Футбол
Эксперты оценили единственного кандидата на пост главы РФСИзвестия 17:40
Эксперты оценили единственного кандидата на пост президента Российского футбольного союза (РФС) — председателя совета директоров петербургского клуба «Зенит» Александра Дюкова.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 18:08, Ашберн
Футбол
Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы
В четверг состоялись ответные матчи 1/16 финала футбольной Лиги Европы, по итогам которых определились все 16 команд-участниц 1/8 финала турнира.
Обновлено в 17:45
Политика
Путин подписал указ о призыве граждан из запаса на военные сборы
"Призывать в 2019 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооруженных Силах РФ, войсках Национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", - говорится в тексте документа.
Обновлено в 10:43
Происшествия
Человек упал на рельсы на станции московского метро «Тропарево»
Движение поездов приостановлено на станции "Тропарево" Московского метрополитена из-за падения человека на рельсы.
Обновлено в 15:59
Космос
Ракета «Союз-2.1б» со спутником Egyptsat-A стартовала с Байконура
Ракета-носитель "Союз-2.1б" с египетским спутником Egyptsat-A стартовала с Байконура, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 11:57
Транспорт
Названа дата прохода первого пассажирского поезда по Крымскому мосту
Первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря, сообщил глава дирекции по обслуживанию пассажиров «Крымской железной дороги» Владимир Резниченко.
Обновлено в 15:50
Армия и оружие
Найден дневник Малиновского с объяснением причин неудач в начале войны
Маршал Советского Союза Родион Малиновский считал главными причинами поражений Красной армии в начале Великой Отечественной войны с ошибками и непрофессиональными действиями командования.
Обновлено в 15:49
Армия и оружие
Командующий ВДВ рассказал о новой технике в войсках
Обновлено в 17:31
Культура
Порошенко назвал Малевича великим «украинским» художником
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что российский и советский художник Казимир Малевич якобы является представителем "украинского авангарда".
Обновлено в 16:22
Происшествия
Лишенная водительских прав Мара Багдасарян задолжала за парковку
Лишенная прав стритрейсерша Мара Багдасарян задолжала за парковку, следует из базы данных на сайте ФССП России.
Обновлено в 17:46
Армия и оружие
В США анонсировали новый истребитель F-21
Обновлено в 17:09
Происшествия
Тюменские врачи провели операцию пациентке без наркоза
В Тюмени в приемной травматологического отделения ОКБ № 2 женщине провели операцию на колене, не дожидаясь действия обезболивающего.
Обновлено в 12:32
Политика
Медведчук прокомментировал слова Порошенко в ООН о России
Председатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук считает, что высказывания президента Украины Петра Порошенко в адрес РФ на генассамблее ООН направлены на получение поддержки у избирателей перед выборами, и украинский лидер готов для этого на все.
Обновлено в 17:09
Экономика
В ПФР разъяснили новые правила индексации пенсий
Индексация пенсий и ежемесячной денежной выплаты будет происходить с учетом прожиточного минимума, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие
В Сирии нашли могилу с 3 тысячами жертв ИГИЛ
Обновлено в 11:45
Шоу-бизнес
Представитель Пугачевой опровергла срочную операцию артистки
Елена Чупракова, концертный директор российской певицы Аллы Пугачевой, опровергла появившуюся в Сети информацию о том, что артистке провели срочную операцию на сердце.
Обновлено в 10:37
Культура
Умерла актриса из сериала «Глухарь» Дарья Егорычева
Актриса Дарья Егорычева, снимавшаяся в сериале «Глухарь», скончалась в возрасте 37 лет. Об этом РБК сообщила подруга актрисы.
Обновлено в 10:11
Футбол
Ракицкий поблагодарил фанатов и Санкт-Петербург после дебютной домашней игры в «Зените»
Украинский новичок «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился впечатлениями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче».
Обновлено в 15:41
Политика
Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в Сирии
Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудил ситуацию в Сирии со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
Обновлено в 17:27
Происшествия
Прокуратура просит для экс-мэра Владивостока 17 лет колонии
Прокуратура попросила для бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева 17 лет колонии строгого режима и штраф в 500 миллионов рублей.
Обновлено в 11:57
Общество
Названо лучшее светлое пиво в России
«Росконтроль» протестировал популярные в России марки светлого пива и назвал лучшие. Результаты опубликованы на сайте организации.
Обновлено в 17:09
Общество
Сеть «Магнит» провела ребрендинг
Обновлено в 11:24
Происшествия
Навальный рассказал о влиятельном клане Каитовых в Карачаево-Черкесии
Помимо клана Арашуковых в Карачаево-Черкесии действует клан не менее влиятельной семьи Каитовых, представитель которой отсидел в тюрьме по делу о резонансном массовом убийстве в 2004 году и связан с руководителями республики, говорится в опубликованном сегодня расследовании Фонда борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального.
Обновлено в 16:02
Авто
УАЗ Hunter отнесли к категории грузовиков
Обновлено в 12:09
Экономика
Путин запретил взыскание долгов с пенсий и пособий
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете взыскания долгов с социальных выплат.
Обновлено в 10:49