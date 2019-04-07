Экономика
Эксперты объяснили неудачу с евроинтеграцией УкраиныИзвестия вчера в 20:30
По словам аналитика брокерской компании «Алор» Алексея Антонова, евроинтеграция Украины осложняется жесткими квотами и весьма высокими стандартами сертификации для прохода на экономический рынок.
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Эксперты: Евросоюз не пускает украинских производителей на свой рынок
Комсомольская правдавчера в 21:59
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Наука
Ученые установили главную причину рака
Обновлено в 02:45
Политика
Польша потребует от Германии $900 млрд репараций
Польша намерена потребовать от Германии как минимум 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 19:34
Футбол
Фаната «Спартака» избили на стадионе из-за шарфа про Глушакова
На матче 22 тура чемпионата России между московским «Спартаком» и ЦСКА один из болельщиков «красно-белых» был избит до потери сознания другими спартаковскими фанатами прямо на трибуне.
Обновлено вчера в 14:08
Религия
Православные встречают Благовещение
В воскресенье, 7 апреля, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.
Обновлено вчера в 17:48
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России
Британец Чарли Роули, пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери, встретился с послом России Александром Яковенко, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия
В Европе арестованы десятки албанских мафиози
На территории Бельгии, Голландии и Франции по обвинения в наркоторговле и организации нелегальной миграции арестованы более 60 человек – членов опасной албанской преступной группировки.
Обновлено вчера в 17:13
Финансы
Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года
Правда, отчасти столь сильный результат обусловлен тем, что прошлый год российская валюта завершила вблизи минимальных за 2,5 года уровней.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Матвиенко назвала работу с Путиным лучшими годами своей жизни
В субботу, 6 апреля, накануне юбилея спикера Совета Федерации президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил Матвиенко орденом Франциска Скорины.
Обновлено в 02:21
Происшествия
Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео
Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
Обновлено вчера в 07:55
Шоу-бизнес
Скончалась вдова Валерия Золотухина
В возрасте 70 лет скончалась Тамара Золотухина — вдова актера Валерия Золотухина.
Обновлено в 03:53
Футбол
Галицкий: бизнес для меня закончился, хочу быть только президентом «Краснодара»
Самая большая должность, которую хочу занимать, — это президент футбольного клуба «Краснодар».
Обновлено в 05:02
Политика
Принц Уильям прошел стажировку в нескольких спецслужбах
Британский принц Уильям (герцог Кембриджский) постажировался в подразделениях спецслужб британской разведки МИ-5, МИ-6 и Центре правительственной связи (ЦПС).
Обновлено в 02:13
Кино
Роберт Дауни младший записал видео с танцем для рекламы «Мстителей 4»
Обновлено вчера в 06:33
Армия и оружие
Ливийская национальная армия маршала Хафтара пошла в наступление
Обновлено 04 апреля в 01:20
Армия и оружие
В Словакии исключили возможность присутствия войск США в стране
Данко подчеркнул, что глава министерства иностранных дел страны Мирослав Лайчак в настоящее время находится в США, где намерен приложить все усилия для исключения размещения американских частей на территории Словакии.
Обновлено в 04:44
Единоборства
Лобов выиграл дебютный бой в кулачных боях
Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата Артем Лобов успешно провел дебютный поединок по кулачному бою.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Падение метеорита в небе над Красноярском попало на видео
Жители Красноярска наблюдали падение метеорита в небе над городом в субботу, 6 апреля, передает РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 12:26
Авто
Названы три самые практичные машины до 1 миллиона рублей
Обратившись к экспертам и отзывам владельцев, «Автоновости дня» составили ТОП-3 самых практичных автомобилей стоимостью до 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 02:00
Происшествия
В Москве 400 человек эвакуировали после пожара на подземной парковке
В Москве сотрудники МЧС эвакуировали 400 человек после пожара на подземной парковке по адресу Ленинградское шоссе, 29, говорится в сообщении ГУ МЧС России по Москве.
Обновлено в 04:50
Происшествия
В центре Москвы полиция задержала двух граждан Великобритании
О задержании подданных Великобритании в районе станции метро «Чистые пруды» РБК сообщили источник в ГУ МВД по Москве, а также источник в территориальном отделе полиции.
Обновлено в 05:05
Политика
Россия попросила США остановить оккупацию территории в районе Рукбана
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что российская сторона призывает американскую прекратить незаконную оккупацию территории в районе лагеря Рукбан в Сирии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:51
Общество
Названы вакансии с зарплатой 500 тысяч рублей и выше
От 400 до 700 тысяч рублей готовы платить в Туле претенденту на вакансию «VP PROD».
Обновлено вчера в 03:05
Транспорт
Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В аэропортах Москвы отменили и задержали более 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание".
Обновлено вчера в 03:01
Здоровье
Число детей-аутистов будет расти
В настоящее время никакой профилактики аутизма не существует, а предсказать появление ребенка с этим расстройством невозможно, заявил «URA.RU» член Союза педиатров России Дмитрий Малых.
Обновлено в 04:06
Политика
Протестующие в Белграде забросали полицию яйцами
Обновлено вчера в 17:15
Общество
ГИБДД ужесточила контроль за автошколами
В ГИБДД агентству пояснили, что, помимо согласования учебных программ, Госавтоинспеция также будет выдавать заключение автошколам о соответствии установленным требованиям учебно-материальной базы на осуществление образовательной деятельности по указанным программам.
Обновлено вчера в 23:16
Политика
Тереза Мэй сообщила о последнем шансе на Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о риске, что страна никогда не выйдет из ЕС, пишет The Guardian.
Обновлено в 04:20
Технологии
Японцы разработали компактный электромотор для работы в космосе и не только
По сообщению японских источников, Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA, Japan Aerospace Exploration Agency) и группа из трёх университетов страны разработали компактный электромотор с высочайшей эффективностью.
Обновлено в 04:00
Происшествия
В Париже в жилом доме произошел мощный взрыв
Обновлено вчера в 18:20