Экономика

Эксперты объяснили неудачу с евроинтеграцией УкраиныИзвестия вчера в 20:30

По словам аналитика брокерской компании «Алор» Алексея Антонова, евроинтеграция Украины осложняется жесткими квотами и весьма высокими стандартами сертификации для прохода на экономический рынок.
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Специалисты назвали причины неудачи евроинтеграции Украины

Телеканал 360°вчера в 22:43

Эксперты: Евросоюз не пускает украинских производителей на свой рынок

Комсомольская правдавчера в 21:59

Эксперты объяснили неудачу с евроинтеграцией Украины

Известиявчера в 20:30
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Наука

Ученые установили главную причину рака

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Политика

Польша потребует от Германии $900 млрд репараций

Польша намерена потребовать от Германии как минимум 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 19:34
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ЧП в московском аэропорту: У вылетавшего в Уфу самолета отказали шасси

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Футбол

Фаната «Спартака» избили на стадионе из-за шарфа про Глушакова

На матче 22 тура чемпионата России между московским «Спартаком» и ЦСКА один из болельщиков «красно-белых» был избит до потери сознания другими спартаковскими фанатами прямо на трибуне.
Обновлено вчера в 14:08
Религия

Православные встречают Благовещение

В воскресенье, 7 апреля, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.
Обновлено вчера в 17:48
Политика

Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России

Британец Чарли Роули, пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери, встретился с послом России Александром Яковенко, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия

В Европе арестованы десятки албанских мафиози

На территории Бельгии, Голландии и Франции по обвинения в наркоторговле и организации нелегальной миграции арестованы более 60 человек – членов опасной албанской преступной группировки.
Обновлено вчера в 17:13
Финансы

Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года

Правда, отчасти столь сильный результат обусловлен тем, что прошлый год российская валюта завершила вблизи минимальных за 2,5 года уровней.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Матвиенко назвала работу с Путиным лучшими годами своей жизни

В субботу, 6 апреля, накануне юбилея спикера Совета Федерации президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил Матвиенко орденом Франциска Скорины.
Обновлено в 02:21
Происшествия

Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео

Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
Обновлено вчера в 07:55
Шоу-бизнес

Скончалась вдова Валерия Золотухина

В возрасте 70 лет скончалась Тамара Золотухина — вдова актера Валерия Золотухина.
Обновлено в 03:53
Футбол

Галицкий: бизнес для меня закончился, хочу быть только президентом «Краснодара»

Самая большая должность, которую хочу занимать, — это президент футбольного клуба «Краснодар».
Обновлено в 05:02
Политика

Принц Уильям прошел стажировку в нескольких спецслужбах

Британский принц Уильям (герцог Кембриджский) постажировался в подразделениях спецслужб британской разведки МИ-5, МИ-6 и Центре правительственной связи (ЦПС).
Обновлено в 02:13
Кино

Роберт Дауни младший записал видео с танцем для рекламы «Мстителей 4»

Обновлено вчера в 06:33
Армия и оружие

Ливийская национальная армия маршала Хафтара пошла в наступление

Обновлено 04 апреля в 01:20
Армия и оружие

В Словакии исключили возможность присутствия войск США в стране

Данко подчеркнул, что глава министерства иностранных дел страны Мирослав Лайчак в настоящее время находится в США, где намерен приложить все усилия для исключения размещения американских частей на территории Словакии.
Обновлено в 04:44
Единоборства

Лобов выиграл дебютный бой в кулачных боях

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата Артем Лобов успешно провел дебютный поединок по кулачному бою.
Обновлено в 02:50
Происшествия

Падение метеорита в небе над Красноярском попало на видео

Жители Красноярска наблюдали падение метеорита в небе над городом в субботу, 6 апреля, передает РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 12:26
Авто

Названы три самые практичные машины до 1 миллиона рублей

Обратившись к экспертам и отзывам владельцев, «Автоновости дня» составили ТОП-3 самых практичных автомобилей стоимостью до 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 02:00
Происшествия

В Москве 400 человек эвакуировали после пожара на подземной парковке

В Москве сотрудники МЧС эвакуировали 400 человек после пожара на подземной парковке по адресу Ленинградское шоссе, 29, говорится в сообщении ГУ МЧС России по Москве.
Обновлено в 04:50
Происшествия

В центре Москвы полиция задержала двух граждан Великобритании

О задержании подданных Великобритании в районе станции метро «Чистые пруды» РБК сообщили источник в ГУ МВД по Москве, а также источник в территориальном отделе полиции.
Обновлено в 05:05
Политика

Россия попросила США остановить оккупацию территории в районе Рукбана

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что российская сторона призывает американскую прекратить незаконную оккупацию территории в районе лагеря Рукбан в Сирии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:51
Общество

Названы вакансии с зарплатой 500 тысяч рублей и выше

От 400 до 700 тысяч рублей готовы платить в Туле претенденту на вакансию «VP PROD».
Обновлено вчера в 03:05
Транспорт

Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменили и задержали более 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание".
Обновлено вчера в 03:01
Здоровье

Число детей-аутистов будет расти

В настоящее время никакой профилактики аутизма не существует, а предсказать появление ребенка с этим расстройством невозможно, заявил «URA.RU» член Союза педиатров России Дмитрий Малых.
Обновлено в 04:06
Политика

Протестующие в Белграде забросали полицию яйцами

Обновлено вчера в 17:15
Общество

ГИБДД ужесточила контроль за автошколами

В ГИБДД агентству пояснили, что, помимо согласования учебных программ, Госавтоинспеция также будет выдавать заключение автошколам о соответствии установленным требованиям учебно-материальной базы на осуществление образовательной деятельности по указанным программам.
Обновлено вчера в 23:16
Политика

Тереза Мэй сообщила о последнем шансе на Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о риске, что страна никогда не выйдет из ЕС, пишет The Guardian.
Обновлено в 04:20
Технологии

Японцы разработали компактный электромотор для работы в космосе и не только

По сообщению японских источников, Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA, Japan Aerospace Exploration Agency) и группа из трёх университетов страны разработали компактный электромотор с высочайшей эффективностью.
Обновлено в 04:00
Происшествия

В Париже в жилом доме произошел мощный взрыв

Обновлено вчера в 18:20
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Европейский союз
Экономическое и политическое объединение 28 европейских государств. Нацеленный на региональную интеграцию, союз был юридически закреплён Маастрихтским договором в 1992 году на принципах Европейских сообществ.
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