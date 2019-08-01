Экономика
Эксперты оценили, догнала ли Россия Португалию по уровню жизниГазета.Ru 02:58
Россию и Португалию часто сравнивают. Владимир Путин когда-то ставил цель догнать южную европейскую страну по уровню среднедушевого ВВП за 15 лет. Хотя задачу эту почти удалось выполнить, в целом по уровню жизни Португалию мы не догнали.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событииПоказать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 17:16, Ашберн
Происшествия
Не менее 10 человек погибли при стрельбе в торговом центре в Техасе
Десять человек погибли, до 30 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре в Эль-Пасо (штат Техас), передает KFOX14 со ссылкой на полицию.
Обновлено в 15:21
Общество
ВЦИОМ: Большинство россиян поддерживает разгон акции протеста в Москве
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные соцопроса, согласно которому большинство россиян (69 процентов) согласны с действиями властей в ситуации несанкционированного митинга.
Обновлено вчера в 06:19
Происшествия
Россияне устроили драку на борту самолета в Турции
В Стамбуле на борту лайнера "Турецких авиалиний" произошла драка до того, как самолет поднялся в небо.
Обновлено вчера в 19:26
Футбол
Возле стадиона «Зенита» произошла драка между фанатами и ОМОНом
Возле санкт-петербургского стадиона «Газпром Арена» произошла драка между болельщиками «Зенита» и сотрудниками ОМОНа.
Обновлено в 16:31
Политика
Супруга посла США в России возмутилась репортажем CNN
Супруга посла США в России Мэри Кэй Хантсман возмутилась «непорядочностью» репортажа журналистов телеканала CNN, которые опубликовали материал о скором отъезде дипломата, основываясь на фотографии, опубликованной в ее Instagram.
Обновлено в 15:00
Экономика
США ввели частичные санкции против суверенного долга России
Соединенные Штаты все-таки ввели санкции против суверенного долга России — они сделали это через второй обязательный раунд санкций по закону о контроле за химическим оружием спустя полтора года после отравления в Англии экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
НАТО призывают модернизировать вооружения для противостояния России
Эксперт Немецкого общества внешней политики Кристиан Меллинг призвал страны НАТО модернизировать вооружения, чтобы противостоять целому "спектру угроз" со стороны Москвы.
Обновлено в 16:37
Происшествия
Главу комиссии СПЧ задержали на протестной акции в Москве
Председатель комиссии Совета по правам человека (СПЧ) по гражданскому контролю за правоохранительными органами Игорь Каляпин задержан на несогласованной акции в центре Москвы.
Обновлено в 10:29
Футбол
Шунин показал повреждения груди после фола со стороны Понсе
Вратарь «Динамо» Антон Шунин показал повреждения груди в результате фола со стороны аргентинского нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе.
Обновлено в 16:50
Политика
NYT узнала о поставках иранской нефти в обход санкций
Предположительно 12 иранских танкеров продолжают поставлять нефтяную продукцию Китаю и, вероятно, ряду других стран в обход американских санкций, пишет The New York Times со ссылкой на собственное расследование.
Обновлено в 15:52
Экономика
Вступает в силу закон о страховании жилья граждан от ЧС
Закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций, принятый годом ранее, вступает в силу 4 августа.
Обновлено в 17:05
Космос
Глава NASA: «МКС заслуживает Нобелевскую премию мира»
Глава NASA Джеймс Брайденстайн прокомментировал идею с присуждением Нобелевской премии мира Международной космической станции (МКС).
Обновлено 01 августа в 02:04
Армия и оружие
Корабли СФ проходят Балтийские проливы
Тактическая группа кораблей Северного флота в составе судна тылового обеспечения «Эльбрус», спасательного буксира «Николай Чикер» и атомного подводного ракетного крейсера «Смоленск» начала проходить Балтийские проливы.
Обновлено в 07:57
Технологии
Facebook запустила чат-бота, который рассуждает об убийстве Цукерберга
Команда Facebook запустила нового чат-бота, которого хотят научить общаться с людьми «по-человечески».
Обновлено в 12:04
Здоровье
Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики
Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 03:42
Общество
«Ногу свело!» отказалась от участия в столичном фестивале в день акции
Группа «Ногу свело!» не будет выступать на организованном московской мэрией фестивале «Шашлык Live» в Парке Горького.
Обновлено в 12:29
Футбол
Роман Зобнин: «Выход Шюррле на поле помог „Спартаку“»
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин после ничьей с "Динамо" (0:0) в матче 4-го тура чемпионата России выразил мнение, что новичок красно-белых, хавбек Андре Шюррле помог команде, когда вышел на замену вместо Александра Ташаева на 46-й минуте встречи.
Обновлено в 15:03
Футбол
«Витесс» под руководством Слуцкого сыграл вничью с «Аяксом»
В матче первого тура голландской Эредивизии «Витесс», который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий, на своем поле сыграл вничью с «Аяксом» (2:2).
Обновлено в 15:01
Авто
В сети показали уникальную грузовую модификацию ВАЗ-2109
Как сообщает издание tarantas.news, грузовая модель была разработана на базе ВАЗ 2109, получила его 1,5-литровый мотор и индекс «Ф». 2109Ф ориентирован на перевозку легких грузов, сохраняя при этом комфорт и компактность полноценного хэтчбека.
Обновлено в 04:59
Армия и оружие
В Германии призвали к переговорам с РФ о контроле над вооружениями
Депутат отметил, что США и Россия должны начать переговоры о продлении договора СНВ-III, но в то же время признал, что нынешняя ситуация неблагоприятна для этого.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Горящее в центре Москвы здание начало обрушаться
Здание, горящее в центре Москвы (Замоскворечье), начало обрушаться.
Обновлено в 01:42
Происшествия
Акула укусила за ногу поймавшего ее рыбака
Акулу подняли на борт, и она вцепилась в ногу капитана. Рыбаки использовали нож, чтобы разжать ее зубы.
Обновлено в 16:31
Футбол
«Боруссия» обыграла «Баварию» в матче за Суперкубок Германии
Обновлено в 16:35
Шоу-бизнес
Светлана Лобода в купальнике провела разминку перед концертом
«Разминка перед вечерним концертом», – сообщила звезда в соцсети.
Обновлено в 07:08
Происшествия
В Болгарии загорелся автобус с детьми из Молдавии
Автобус, в котором находились дети из Молдавии, загорелся в Болгарии во время движения, когда ехал из Бургаса в Варну, пострадавших нет.
Обновлено в 12:20
Происшествия
В Москве во время ремонта ресторана обнаружили останки человека
"По предварительной информации, во время ремонта пола в ресторане рабочие обнаружили скелетированные останки человека, которые пролежали там более 10 лет", - уточнил собеседник агентства.
Обновлено в 08:49