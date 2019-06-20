Энергетика
Эксперты обещают подорожание бензина на 12% к концу летаCBS Media вчера в 14:35
По факту бензин может подорожать на целых 12% в течение ближайших двух-двух с половиной месяцев, и остаётся только гадать, какой его стоимость станет к концу этого года.
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Шесть нововведений, которые изменят жизнь автомобилистов до конца 2019 года
CARscope.ru20 июня в 13:25
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 00:31, Вашингтон
Политика
Сенатор Сандерс обвинил Трампа в обострении ситуации вокруг Ирана
Сенатор Берни Сандерс, заявивший о намерении добиваться выдвижения кандидатом от Демократической партии США на президентских выборах 2020 года, обвинил американского лидера Дональда Трампа в эскалации напряженности между Вашингтоном и Тегераном.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
В Ростуризме рассказали о будущем турпотока в Грузию
С 8 июля Россия вводит временный запрет на осуществление пассажирских авиаперевозок в Грузию Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что туристический поток из РФ в Грузию может упасть на 60-70 процентов, сообщает РИА Новости со ссылкой на грузинские СМИ.
Обновлено в 00:12
Происшествия
Пять человек стали жертвами аварии в Забайкалье
В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей под Читой погибли пять человек, сообщает 23 июня новостной портал «Байкал 24».
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
Из медицинского центра во Владивостоке эвакуировали почти 100 человек
Утром 23 июня в Приморском крае произошел еще один пожар — на этот раз во Владивостоке.
Обновлено вчера в 23:02
Политика
На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси
Националисты в Тбилиси попытались избить корреспондента и оператора телеканала «Россия 24».
Обновлено вчера в 09:13
Экономика
В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед Россией
Основатель Georgian Airways Тамаз Гаяшвили прокомментировал заявление российского Минтранса о задолженности Грузии за аэронавигационную деятельность.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
Крупный пожар возник в цеху лакокрасочных материалов в Екатеринбурге
Возгорание произошло в цеху лакокрасочных материалов, который расположен на улице Труда. Площадь пожара составляет 600 кв. метров.
Обновлено вчера в 09:18
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри сделали сюрприз Галкину в день его рождения
18 июня весь день Максим Галкин принимал поздравления.
Обновлено вчера в 13:06
Технологии
Диетолог рассказал, кому полезна вишня и поможет ли она похудеть
Последний помогает защитить мозг от старения, — подчеркнула врач-диетолог Екатерина Аружева.
Обновлено вчера в 11:34
Политика
Путин признался, куда пошли деньги обманутых стариков
Президент отметил, что говорит на эту тему «с болью в сердце». Но при этом министр не может получать те же деньги, что и рядовой сотрудник.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия
Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане
Обновлено вчера в 19:05
Технологии
Волгоградцам рассказали о процедуре сбора биометрических данных
Непосредственно сам сбор происходит в два этапа – сначала записывается голос, а затем изображение.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия
Пес спас новорожденную девочку в Санкт-Петербурге
Пес спас новорожденного ребенка в Санкт-Петербурге после того, как девочку оставила мать.
Обновлено вчера в 17:14
Хоккей
НХЛ повысила потолок зарплат до $ 81,5 млн
Национальная хоккейная лига увеличила потолок зарплат. В следующем сезоне он составит $ 81,5 млн, сообщает официальный сайт лиги.
Обновлено вчера в 19:26
Шоу-бизнес
Госпитализирована Лидия Федосеева-Шукшина
Народная артистка России Лидия Федосеева-Шукшина в ночь на субботу перенесла несколько приступов астмы и была доставлена в клинику.
Обновлено вчера в 05:24
Шоу-бизнес
Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем
Брак 28-летней наследницы певца Инги с марокканским журналистом Нури Вергезе продлился меньше двух лет.
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия
В Приморье сгорел склад на китайском рынке
Сообщение о возгорании на обувном складе рынка поступило на пульт пожарной охраны в 05:19 утра 23 июня.
Обновлено вчера в 21:38
Наука
Низкоуглеводная диета снижает риск диабета независимо от потери веса
Ученые из Университета штата Огайо провели исследования, которые показали, низкоуглеводная диета снижает риск диабета 2 типа, что не зависит от потери веса.
Обновлено 20 июня в 10:11
Армия и оружие
СМИ предупреждают о риске ядерной войны
Издание National Interest предполагает, что испытание индийской сверхзвуковой ракеты приближает ядерную войну с Пакистаном.
Обновлено в 00:27
Экономика
Западные эксперты рассказали, почему Россия стремится уйти от обвала доллара
Западные эксперты рассказали, почему Россия увеличивает свои золотовалютные резервы и снижает влияние доллара.
Обновлено вчера в 23:29
Шоу-бизнес
Беременная Катя Колисниченко: «Я помирилась с сестрой, но о ссоре стараюсь не вспоминать»
Единственное, что портило настроение экс-участницы «ДОМа-2» — это затяжная ссора с сестрой.
Обновлено вчера в 23:00
Финансы
Греф допустил ужесточение условий для выдачи потребительских кредитов
В России могут ужесточить условия выдачи потребительских кредитов, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.
Обновлено 21 июня в 19:16
Политика
Валерий Меладзе заявил о нерушимой дружбе между Грузией и Россией
Братские отношения, которые веками строились между Россией и Грузией, нельзя разрушить в один день, считает певец Валерий Меладзе.
Обновлено вчера в 21:25
Космос
Россия прирастает новыми островами в Арктике
Пять новых островов нанесут на карту Арктики гидрографы Северного флота после экспедиции 2019 года.
Обновлено вчера в 08:12
Единоборства
Валуев продолжает борьбу с опухолью мозга
Каждый месяц экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев проходит терапию из-за опухоли мозга.
Обновлено вчера в 07:45
Футбол
«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мира
Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.
Обновлено вчера в 13:41
Футбол
Джампаоло хочет, чтобы «Милан» играл в футбол прошлого
"Милан" обладает хорошей культурой футбола, способен достигать успеха благодаря интересной игре.
Обновлено вчера в 23:44
Политика
Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено вчера в 14:50
Происшествия
Сергея Пенкина не пустили на борт самолета во Внуково
Во Внуково российского эстрадного певца Сергея Пенкина не пустили на борт самолета.
Обновлено вчера в 07:12
Единоборства
Артем Лобов победил американца Малиньяджи на турнире Bare Knuckle
Ирландский боец российского происхождения Артем Лобов выиграл бой на турнире Bare Knuckle, где соперники боксируют без перчаток.
Обновлено в 00:08