Энергетика

Эксперты обещают подорожание бензина на 12% к концу летаCBS Media вчера в 14:35

По факту бензин может подорожать на целых 12% в течение ближайших двух-двух с половиной месяцев, и остаётся только гадать, какой его стоимость станет к концу этого года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Эксперты изучат причины «медийной истерии» вокруг цен на бензин

Евразия Daily00:04

+ 10 % к стоимости. Бензин снова подорожает

Вести Иркутск00:01

«Ужас без конца». Что будет с ценами на бензин после 1 июля

AutoNews20 июня в 03:09

Эксперты назвали цены на бензин к концу лета

Quto.ru21 июня в 05:00

Шесть нововведений, которые изменят жизнь автомобилистов до конца 2019 года

CARscope.ru20 июня в 13:25

Как могут измениться цены на бензин летом

RT на русскомвчера в 12:51

Очередное подорожание топлива разоряет биробиджанских водителей

Набат19 июня в 22:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 00:31, Вашингтон
Политика

Сенатор Сандерс обвинил Трампа в обострении ситуации вокруг Ирана

Сенатор Берни Сандерс, заявивший о намерении добиваться выдвижения кандидатом от Демократической партии США на президентских выборах 2020 года, обвинил американского лидера Дональда Трампа в эскалации напряженности между Вашингтоном и Тегераном.
Обновлено вчера в 22:58
Политика

В Ростуризме рассказали о будущем турпотока в Грузию

С 8 июля Россия вводит временный запрет на осуществление пассажирских авиаперевозок в Грузию Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что туристический поток из РФ в Грузию может упасть на 60-70 процентов, сообщает РИА Новости со ссылкой на грузинские СМИ.
Обновлено в 00:12
Происшествия

Пять человек стали жертвами аварии в Забайкалье

В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей под Читой погибли пять человек, сообщает 23 июня новостной портал «Байкал 24».
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия

Из медицинского центра во Владивостоке эвакуировали почти 100 человек

Утром 23 июня в Приморском крае произошел еще один пожар — на этот раз во Владивостоке.
Обновлено вчера в 23:02
Политика

На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси

Националисты в Тбилиси попытались избить корреспондента и оператора телеканала «Россия 24».
Обновлено вчера в 09:13
Экономика

В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед Россией

Основатель Georgian Airways Тамаз Гаяшвили прокомментировал заявление российского Минтранса о задолженности Грузии за аэронавигационную деятельность.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия

Крупный пожар возник в цеху лакокрасочных материалов в Екатеринбурге

Возгорание произошло в цеху лакокрасочных материалов, который расположен на улице Труда. Площадь пожара составляет 600 кв. метров.
Обновлено вчера в 09:18
Шоу-бизнес

Лиза и Гарри сделали сюрприз Галкину в день его рождения

18 июня весь день Максим Галкин принимал поздравления.
Обновлено вчера в 13:06
Технологии

Диетолог рассказал, кому полезна вишня и поможет ли она похудеть

Последний помогает защитить мозг от старения, — подчеркнула врач-диетолог Екатерина Аружева.
Обновлено вчера в 11:34
Политика

Путин признался, куда пошли деньги обманутых стариков

Президент отметил, что говорит на эту тему «с болью в сердце». Но при этом министр не может получать те же деньги, что и рядовой сотрудник.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия

Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане

Обновлено вчера в 19:05
Технологии

Волгоградцам рассказали о процедуре сбора биометрических данных

Непосредственно сам сбор происходит в два этапа – сначала записывается голос, а затем изображение.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия

Пес спас новорожденную девочку в Санкт-Петербурге

Пес спас новорожденного ребенка в Санкт-Петербурге после того, как девочку оставила мать.
Обновлено вчера в 17:14
Хоккей

НХЛ повысила потолок зарплат до $ 81,5 млн

Национальная хоккейная лига увеличила потолок зарплат. В следующем сезоне он составит $ 81,5 млн, сообщает официальный сайт лиги.
Обновлено вчера в 19:26
Шоу-бизнес

Госпитализирована Лидия Федосеева-Шукшина

Народная артистка России Лидия Федосеева-Шукшина в ночь на субботу перенесла несколько приступов астмы и была доставлена в клинику.
Обновлено вчера в 05:24
Шоу-бизнес

Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем

Брак 28-летней наследницы певца Инги с марокканским журналистом Нури Вергезе продлился меньше двух лет.
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия

В Приморье сгорел склад на китайском рынке

Сообщение о возгорании на обувном складе рынка поступило на пульт пожарной охраны в 05:19 утра 23 июня.
Обновлено вчера в 21:38
Наука

Низкоуглеводная диета снижает риск диабета независимо от потери веса

Ученые из Университета штата Огайо провели исследования, которые показали, низкоуглеводная диета снижает риск диабета 2 типа, что не зависит от потери веса.
Обновлено 20 июня в 10:11
Армия и оружие

СМИ предупреждают о риске ядерной войны

Издание National Interest предполагает, что испытание индийской сверхзвуковой ракеты приближает ядерную войну с Пакистаном.
Обновлено в 00:27
Экономика

Западные эксперты рассказали, почему Россия стремится уйти от обвала доллара

Западные эксперты рассказали, почему Россия увеличивает свои золотовалютные резервы и снижает влияние доллара.
Обновлено вчера в 23:29
Шоу-бизнес

Беременная Катя Колисниченко: «Я помирилась с сестрой, но о ссоре стараюсь не вспоминать»

Единственное, что портило настроение экс-участницы «ДОМа-2» — это затяжная ссора с сестрой.
Обновлено вчера в 23:00
Финансы

Греф допустил ужесточение условий для выдачи потребительских кредитов

В России могут ужесточить условия выдачи потребительских кредитов, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.
Обновлено 21 июня в 19:16
Политика

Валерий Меладзе заявил о нерушимой дружбе между Грузией и Россией

Братские отношения, которые веками строились между Россией и Грузией, нельзя разрушить в один день, считает певец Валерий Меладзе.
Обновлено вчера в 21:25
Космос

Россия прирастает новыми островами в Арктике

Пять новых островов нанесут на карту Арктики гидрографы Северного флота после экспедиции 2019 года.
Обновлено вчера в 08:12
Единоборства

Валуев продолжает борьбу с опухолью мозга

Каждый месяц экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев проходит терапию из-за опухоли мозга.
Обновлено вчера в 07:45
Футбол

«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мира

Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.
Обновлено вчера в 13:41
Футбол

Джампаоло хочет, чтобы «Милан» играл в футбол прошлого

"Милан" обладает хорошей культурой футбола, способен достигать успеха благодаря интересной игре.
Обновлено вчера в 23:44
Политика

Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено вчера в 14:50
Происшествия

Сергея Пенкина не пустили на борт самолета во Внуково

Во Внуково российского эстрадного певца Сергея Пенкина не пустили на борт самолета.
Обновлено вчера в 07:12
Единоборства

Артем Лобов победил американца Малиньяджи на турнире Bare Knuckle

Ирландский боец российского происхождения Артем Лобов выиграл бой на турнире Bare Knuckle, где соперники боксируют без перчаток.
Обновлено в 00:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное