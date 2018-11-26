В своем исследовании на базе доступной статистики эксперты подсчитали, что при пересчете на один километр поездки вероятность попасть в ДТП в такси в 2,6 раза ниже, чем при передвижении на личном автомобиле, а смертельные ДТП с участием такси при таком подходе происходят и вовсе почти в пять раз реже, чем с участием личных автомобилей.

с чего всё началось

В исследовании приводятся данные с 2015 по 2017 год, а также показатели за девять месяцев 2018 года. В пересчете на пробег смертельные ДТП с участием такси происходят в 4,7 раза реже, чем с личным автомобилем.

Эксперты оценили риск попасть в ДТП на такси

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