 16:26
Происшествия
Обиженные новогодним подарком начальства полицейские записали видео
Обновлено в 10:27
Хоккей
Голкипер Андрей Василевский примет участие в Матче звезд НХЛ
Андрей Василевский, голкипер хоккейного клуба «Тампа Бэй Лайтнинг» сыграет в Матче звезд НХЛ.
Обновлено в 16:53
Происшествия
В Испании из рабства освободили пять девушек из России и Украины
Национальная полиция Испании освободила из сексуального рабства пять девушек из России и Украины, которых заставляли заниматься проституцией в одном из развлекательных клубов Гранады.
Обновлено в 08:12
Происшествия
Российский робот попал под колеса беспилотника в США
Автомобиль Tesla, управляемый в режиме автопилота, сбил российского робота Promobot.
Обновлено в 14:45
Общество
В эстонской партии объяснили плакаты, разделяющие русских и эстонцев
Обновлено в 09:17
Происшествия
Во Львове избили почетного консула Бельгии
Во Львове избили почетного консула Бельгии на Западной Украине Ярослава Гарцулу.
Обновлено в 14:35
Общество
Историю про «Курск» вычищают из памяти
МОСКВА/ 8 января/ БИ-ПОРТ – Пользователь социальной сети Facebook Алексей Шиврин опубликовал на своей странице пост про открывшийся комплекс в павильоне ВДНХ «Россия – моя история».
Обновлено в 02:33