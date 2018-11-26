Происшествия
В исследовании приводятся данные с 2015 по 2017 год, а также показатели за девять месяцев 2018 года. В пересчете на пробег смертельные ДТП с участием такси происходят в 4,7 раза реже, чем с личным автомобилем.
ТАССвчера в 23:51
с чего всё началось
В своем исследовании на базе доступной статистики эксперты подсчитали, что при пересчете на один километр поездки вероятность попасть в ДТП в такси в 2,6 раза ниже, чем при передвижении на личном автомобиле, а смертельные ДТП с участием такси при таком подходе происходят и вовсе почти в пять раз реже, чем с участием личных автомобилей.Российская газетавчера в 16:00
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Эксперты заявили, что ездить на такси безопаснее, чем в личном автомобиле
Телеканал 360°вчера в 20:27
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Происшествия
В московском парке обнаружены фрагменты тела женщины
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В результате землетрясения в Иране пострадали более 600 человек
Более 600 человек пострадали в результате мощного землетрясения на территории Ирана магнитудой 6,3, сообщает в понедельник агентство Associated Press.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Адвокаты обжаловали аресты рэпера Хаски
В четверг Первомайский суд Краснодара арестовал Хаски за мелкое хулиганство на 12 суток, еще трое суток за отказ от медицинского освидетельствования ему добавил мировой судья.
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Происшествия
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Происшествия
В Омске такси въехало в подземный пешеходный переход
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В Китае мужчина с отверткой напал на людей в университете
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На Ставрополье восемь человек пострадали в ДТП с «Газелью»
Восемь человек пострадали в результате столкновения "Газели" и Toyota на Ставрополье, сообщает УГИБДД по региону.
Обновлено в 03:02
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Площадь пожара в офисном здании в Казани увеличилась до 500 кв метров
Площадь возгорания в здании по улице Университетской в Казани увеличилась до 500 кв метров.
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В Новой Зеландии более 140 дельфинов выбросились на берег
По меньшей мере 145 дельфинов-гринд выбросились на берег острова Стьюарт Новой Зеландии за минувшие выходные, сообщает Radio New Zealand со ссылкой на заявление производственного менеджера острова министерства по охране окружающей среды Рена Леппенса (Ren Leppens).
Обновлено в 02:46
Происшествия
В Кемеровской области на трассе столкнулись семь машин и три автобуса
По данным ведомства, ДТП произошли на автодороге Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк в районе поселка Степной, где около 08:00 утра по местному времени произошло семь последовательных столкновений семи легковых автомобилей, двух микроавтобусов и пассажирского автобуса.
Обновлено в 02:31
Происшествия
На западе Афганистана 22 полицейских погибли при нападении талибов
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В Пермском крае ведутся поиски потерявшихся в лесу детей
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