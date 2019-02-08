Экономика
Эксперты объяснили подорожание сигаретРИА Оренбуржье 05:02
С начала года в России увеличилась цена на некоторые марки табачной продукции. Сигареты подорожали примерно на 8%. Специалисты назвали три причины роста цен на табак: повышение акциза, рост ставки НДС и увеличение других налогов, пишет Федеральное агентство новостей.
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с чего всё началось
Табачная продукция в России стала дорожать: опрос корреспондента РИА Новости среди продавцов в московских магазинах показал, что в продаже уже появляются сигареты, стоимость которых с нового года выросла в пределах 8% (порядка 10 рублей).РИА Новостивчера в 19:31
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Кино
Умер народный артист РСФСР Сергей Юрский
Обновлено в 01:27
Общество
Назван самый опасный стиральный порошок
В тесте участвовали порошки для цветного белья следующих брендов: «МИФ», Tide, Sorti, BiMax, Clean OK/«Наша семья», «Биолан» и AOS/«Я родился» для детского белья.
Обновлено в 00:46
Авто
АвтоВАЗ выпустил спецверсию Lada Granta для автошкол
АвтоВАЗ представил специальную версию седана Lada Granta, который предназначен для автошкол.
Обновлено в 04:38
Политика
Путин огласит послание Федеральному Собранию 20 февраля
Владимир Путин 20 февраля огласит послание Федеральному Собранию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с автобусом шахтеров в Кузбассе
Шесть человек погибли, еще 22 получили травмы различной степени тяжести в ДТП на технологической дороге шахты "Распадская" в Кузбассе.
Обновлено в 03:05
Авто
Представлен Subaru Legacy нового поколения
Компания Subaru представила на автосалоне в Чикаго седан Legacy нового поколения.
Обновлено в 01:27
Происшествия
В аэропорту Домодедово пассажирский самолет врезался в фонарный столб
Пассажирский самолет врезался в фонарный столб в столичном аэропорту Домодедово.
Обновлено в 01:59
Транспорт
Дорожные камеры начнут штрафовать за выезд на «вафельницу» с 1 марта
С 1 марта 2019 года комплексы фотовидеофиксации начнут штрафовать водителей за выезд на разметку «вафельница» на запрещающий сигнал светофора.
Обновлено в 02:39
Авто
Toyota RAV4 получила внедорожную версию TRD Off-Road
Компания Toyota на автосалоне в Чикаго представила внедорожную версию нового кроссовера RAV4 — исполнение TRD Off-Road.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Кадыров прокомментировал задержание помощника постпреда Чечни в Крыму
Обновлено вчера в 13:43
Космос
«Энергомаш» закончил сборку первого двигателя для ракеты «Союз-5»
Закончена сборка первого двигателя РД-171МВ для ракеты "Союз-5", сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 04:02
Экономика
Visa введет в России снятие денег с карт в магазинах
Международная платежная система Visa направила письма в российские банки и предписала им подготовиться к снятию наличных средств в кассах к апрелю 2019 года.
Обновлено в 00:43
Кино
Путин поздравил актрису Ирину Муравьеву с юбилеем
Обновлено в 04:49
Гаджеты
Смартфоны на Android можно было взломать при помощи PNG-картинки
Хакеры могли взламывать Android-устройства при помощи особым образом модифицированных изображений в формате PNG, содержащих вредоносный код.
Обновлено в 03:48
Наука
Учёные выяснили, как последовательность вина и пива влияет на похмелье
Учёные Кембриджского университета Великобритании выяснили, что вероятность похмелья и его тяжесть не зависит от последовательности употребления алкоголя.
Обновлено в 03:11
Авто
На автомобильном заводе собрали первый КАМАЗ-54901 с кабиной К5
Экземпляр проходит осмотр и приемку представителями НТЦ Фото: "Вести КАМАЗа" На автомобильном заводе собран первый предсерийный грузовик пятого поколения KAMAZ 54901.
Обновлено вчера в 03:50
Происшествия
Боксер Александр Костромин убит в Белгороде
Обновлено вчера в 20:53
Общество
Reebok призвала женщин «пересесть на мужское лицо»
Обновлено в 04:47
Авто
Морозы и жара разряжают электромобили
Эксперты признали это вслед за автовладельцами Даже при небольшом морозе –7°C дальность пробега электромобилей на одном заряде снижается на 41%, а при +35°C — на 17%.
Обновлено вчера в 05:39
Транспорт
Север красной ветки московского метро закроют до 24 февраля
Северный участок Сокольнической линии Московского метрополитена закроют с 16 по 24 февраля в связи со строительством Большой кольцевой линии.
Обновлено в 03:21
Транспорт
Журналистка из Швеции оценила работу общественного транспорта в России
Как сообщало ИА REGNUM, учёные Центра компетенций НТИ «Искусственный интеллект», действующего на базе Московского физико-технического института (МФТИ), разрабатывают в России «умную систему» прогнозирования и оптимизации движения железнодорожного транспорта.
Обновлено вчера в 23:21
Гаджеты
Обнаружившему ошибку в FaceTime подростку заплатят вознаграждение
Представители американской корпорации Apple проинформировали сотрудников средств массовой информации о том, что 14-летний Грант Томпсон, обративший внимание на ошибку в работе сервиса FaceTime, будет финансово награждён.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Два работника перинатального центра пострадали в Коломне
Обновлено в 01:49
Авто
Обновленный Nissan Qashqai начали выпускать в Петербурге
7 февраля 2019 года на заводе Nissan в Санкт-Петербурге стартовала сборка обновлённого кроссовера Qashqai.
Обновлено вчера в 10:14
Происшествия
СК проверит данные об избиении в Перми ветерана коллекторами
Обновлено вчера в 12:01
Финансы
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% - регулятор.
Обновлено в 05:31
Транспорт
Певица Валерия застряла на трассе Хабаровск-Комсомольск в лютый мороз
Неприятный инцидент произошел с певицей Валерией, гастролирующей по Дальнему Востоку, по дороге из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре.
Обновлено вчера в 22:44
Политика
Daily Mail сообщила о еще двух подозреваемых по «делу Скрипалей»
Издание со ссылкой на источник в органах безопасности королевства утверждает, что в течение нескольких недель полиция представит доказательства о причастности к предполагаемому отравлению Сергея и Юлии Скрипалей еще двух россиян.
Обновлено вчера в 22:09
Общество
У входа в здание СКР появится архангел Михаил
Трехметровую скульптуру небесного покровителя Следственного комитета России (СКР) архангела Михаила, попирающего копьем змея, установят у парадного входа в новое здание ведомства.
Обновлено в 03:25