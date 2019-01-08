Экономика
Эксперты оценили стоимость выводимых из Британии активов из-за Brexit
Эксперты оценили стоимость выводимых из Британии активов из-за BrexitРБК00:10
В преддверии Brexit из Великобритании в новые финансовые центры в Европейском союзе переместятся активы на сумму около £800 млрд ($1 трлн), подсчитали в консалтинговой компании EY, передает Reuters.
РБК00:10
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Финансы
Доллар опустился ниже 67 рублей впервые с декабря
В начале дня рубль укрепился против основных иностранных валют, курс доллара упал ниже 67 рублей впервые с 18 декабря, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Обновлено в 02:51
Экономика
МВФ выплатит Украине еще два денежных транша
Украина получит от Международного валютного фонда (МВФ) в 2019 году два транша по $1,3 млрд. Об этом 8 января сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 12:41
Экономика
Amazon стала самой дорогой компанией в мире
Компания Amazon, специализирующаяся на продаже товаров через интернет, обогнала конкурентов по капитализации, сообщила газета The Wall Street Journal 7 января.
Обновлено вчера в 18:00
Экономика
Акционеры Luxoft продали компанию за $2 млрд
Акционеры, владеющие примерно 83% от общего числа голосов Luxoft, дали письменное согласие на сделку — это значит, что необходимое одобрение акционеров Luxoft получено.
Обновлено в 14:09
Экономика
Samsung спрогнозировала падение прибыли на 29% в IV квартале
Аналитики, опрошенные S&P Global Market Intelligence, в среднем предполагают, что Samsung получит за минувший квартал операционную прибыль на уровне 13,8 трлн вон при выручке в 63,5 трлн вон.
Обновлено в 05:13
Энергетика
Объем газа в подземных хранилищах Украины сократился до 43%
Представители ПАО "Укртрансгаз" сообщили о том, что по состоянию на 6 января объем газа в подземных хранилищах Украины уменьшился до 13,377 млрд кубических метров, передает "УНН".
Обновлено в 02:48
Экономика
Основатель Oracle раскрыл данные о вложениях в Tesla
По данным SEC, на самом деле основатель Tesla не обсуждал сделку с потенциальными инвесторами и не имел подтверждения финансирования.
Обновлено в 09:45
Экономика
Сталь в США подешевела до уровня перед введением импортных пошлин
В США сталь подешевела до уровня, который был зафиксирован еще до объявления о введении импортных пошлин, пишет Financial Times.
Обновлено в 10:19
Энергетика
В США резко выросли выбросы парниковых газов
В 2018 году в США резко выросли выбросы парниковых газов. Об этом говорится в исследовании компании Rhodium Group.
Обновлено в 11:36
Энергетика
Турция возобновила импорт иранской нефти
Турция в декабре импортировала 54 тыс. баррелей иранской нефти в сутки, закупки были возобновлены после сделанного в ноябре перерыва.
Обновлено в 10:23
Экономика
Выросли пособия, пенсии и зарплата
Увеличился минимальный размер оплаты труда (МРОТ), меньше которого работодатели не имеют права платить зарплату своим работникам, если, конечно, они трудятся 40 часов в неделю.
Обновлено в 11:04
Энергетика
Власти ЛНР снизили цены на топливо на государственных заправках
«В рамках реализации программы социально-экономического развития ЛНР до 2023 года «Наш выбор», инициированной главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником, с 7 января 2019 года на государственных заправках республики снижены цены на топливо», - рассказали в министерстве.
Обновлено в 04:25
Экономика
Китайцы получили рекордное число патентов на свои изобретения
В 2018 году китайские изобретатели получили в США рекордное число патентов, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Ведомства по патентам и товарным знакам США (United States Patent and Trademark Office, USPTO).
Обновлено в 01:34
Экономика
В почтовых отделениях на Украине откроются обменники валют
Жители и гости Украины с февраля 2019 года получат возможность продать и купить валюту не только в банках и специализированных пунктах обмена, но и в почтовых отделениях, сообщается 4 января на сайте украинского Нацбанка (НБУ).
Обновлено в 05:44
Экономика
Биржи Европы растут на ослаблении евро
Основные европейские фондовые индексы во вторник поднимаются, удешевление евро к доллару поддерживает рынки региона, при этом инвесторы продолжают следить за новостями по переговорам США и КНР, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 05:23