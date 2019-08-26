Почти 34 млн человек, работающих в России, имеют избыточные или недостаточные для выполняемой ими работы компетенции, они попадают в «квалификационную яму». Об этом говорится в докладе BCG и World Skills «Массовая уникальность — глобальный вызов в борьбе за таланты», передает «РИА Новости».

Политика Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов» Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.

Происшествия Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.

Происшествия Власти Приморья подтвердили гибель двух человек при взрыве в Находке Два человека погибли и два пострадали в результате взрыва, предположительно, боевой гранаты в четырёхэтажном жилом доме в Находке в Приморском крае.

Армия и оружие Испытания под Северодвинском связали с разработкой новых ракет "Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - заявил Карпов на 53-й сессии рабочей группы Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.

Гаджеты Nokia возродит еще один старый кнопочный телефон Ранее HMD Global, напомним, возродила два старых классический телефона Nokia – 3310 и 8110.

Интернет В ноутбуках Lenovo обнаружили опасную уязвимость Эксперты обнаружили в ноутбуках от компании Lenovo серьезную ошибку в системе безопасности.

Баскетбол Сборная России проиграла команде Аргентины в товарищеском матче Баскетболисты сборной России уступили коллективу из Аргентины в контрольном матче.

Политика Второй пакет санкций против России по «делу Скрипалей» вступил в силу Ранее Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по «делу Скрипалей», которые вступят в силу «предположительно 19 августа или около того» и будут действовать минимум 12 месяцев.

Транспорт Собянин открыл дублер Остафьевского шоссе в Новой Москве Сегодня мэр столицы Сергей Собянин открыл в Москве новое Остафьевское шоссе. Это бывший проектируемый проезд №947, сообщает "ТВ Центр".

Футбол Футболисты «Олимпиакоса» провели тренировку на стадионе «Краснодар» Сегодня днем футболисты «Олимпиакоса» прилетели в Краснодар и уже вечером провели предматчевую тренировку на стадионе «быков».

Финансы Минэкономразвития понизило прогноз по курсу рубля на 2019–2024 годы Прогноз на 2020 год понижен с 64,9 рубля до 65,7 рубля за доллар, на 2021 год — с 65,4 рубля до 66,1 рубля за доллар, на 2022 год — с 66,2 рубля до 66,5 рубля за доллар, на 2023 год — с 67 рублей до 66,9 рубля за доллар, на 2024 год — с 68,6 рубля до 67,4 рубля за доллар.

Происшествия Тревел-блогер из Краснодара скончалась после ДТП на Бали Олеся Сацункевич, рассказывавшая на своей странице в сети Instagram о приключениях в других странах, скончалась в больнице.

Происшествия В Чехии начали расследование после полета Boeing на одном двигателе Управление воздушными гражданскими перевозками (УВГП) Чехии начало расследование инцидента, заявил в понедельник, 16 августа, представитель ведомства Витезслав Гезки.

Политика Кремль не считает провокацией предложение Трампа вернуть Россию в G8 В Кремле не считают провокацией со стороны президента США Дональда Трампа его идею о возвращении России в G8.

Культура Победители фестиваля «Таврида-АРТ» получили финансовую поддержку Победителями стали 130 человек. На реализацию их творческих проектов было выделено 86 937 000 рублей.

Происшествия Помощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова 37-летний Медоев работал помощником главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева.

Шоу-бизнес Обучение дочери Жасмин в школе обойдется в 1,5 млн рублей в год Артистка отдала наследницу в престижную Ломоносовскую школу, где за обучение нужно платить порядка 1,5 млн рублей в год.

Здоровье Тюремную медицину могут передать в ведение Минздрава Тюремная медицина может быть передана в ведение Минздрава, заявил замглавы ФСИН Валерий Максименко в эфире радиостанции "Говорит Москва".