Эксперты обещают подорожание бензина на 12% к концу летаCBS Media вчера в 14:35

По факту бензин может подорожать на целых 12% в течение ближайших двух-двух с половиной месяцев, и остаётся только гадать, какой его стоимость станет к концу этого года.

Эксперты обещают подорожание бензина на 12% к концу лета

Политика Сенатор Сандерс обвинил Трампа в обострении ситуации вокруг Ирана Сенатор Берни Сандерс, заявивший о намерении добиваться выдвижения кандидатом от Демократической партии США на президентских выборах 2020 года, обвинил американского лидера Дональда Трампа в эскалации напряженности между Вашингтоном и Тегераном.

Политика В Ростуризме рассказали о будущем турпотока в Грузию С 8 июля Россия вводит временный запрет на осуществление пассажирских авиаперевозок в Грузию Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что туристический поток из РФ в Грузию может упасть на 60-70 процентов, сообщает РИА Новости со ссылкой на грузинские СМИ.

Происшествия Пять человек стали жертвами аварии в Забайкалье В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей под Читой погибли пять человек, сообщает 23 июня новостной портал «Байкал 24».

Происшествия Из медицинского центра во Владивостоке эвакуировали почти 100 человек Утром 23 июня в Приморском крае произошел еще один пожар — на этот раз во Владивостоке.

Экономика В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед Россией Основатель Georgian Airways Тамаз Гаяшвили прокомментировал заявление российского Минтранса о задолженности Грузии за аэронавигационную деятельность.

Происшествия Крупный пожар возник в цеху лакокрасочных материалов в Екатеринбурге Возгорание произошло в цеху лакокрасочных материалов, который расположен на улице Труда. Площадь пожара составляет 600 кв. метров.

Политика Путин признался, куда пошли деньги обманутых стариков Президент отметил, что говорит на эту тему «с болью в сердце». Но при этом министр не может получать те же деньги, что и рядовой сотрудник.

Технологии Волгоградцам рассказали о процедуре сбора биометрических данных Непосредственно сам сбор происходит в два этапа – сначала записывается голос, а затем изображение.

Происшествия Пес спас новорожденную девочку в Санкт-Петербурге Пес спас новорожденного ребенка в Санкт-Петербурге после того, как девочку оставила мать.

Хоккей НХЛ повысила потолок зарплат до $ 81,5 млн Национальная хоккейная лига увеличила потолок зарплат. В следующем сезоне он составит $ 81,5 млн, сообщает официальный сайт лиги.

Шоу-бизнес Госпитализирована Лидия Федосеева-Шукшина Народная артистка России Лидия Федосеева-Шукшина в ночь на субботу перенесла несколько приступов астмы и была доставлена в клинику.

Шоу-бизнес Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем Брак 28-летней наследницы певца Инги с марокканским журналистом Нури Вергезе продлился меньше двух лет.

Происшествия В Приморье сгорел склад на китайском рынке Сообщение о возгорании на обувном складе рынка поступило на пульт пожарной охраны в 05:19 утра 23 июня.

Наука Низкоуглеводная диета снижает риск диабета независимо от потери веса Ученые из Университета штата Огайо провели исследования, которые показали, низкоуглеводная диета снижает риск диабета 2 типа, что не зависит от потери веса.

Армия и оружие СМИ предупреждают о риске ядерной войны Издание National Interest предполагает, что испытание индийской сверхзвуковой ракеты приближает ядерную войну с Пакистаном.

Экономика Западные эксперты рассказали, почему Россия стремится уйти от обвала доллара Западные эксперты рассказали, почему Россия увеличивает свои золотовалютные резервы и снижает влияние доллара.

Финансы Греф допустил ужесточение условий для выдачи потребительских кредитов В России могут ужесточить условия выдачи потребительских кредитов, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.

Политика Валерий Меладзе заявил о нерушимой дружбе между Грузией и Россией Братские отношения, которые веками строились между Россией и Грузией, нельзя разрушить в один день, считает певец Валерий Меладзе.

Космос Россия прирастает новыми островами в Арктике Пять новых островов нанесут на карту Арктики гидрографы Северного флота после экспедиции 2019 года.

Единоборства Валуев продолжает борьбу с опухолью мозга Каждый месяц экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев проходит терапию из-за опухоли мозга.

Политика Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.

Происшествия Сергея Пенкина не пустили на борт самолета во Внуково Во Внуково российского эстрадного певца Сергея Пенкина не пустили на борт самолета.