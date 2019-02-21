Эксперты оценили единственного кандидата на пост главы РФСИзвестия вчера в 17:40

Наше время (г. Ростов-на-Дону)

Происшествия МВД заподозрило молдавского политика в выводе из России 37 млрд рублей Лидер проевропейской демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк, имеющий российское гражданство, подозревается в причастности к организации незаконного вывода из России более чем 37 млрд руб. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Транспорт Первый поезд по мосту придет в Крым предварительно 8 декабря "Предварительно, первый поезд пройдет в Крым по Крымскому мосту 8 декабря", — сообщили в пресс-службе, не уточнив маршрут движения поезда.

Общество Минпромторг и ФАС не увидели нарушений в продаже девяти яиц в упаковке Министерство промышленности и торговли России не увидело нарушений в фасовке куриных яиц по девять штук в упаковке.

Происшествия В Самаре женщина привезла гроб с телом супруга к зданию правительства Самарские власти обратились в правоохранительные органы в связи с инцидентом, в ходе которого женщина, не сумевшая похоронить бывшего гражданского мужа, привезла гроб с телом к зданию регионального правительства.

Политика ЕСПЧ отклонил жалобу Киева по поводу инцидента в Керченском проливе Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не удовлетворил запрос Киева о применении новых обеспечительных мер по делу о задержании кораблей ВМС Украины в Керченском проливе.

Политика Гуаидо подписал первый «президентский» указ Провозгласивший себя президентом Венесуэлы Хуан Гуаидо опубликовал первый указ. Текст документа размещен в Twitter.

Общество Роскачество дало рекомендации по выбору коньяка По данным Роскачества, минимальная стоимость напитка в магазине составляет 371 рубль за пол-литровую бутылку.

Экономика ПФР разъяснил новые правила индексации пенсий Как указывается, в настоящее время индексация происходит без учёта прожиточного минимума пенсионера, в связи с чем «каждая новая индексация» увеличивает размер пенсии и уменьшает размер соцдоплаты до прожиточного минимума.

Политика Путин подписал указ о призыве граждан из запаса на военные сборы "Призывать в 2019 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооруженных Силах РФ, войсках Национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", - говорится в тексте документа.

Армия и оружие Россия может поставить Индии дополнительную партию МиГ-29 Россия направила Индии коммерческое предложение по поставкам дополнительной партии самолетов МиГ-29.

Экономика Подсчитан объем теневой экономики России Доля теневой экономики России в 2018 году превысила 20 триллионов рублей и составила около 20 процентов ВВП.

Общество Телерейтинг президентского послания в Москве снизился Телерейтинг президентского послания в Москве снизился Послание Федеральному собранию, оглашенное Владимиром Путиным 20 февраля, стало самым непопулярным за последние годы: по предварительным данным Mediascope, на пяти каналах его смотрели 5,9% москвичей.

Происшествия Глава МЧС наградил спасателей Вани Фокина В преддверии Дня защитника Отечества глава МЧС России Евгений Зиничев вручил государственные и ведомственные награды особо отличившимся сотрудникам чрезвычайного ведомства.

Общество Счетная палата раскритиковала техническую базу Росреестра Помимо срыва сроков Счетная палата раскритиковала и недостатки технической инфраструктуры Росреестра.

Футбол Байер — Краснодар 1:1 Счет в матче на 85-й минуте открыл российский форвард «быков» Магомед-Шапи Сулейманов, который отличился со стандарта.

Общество Шаманы сожгли пять верблюдов для укрепления России Бурятские шаманы провели ритуальное сожжение пяти верблюдов в Ангарске (Иркутская область). Видео с жертвоприношением появилось в YouTube.

Хоккей Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Торонто» Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин записал на свой счет один из голов.

Космос Японский зонд «Хаябуса-2» сел на астероид Рюгу Зонд возьмет пробы грунта на астероиде и доставит их на Землю Зонд "Хаябуса-2" Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) совершил посадку на поверхности астероида Рюгу, прямая трансляция велась на сайте агентства.

Политика В ОБСЕ следят за ситуацией вокруг УПЦ ОБСЕ пристально следит за ситуацией с Украинской православной церковью в стране и знает о потенциальных рисках, заявил РИА Новости генсек ОБСЕ Томас Гремингер.

Общество Самым популярным подарком к 23 Февраля оказался парфюм Ожидания мужчин и планы женщин по поводу подарков к Дню защитника Отечества заметно различаются.

Происшествия Сбившему толпу пешеходов в Мельбурне дали шесть пожизненных сроков Суд приговорил гражданина Австралии афганского происхождения Джеймса Гаргасуласа, который наехал на толпу людей в Мельбурне два года назад, к шести пожизненным заключениям, сообщает ABC.

Космос Появилось видео запуска Falcon 9 со спутниками и лунным аппаратом Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с индонезийским спутником связи PSN-6 (Nusantara Satu), израильским лунным космическим аппаратом «Берешит» и разведывательным аппаратом для вооруженных сил США.

Политика Евродепутат объяснил, почему Латвия стала лидером по оттоку населения Латвия лидирует в мире по числу эмигрирующих жителей, за прошлый год население страны уменьшилось на 0,98%, что является самым высоким показателем в мире, свидетельствует информация международной базы статистических данных Worldometers.

Армия и оружие В составе ВДВ появится новая дивизия «Планом деятельности командования ВДВ предусмотрено создание в составе войск бригады с организационно-штатной структурой нового типа, которая получит качественно иные возможности по выполнению боевых и специальных задач за счет своей мобильной составляющей и увеличения боевого потенциал», — сообщил он.