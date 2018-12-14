Экономика

Эксперты оценили, кому надо в 2019 году готовиться к увольнению
Газета.Ru
вчера в 01:25

С 2019 года начинает действовать пенсионная реформа, в результате которой пенсионный возраст для мужчин повышается до 65 лет, для женщин — до 60 лет.
Газета.Ruвчера в 01:25

Подробнее о событии

Эксперты выяснили, представители каких профессий останутся без работы в 2019 году

URA.Ruвчера в 23:34

Эксперты спрогнозировали массовые сокращения в России

ГлобалМСК.рувчера в 20:06

Эксперты оценили, кому надо в 2019 году готовиться к увольнению

Газета.Ruвчера в 01:25

Эксперты рассказали, представители каких профессий в 2019 году могут лишиться работы

Vtambove.ruвчера в 08:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 00:58, Ашберн
Политика

Глава NASA объяснил отмену визита Рогозина в США

Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн объяснил перенос визита главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в США.
Обновлено в 00:09
Происшествия

Пожар в ХМАО на Приобском нефтяном месторождении локализован

Возгорание на Приобском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе локализовано. Эвакуированы 16 человек, пострадавших нет.
Обновлено вчера в 19:50
Авто

В Банке России рассказали, как изменится ОСАГО к 2021 году

К 2020-2021 году в полисе ОСАГО могут быть отменены территориальный коэффициент и коэффициент мощности.
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия

В Мариуполе в жилом доме произошел взрыв

В одном из жилых домов в Мариуполе произошел взрыв, сообщает полиция Донецкой области Украины.
Обновлено в 00:50
Хоккей

Сборная Финляндии по хоккею выиграла молодежный ЧМ

Молодежная сборная Финляндии по хоккею победила команду США в финале чемпионата мира в Канаде.
Обновлено вчера в 22:50
Космос

Первый полет к МКС корабля Dragon-2 планируется на начало февраля

Запуск к МКС нового американского пилотируемого космического корабля Dragon-2 в беспилотном режиме состоится в начале февраля.
Обновлено вчера в 19:00
Политика

Американские сенаторы признали Украину «неуправляемой проблемой»

В США прошла встреча группы сенаторов-республиканцев с представителями нескольких украинских общественных организаций, в ходе которой американские политики резко раскритиковали политику Украины, пишет International Policy Digest.
Обновлено вчера в 17:34
Происшествия

В Таиланде перевернулся туристический автобус

Шесть человек погибли и около 50 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с туристическим автобусом в Таиланде.
Обновлено вчера в 22:49
Хоккей

Сборная России в девятый раз завоевала бронзовые медали МЧМ по хоккею

Победа над национальной командой Швейцарии в матче за третье место МЧМ-2019 позволила сборной России по хоккею для игроков не старше 20 лет в девятый раз в истории завоевать бронзовые медали.
Обновлено вчера в 18:30
Политика

Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой церкви Украины

Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой украинской церковной структуры — Православной церкви Украины.
Обновлено вчера в 05:54
Политика

Абэ заявил о выгоде для США мирного договора Японии и России

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что в случае, если мирный договор между Токио и Москвой будет заключён, это будет выгодно и для США.
Обновлено вчера в 20:29
Кино

Кинокритики назвали лучший фильм 2018 года

Обновлено вчера в 20:59
Хоккей

Романов и Денисенко вошли в символическую сборную МЧМ-2019

Полностью символическая сборная МЧМ-2019 выглядит следующим образом: вратарь - Укко-Пекка Луукконен (Финляндия), защитники - Александр Романов (Россия) и Эрик Бреннстрем (Швеция), нападающие - Григорий Денисенко (Россия), Филипп Курашев (Швейцария) и Райан Пелинг (США).
Обновлено вчера в 23:41
Армия и оружие

На побережье моря Лаптевых построят военный городок

В якутском посёлке Тикси на побережье моря Лаптевых в 2019 году будет развёрнут военный городок для соединений ВВС и ПВО Северного флота.
Обновлено вчера в 20:12
Политика

Опубликованы документы о подготовке Великобританией дела Скрипалей

Хакерская группировка Anonymous опубликовала документы, которые, по ее утверждению, доказывают, что Великобритания с 2015 года готовила против России провокацию, вылившуюся в скандал с отравлением Скрипалей.
Обновлено вчера в 08:32
Футбол

«Спартак» расторг контракт с Самедовым

Московский «Спартак» и полузащитник Александр Самедов расторгли трудовое соглашение по обоюдному решению сторон.
Обновлено вчера в 08:43
Спорт

Норвежский лыжник Холунд оскорбил российских спортсменов

Обновлено вчера в 14:16
Происшествия

Правительство выплатит по 1 млн рублей семьям погибших в Магнитогорске

Обновлено вчера в 11:38
Происшествия

Появилось видео с места массовой драки студентов в общежитии в Москве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал первые кадры с места массовой драки студентов Московского государственного строительного университета (МГСУ).
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия

В Каире при обезвреживании взрывного устройства у церкви погиб сапер

Сапер погиб во время обезвреживания взрывного устройства, найденного возле одной из церквей в Каире, сообщает Sky News Arabia.
Обновлено вчера в 16:52
Хоккей

Костин: никого не хотел оскорбить, жест получился автоматически

После начала матча когда все гудели в мою сторону и в сторону России, у меня этот жест автоматически получился.
Обновлено вчера в 20:47
Политика

Умер бывший глава Пентагона Браун

Бывший глава минобороны США Гарольд Браун умер в Калифорнии на 92-м году жизни.
Обновлено вчера в 21:36
Происшествия

Экс-министр финансов Подмосковья не признал вину в мошенничестве

Бывший заместитель председателя и экс-министр финансов правительства Подмосковья Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве, не признал своей вины на допросе, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено вчера в 10:22
Религия

6 января православные отметят Рождественский сочельник

Втянут в эту орбиту и Рождественский сочельник, а зря - хоть день и предваряет большой праздник Рождество Христово, но все-таки 6 января положен самый строгий пост.
Обновлено вчера в 15:24
Общество

Туристы рассказали об «эпидемии постельных клопов» в Европе и США

Путешествующие по Европе и США туристы рассказали о том, что все чаще сталкиваются с постельными клопами, которые стали более устойчивыми к средствам защиты.
Обновлено вчера в 20:12
Происшествия

Спасенный в Магнитогорске младенец начал дышать самостоятельно

Спасенный в Магнитогорске 10-месячный Ваня Фокин снят с аппаратов искусственной вентиляции легких и дышит самостоятельно, сообщает РИА «Новости»со ссылкой официального представителя Минздрава России Максима Радецкого.
Обновлено вчера в 02:19
Политика

Турция отказалась от предложения США по поводу российских С-400

Обновлено вчера в 16:44
Происшествия

Младенцу заклеили рот пластырем в роддоме Ингушетии

Обновлено вчера в 15:18
Политика

В России отчеканят монеты с ракетными комплексами «Тополь» и «Ярс»

В России выпустят серию почтовых марок и юбилейных монет, посвященных 60-летнему юбилею ракетных войск стратегического назначения (РВСН), который будет 17 декабря 2019 года.
Обновлено вчера в 08:43
Общество

Роспотребнадзор предложил защитить законом генетические данные россиян

Изменения в рамках указанной инициативы, как полагают в Роспотребнадзоре, должны быть внесены в закон «О персональных данных» и закон «О защите прав потребителей».
Обновлено вчера в 09:22
Главное