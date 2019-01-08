Экономика
Эксперты оценили стоимость выводимых из Британии активов из-за Brexit
Эксперты оценили стоимость выводимых из Британии активов из-за BrexitРБК00:10
В преддверии Brexit из Великобритании в новые финансовые центры в Европейском союзе переместятся активы на сумму около £800 млрд ($1 трлн), подсчитали в консалтинговой компании EY, передает Reuters.
РБК00:10
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Политика
Путин успокоил расплакавшуюся девочку и попал на видео
Обновлено в 06:00
Политика
Путин ввел в эксплуатацию плавучий СПГ-терминал в Калининграде
Президент Владимир Путин дал команду на ввод в эксплуатацию плавучего регазификационного терминала «Маршал Василевский» у берегов Калининградской области, передает «Интерфакс».
Обновлено в 06:36
Политика
Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам
Обновлено вчера в 20:52
Политика
Томос об автокефалии ПЦУ отвезут в Стамбул
Как ранее передавало ИА REGNUM, 5 января текущего года Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос о предоставлении автокефалии для раскольничей ПЦУ на специальной церемонии в Стамбуле.
Обновлено вчера в 10:37
Общество
Эстонская партия взяла на себя ответственность за разобщающие плакаты
Обновлено в 03:47
Армия и оружие
ТАСС сообщил о разработке в России новой крылатой ракеты
В России для Военно-морского флота (ВМФ) разрабатывается новая крылатая ракета.
Обновлено в 05:45
Общество
В МВД рассказали, какую купюру подделывают чаще всего
Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ, самой популярной у фальшивомонетчиков остается пятитысячная купюра.
Обновлено в 02:16
Кино
Актёра Ивана Бортника проводили в последний путь аплодисментами
В Москве завершилась церемония прощания с актёром Иваном Бортником, поклонники и коллеги артиста проводили траурный кортеж продолжительными аплодисментами.
Обновлено в 05:31
Происшествия
В Магнитогорске под завалами дома обнаружили ценные вещи
В Магнитогорске нашли ценные вещи при разборе завалов обрушившегося подъезда. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено в 03:31
Политика
На Украине признали проблемы с вступлением в ЕС и НАТО
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что в ближайшее время страна не сможет вступить в ЕС и НАТО.
Обновлено в 07:10
Экономика
В Госдуме поддержали идею повышения МРОТ до 25 тысяч рублей
Ярослав Нилов выразил согласие с такой позицией, уточнив, что сейчас на рассмотрении в думском комитете по труду и социальной политике находится несколько законопроектов об изменениях в структуре расчета потребительской корзины, но пока ни один из них не поддерживается правительством.
Обновлено вчера в 07:50
Автоспорт
Эдуард Николаев на «КАМАЗе» выиграл первый этап «Дакара-2019»
Завершился первый этап Лима - Писко ралли-марафона «Дакар». Его победно выиграл экипаж Эдуарда Николаева из команды «КАМАЗ-масткр».
Обновлено вчера в 17:10
Общество
В Россию придут аномальные морозы
Во Владимирской и Костромской областях в ночь на 8 января синоптики прогнозируют от -24 до -26 градусов мороза, в Орловской и Рязанской областях столбики термометров опустятся до -23 градусов.
Обновлено вчера в 13:51
Общество
В России запретили порошковый алкоголь
С 8 января в России вступил в силу запрет на производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции, который был установлен федеральным законом от 27.12.2018 N 560-ФЗ.
Обновлено вчера в 03:50
Космос
Россия создала новую систему стыковки кораблей к МКС
Обновлено в 07:23
Политика
Путин рассказал, какими видит новые культурные комплексы
Культурно-образовательные и музейные комплексы, которые будут созданы в Калининграде, Владивостоке, Севастополе и Кемерово, должны быть доступны для людей всех возрастов, должны соответствовать их интересам и запросам, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 07:34
Общество
Историю про «Курск» вычищают из памяти
МОСКВА/ 8 января/ БИ-ПОРТ – Пользователь социальной сети Facebook Алексей Шиврин опубликовал на своей странице пост про открывшийся комплекс в павильоне ВДНХ «Россия – моя история».
Обновлено в 02:33
Наука
Сверчков обвинили в «атаках» на дипломатов США на Кубе
Двое ученых из США и Великобритании пришли к выводу, что в Вашингтоне могли принять стрекот сверчков за «акустические атаки» на американских дипломатов на Кубе.
Обновлено вчера в 22:31
Политика
Путин рассказал, что получил лейтенанта как артиллерист
Президент России Владимир Путин получил звание лейтенанта как командир взвода управления гаубичной артиллерии - об этом сам глава государства рассказал в ходе посещения Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 02:03
Финансы
Доллар опустился ниже 67 рублей впервые с декабря
В начале дня рубль укрепился против основных иностранных валют, курс доллара упал ниже 67 рублей впервые с 18 декабря, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Обновлено в 02:51
Происшествия
В Турции нашли еще два тела погибших при крушении судна моряков
Спасатели нашли еще два тела погибших при крушении судна в Турции моряков, в ближайшее время проведут опознание, сообщил во вторник посол Украины в Турции Андрей Сибига.
Обновлено в 06:51
Технологии
Mastercard убирает название из своего логотипа
Обновлено в 07:28
Армия и оружие
Турция попросила США передать ей американские базы в Сирии
Турция в ходе переговоров с находящимся в Анкаре с визитом советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном обращается к Вашингтону с запросом о передаче ей американских военных баз в Сирии или об их уничтожении, сообщает газета Hurriyet во вторник.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Житель Днепропетровской области убил россиянина
Житель Днепропетровской области убил россиянина. Об этом 8 января сообщается на сайте полиции Днепропетровской области Украины.
Обновлено в 06:48
Спорт
Минспорт ожидает визита экспертов WADA 9 января
Российский Минспорт ожидает прибытия экспертов Всемирного антидопингового агентства за базой данных московской лаборатории сразу после новогодних праздников.
Обновлено вчера в 11:50
Происшествия
Напавший на детей в Пекине мужчина бил их молотком
Мужчина, напавший во вторник на учеников одной из начальных школ Пекина, оказался техническим сотрудником образовательного учреждения, после того, как ему не продлили контракт, он решил выместить свою злобу на детях, говорится в сообщении пресс-службы столичного района Сичэн.
Обновлено в 06:02
Кино
Умер актер из «Криминального чтива» Роберт Рут
Обновлено в 00:21
Кино
Умер актер и режиссер Юрий Кушнерев
Обновлено в 03:16
Армия и оружие
Эрдоган осудил заявление Болтона о сирийских курдах
Президент Турции Тайип Эрдоган назвал неприемлемыми высказывания советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о необходимости обеспечить безопасность сил самообороны сирийских курдов.
Обновлено в 05:21
Авто
АвтоВАЗ готовит выпуск нового универсала Lada Largus
«АвтоВАЗ» готовит к выпуску обновленную версию грузопассажирского универсала LADA Largus.
Обновлено вчера в 12:29