Экономика
Эксперты оценили, кому надо в 2019 году готовиться к увольнению
Эксперты оценили, кому надо в 2019 году готовиться к увольнениюГазета.Ru01:25
С 2019 года начинает действовать пенсионная реформа, в результате которой пенсионный возраст для мужчин повышается до 65 лет, для женщин — до 60 лет.
Газета.Ru01:25
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Политика
NASA решило отложить визит Рогозина в США
Обновлено вчера в 17:55
Политика
Россиянина задержали по запросу США на Северных Марианских островах
Агенты ФБР арестовали гражданина России Дмитрия Макаренко в городе Сайпан на Северных Марианских островах.
Обновлено вчера в 21:00
Кино
Скончался народный артист России Иван Бортник
Обновлено вчера в 19:14
Происшествия
Пираты взяли в плен моряков у берегов Бенина
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия
В Крыму закрыли дорогу на Ай-Петри
Автодорога через гору Ай-Петри в Крыму была перекрыта для всего транспорта, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на управление МЧС по Крыму.
Обновлено в 01:06
Армия и оружие
В России завершились испытания нового пистолета на замену ПМ
Завершились государственные испытания российского пистолета для Минобороны, который призван заменить пистолет Макарова (ПМ).
Обновлено в 01:07
Политика
Абэ намерен продвинуть переговоры по мирному договору с Россией
Обновлено вчера в 02:16
Хоккей
Россия сыграет со Швейцарией в матче за бронзу на МЧМ-2019
В матче за бронзу Россия в заключительный день турнира, 6 января, сыграет со Швейцарией, которая в своём полуфинале проиграла Финляндии (1:6). Сборная России третий год подряд не смогла пробиться в финал МЧМ.
Обновлено вчера в 22:29
Футбол
Марадона госпитализирован из-за кровотечения в желудке
Обновлено вчера в 17:53
Политика
Рекордное количество американцев захотели уехать из страны
Отмечается, что во время правления его предшественника Барака Обамы покинуть страну хотели 10% американцев, во время правления Джорджа Буша-младшего этот показатель составлял 11%.
Обновлено в 00:23
Политика
Патриарх Варфоломей призвал иерархов признать новую церковь Украины
Обновлено вчера в 11:18
Политика
Демократы выступили против снятия санкций с активов Дерипаски
Лидер демократической партии в Сенате США Чак Шумер рассказал, что подготовил резолюцию против решения Минфина США снять санкции с компаний En+, «Русал» и «Евросибэнерго», подконтрольных бизнесмену Олегу Дерипаске, сообщает Daily Beast.
Обновлено в 00:21
Политика
Трамп заявил, что может ввести в США режим чрезвычайного положения
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что может ввести в стране режим чрезвычайного положения, чтобы в обход Конгресса получить финансирование на строительство стены на американо-мексиканской границе.
Обновлено вчера в 15:50
Политика
Четыре гражданства задержанного в России шпиона подтвердил его брат
Дэвид Уилан, брат арестованного в Москве по обвинению в шпионаже Пола Уилана, подтвердил, что у его родственника есть паспорта четырех стран.
Обновлено вчера в 20:48
Политика
Украине предрекли прекращение железнодорожного сообщения с Россией
В августе 2018 года украинский железнодорожный оператор «Укрзализныця» уже заявлял о том, что готов прекратить сообщение с Россией, если власти страны примут подобное решение.
Обновлено вчера в 17:30
Хоккей
Сборная России проиграла американцам в полуфинале МЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 23:05
Политика
Хакеры опубликовали доклады Integrity Initiative о работе Sputnik и RT
Хакеры из Anonymous в новой серии материалов о деятельности британского правительственного проекта Integrity Initiative опубликовали новые документы о работе Sputnik и RT.
Обновлено вчера в 22:52
Гаджеты
Двоих сотрудников Huawei наказали за твит с iPhone
Двое сотрудников Huawei поплатились за то, что разместили в социальной сети Twitter новогоднее поздравление от лица компании, воспользовавшись для этого смартфоном Apple iPhone.
Обновлено вчера в 13:22
Армия и оружие
Принц Гарри посетит учения в Норвегии по отражению «вторжения России»
Британский принц Гарри планирует посетить крупные учения в Норвегии, на которых будет отрабатываться противостояние «российскому вторжению».
Обновлено вчера в 22:33
Хоккей
«Так бывает»: тренер о поражении сборной России в полуфинале МЧМ
Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин заявил, что не имеет претензий к хоккеистам после поражения в полуфинале МЧМ.
Обновлено вчера в 19:58
Политика
Депутат Рады заявил, что Порошенко начал подкупать избирателей
Народный депутат Виталий Куприй разместил на своей странице в фейсбуке видеообращение, в котором заявил, что команда украинского лидера Петра Порошенко начала подкупать избирателей перед президентскими выборами на Украине.
Обновлено вчера в 21:24
Общество
Известный литературовед Борис Аверин умер в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге скончался советский и российский литературовед, доктор филологических наук Борис Аверин.
Обновлено вчера в 10:49
Происшествия
Верник и МХТ сообщили о разрешении на проезд по Камергерскому переулку
Актер театра и кино Игорь Верник сообщил, что у него есть официальное разрешение на проезд его автомобиля по Камергерскому переулку в МХТ имени Чехова, где он работает.
Обновлено вчера в 14:04
Общество
На аукционе в Токио тунца продали почти за 3,1 миллиона долларов
Тунец весом 278 килограммов был продан на первых в этом году торгах в Токио за рекордную сумму в 333,6 миллиона иен (почти 3,1 миллиона долларов), сообщила широко известная в Японии сеть ресторанов суси "Суси Дзаммай" в своем Twitter.
Обновлено вчера в 22:06
Хоккей
Две передачи Радулова помогли «Далласу» одолеть «Вашингтон»
Российский голкипер "Далласа" Антон Худобин отразил 36 из 37 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча.
Обновлено вчера в 22:52
Происшествия
На Сахалине 117 человек эвакуировали из-за пожара в гостинице
Из гостиницы в Южно-Сахалинске эвакуировали 117 человек в связи с возгоранием. Об этом сообщает МЧС по Сахалину.
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия
В Магнитогорске завершился поиск погибших под завалами
В результате поисково-спасательной операции в Магнитогорске удалось извлечь из-под обломков тела 39 человек, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на замглавы МЧС Александра Чуприяна.
Обновлено 03 января в 09:10
Политика
Спикер конгресса США назвала отношения Путина и Трампа опасными
Спикер конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что ее беспокоят отношения президента США Дональда Трампа с «гангстерами», к которым она причислила российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 01:27
Хоккей
В Америке осудили поведение капитана сборной России после матча с США
После поражения в полуфинале МЧМ-2019 от сборной США капитан сборной России Клим Костин попал под обстрел заокеанской критики.
Обновлено вчера в 20:31
Космос
«Чанъэ-4» прислал первые снимки обратной стороны Луны
Китайский космический аппарат «Чанъэ-4», совершивший посадку на обратной стороне Луне, прислал снимки этой части спутника Земли, передает РИА «Новости».
Обновлено 03 января в 02:57