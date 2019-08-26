Экономика
РБКЭксперты оценили число попадающих в «квалификационную яму» россиян
Почти 34 млн человек, работающих в России, имеют избыточные или недостаточные для выполняемой ими работы компетенции, они попадают в «квалификационную яму». Об этом говорится в докладе BCG и World Skills «Массовая уникальность — глобальный вызов в борьбе за таланты», передает «РИА Новости».
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Космос
«Роскосмос» запатентовал «броню» для спутников
Life.ru 24 августа в 21:33
Политика
Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»
Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.
BFM.ru 11:49
Общество
На ПСЗ «Янтарь» заложен большой морозильный траулер «Виктор Гаврилов»
ПСЗ "Янтарь" заложил для Рыболовецкого колхоза им. Ленина, расположенного на Камчатке, большой морозильный траулер "Виктор Гаврилов".
Sudostroenie.info 10:53
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Происшествия
Власти Приморья подтвердили гибель двух человек при взрыве в Находке
Два человека погибли и два пострадали в результате взрыва, предположительно, боевой гранаты в четырёхэтажном жилом доме в Находке в Приморском крае.
RT на русском 05:01
Армия и оружие
Испытания под Северодвинском связали с разработкой новых ракет
"Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - заявил Карпов на 53-й сессии рабочей группы Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.
РИА Новости 14:26
Гаджеты
Nokia возродит еще один старый кнопочный телефон
Ранее HMD Global, напомним, возродила два старых классический телефона Nokia – 3310 и 8110.
Dgl.ru 05:36
Интернет
В ноутбуках Lenovo обнаружили опасную уязвимость
Эксперты обнаружили в ноутбуках от компании Lenovo серьезную ошибку в системе безопасности.
Территория новостей вчера в 23:02
Наука
Скорость вымирания видов растений на Земле увеличилась в 350 раз
Faktom вчера в 09:11
Баскетбол
Сборная России проиграла команде Аргентины в товарищеском матче
Баскетболисты сборной России уступили коллективу из Аргентины в контрольном матче.
Советский спорт 10:44
Политика
Второй пакет санкций против России по «делу Скрипалей» вступил в силу
Ранее Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по «делу Скрипалей», которые вступят в силу «предположительно 19 августа или около того» и будут действовать минимум 12 месяцев.
Коммерсантъ вчера в 21:11
Транспорт
Собянин открыл дублер Остафьевского шоссе в Новой Москве
Сегодня мэр столицы Сергей Собянин открыл в Москве новое Остафьевское шоссе. Это бывший проектируемый проезд №947, сообщает "ТВ Центр".
ТВ Центр 04:37
Футбол
Футболисты «Олимпиакоса» провели тренировку на стадионе «Краснодар»
Сегодня днем футболисты «Олимпиакоса» прилетели в Краснодар и уже вечером провели предматчевую тренировку на стадионе «быков».
Кубанские новости 14:14
Наука
Ученые выяснили, какая пища резко увеличивает раковую опухоль
Российская газета 00:42
Финансы
Минэкономразвития понизило прогноз по курсу рубля на 2019–2024 годы
Прогноз на 2020 год понижен с 64,9 рубля до 65,7 рубля за доллар, на 2021 год — с 65,4 рубля до 66,1 рубля за доллар, на 2022 год — с 66,2 рубля до 66,5 рубля за доллар, на 2023 год — с 67 рублей до 66,9 рубля за доллар, на 2024 год — с 68,6 рубля до 67,4 рубля за доллар.
REGNUM 13:22
Происшествия
Тревел-блогер из Краснодара скончалась после ДТП на Бали
Олеся Сацункевич, рассказывавшая на своей странице в сети Instagram о приключениях в других странах, скончалась в больнице.
Life.ru 11:53
Происшествия
В Чехии начали расследование после полета Boeing на одном двигателе
Управление воздушными гражданскими перевозками (УВГП) Чехии начало расследование инцидента, заявил в понедельник, 16 августа, представитель ведомства Витезслав Гезки.
Известия 17:29
Политика
Кремль не считает провокацией предложение Трампа вернуть Россию в G8
В Кремле не считают провокацией со стороны президента США Дональда Трампа его идею о возвращении России в G8.
Life.ru 06:36
Культура
Победители фестиваля «Таврида-АРТ» получили финансовую поддержку
Победителями стали 130 человек. На реализацию их творческих проектов было выделено 86 937 000 рублей.
РИА Новости 09:00
Происшествия
Помощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова
37-летний Медоев работал помощником главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева.
РБК 10:30
Шоу-бизнес
Обучение дочери Жасмин в школе обойдется в 1,5 млн рублей в год
Артистка отдала наследницу в престижную Ломоносовскую школу, где за обучение нужно платить порядка 1,5 млн рублей в год.
RuNews24.ru 07:01
Здоровье
Тюремную медицину могут передать в ведение Минздрава
Тюремная медицина может быть передана в ведение Минздрава, заявил замглавы ФСИН Валерий Максименко в эфире радиостанции "Говорит Москва".
РИА Новости 10:37
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
РИА Новости 24 августа в 20:21
Политика
Лавров убежден, что процесс международного признания Абхазии необратим
Абхазия состоялась как демократическое государство, процесс международного признания республики необратим.
ТАСС 15:01