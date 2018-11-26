с чего всё началось

В своем исследовании на базе доступной статистики эксперты подсчитали, что при пересчете на один километр поездки вероятность попасть в ДТП в такси в 2,6 раза ниже, чем при передвижении на личном автомобиле, а смертельные ДТП с участием такси при таком подходе происходят и вовсе почти в пять раз реже, чем с участием личных автомобилей.

Российская газета

вчера в 16:00