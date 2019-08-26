Экономика
ВедомостиПочему почти половина российских работников заняты не своим делом
Хуже обстоят дела только в Бразилии, Мексике и ЮАР, где в квалификационной яме – 51% работников, а в Европе – 37%. Такие данные содержатся в отчете «Массовая уникальность – глобальный вызов в борьбе за таланты» Boston Consulting Group (BCG) и «Ворлдскиллз Россия» в партнерстве с «Росатомом».
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Футбол
Урал — Сочи 3:1
В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» обыграл «Сочи» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена».
Чемпионат 12:53
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц
Американская певица Тейлор Свифт, заработав 185 миллионов долларов, возглавила список самых высокооплачиваемых женщин в музыкальной индустрии 2019 года по версии журнала Forbes.
РИА Новости 11:01
Наука
Употребление масла для жарки может вызвать рак толстой кишки
Капитал страны 12:07
Экономика
МЭР ухудшило прогноз по росту доходов россиян
Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости 14:18
Армия и оружие
МИД РФ: Испытания под Северодвинском связаны с разработкой новых ракет
Резонансные испытания под Северодвинском Архангельской области связаны не с ядерным оружием, а с разработкой новых ракет.
Российская газета 15:43
Происшествия
Против полицейских в Анапе открыли дело о понуждении девушки к сексу
В Анапе следователи возбудили уголовное дело против двух полицейских, которых подозревают в принуждении несовершеннолетней к действиям сексуального характера.
РБК 14:46
Энергетика
Росстат отметил снижение цен производителей на бензин
В июле производители снизили цены на бензин, доложил Росстат. В месячном выражении уменьшение составило 0,8% против роста на 8,6% в июне.
РИА Новости 09:30
Культура
Выставка графики Александры Анюхиной пройдёт в Петербурге в сентябре
Выставка графики Александры Анюхиной «Странствия» пройдёт в Санкт-Петербурге 5—30 сентября.
RT на русском 13:53
Происшествия
Пожар в монастыре в центре Москвы потушили
Пожар на территории Рождественского монастыря в центре Москвы полностью потушен.
Известия 14:39
Политика
Трамп обвинил Обаму в присоединении Крыма к России
Президент США Дональд Трамп обвинил экс-американского лидера Барака Обаму в том, что Крым был присоединен к России.
Газета.Ru 16:35
Здоровье
В Брянской области почти 8 млрд рублей направят на борьбу с раком
На региональную программу «Борьба с онкологическими заболеваниями» в Брянской области потратят 7 млрд 894,02 млн рублей.
REGNUM 06:19
Экономика
Сбербанк закрыл сделку по приобретению 46,5% Rambler Group
ПАО Сбербанк закрыло сделку по приобретению 46,5% холдинга Rambler Group, говорится в пресс-релизе компании.
Интерфакс 12:06
Армия и оружие
Корабли ЧФ присоединились к учениям ЮВО
RT на русском 05:31
Общество
Двойник Стива Джобса найден в Египте
Газета.Ru 09:56
Политика
Французский грузоперевозчик отказался от Севморпути
Один из крупнейших грузоперевозчиков Франции CGA CGM отказался от использования Северного морского пути. Об этом сообщает издание Le Figaro.
URA.Ru 24 августа в 02:31
Происшествия
В сирийской Латакии прогремел взрыв
По информации телеканала, в результате взрыва нанесён небольшой материальный ущерб.
REGNUM 16:47
Футбол
Миятович о Неймаре: «Он должен приехать в Мадрид»
Экс-форвард и бывший спортивный директор «Реала» Предраг Миятович высказался о форварде «ПСЖ» Неймаре.
Sports.ru 17:14
Армия и оружие
В России приступили к созданию бомбардировщика ПАК ДА
В России приступили к созданию ПАК ДА - перспективного авиационного комплекса дальней авиации, который в будущем должен заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.
Газета.Ru 09:09
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов рассказал о подготовке к бою с Дастином Порье
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал о подготовке к поединку против американца Дастина Порье, передает Sport24.
Газета.Ru 08:01
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 07:52
Футбол
На стадионе «Камп Ноу» представили статую в честь Йохана Кройфа
В понедельник, 26 августа, на домашнем стадионе «Барселоны» «Камп Ноу» презентовали статую в честь легенды каталонского клуба Йохана Кройфа.
Спорт-Экспресс 16:12
Происшествия
Суд огласит приговор экс-сотруднику «Синергии», сбившему беременную
РИА Новости вчера в 17:40
Политика
Путин и Эрдоган обсудят на МАКС-2019 сотрудничество в ВТС
РИА Новости 08:05
Наука
Учёные назвали шесть причин, из-за которых мозг стареет быстрее
Здоровье мозга человека в раннем детстве предсказало с максимальной точностью его возраст в 45 лет, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:29
Политика
Путин попросил врио Башкирии обратить особое внимание на рождаемость
В свою очередь, глава государства попросил врио губернатора Башкирии: «Все-таки обратите на рождаемость особое внимание».
REGNUM 08:15