Энергетика
Эксперты обещают подорожание бензина на 12% к концу летаCBS Media вчера в 14:35
По факту бензин может подорожать на целых 12% в течение ближайших двух-двух с половиной месяцев, и остаётся только гадать, какой его стоимость станет к концу этого года.
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Шесть нововведений, которые изменят жизнь автомобилистов до конца 2019 года
CARscope.ru20 июня в 13:25
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:09, Вашингтон
Происшествия
Пострадавшим на аттракционе в «Сокольниках» выплатят компенсацию
Обновлено вчера в 10:09
Единоборства
В UFC состоялся один из самых быстрых в истории нокаутов
Нокаут состоялся уже на девятой секунде поединка. Это второй по быстроте нокаут в истории промоушена.
Обновлено в 05:54
Происшествия
На Украине разбился самолёт Ан-2
Обновлено в 07:55
Происшествия
Сотни пилотов подали иск против Boeing
Более 400 пилотов подали групповой иск против компании Boeing из-за намеренного сокрытия «конструктивных недостатков» самолета, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 06:44
Гаджеты
В прошивке MIUI появятся четыре полезные функции
Разработчики прошивки MIUI представили несколько новых функций, которые появятся в операционной системе в ближайшее время.
Обновлено в 05:22
Политика
Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России
Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.
Обновлено вчера в 02:49
Происшествия
Драка Алибасова с диетологом попала на видео
Обновлено в 04:44
Общество
Симферопольцы заметили в городе живого крокодила
В Симферополе после обнаруженных в районе улицы Воровского двух крокодильих голов местные жители сообщили об увиденной живой рептилии.
Обновлено вчера в 13:56
Авто
УАЗ продемонстрировал неизвестные версии модели «Хантер»
В начале 2000-х исключением стала компания Baijah Automotive, запустившая мелкосерийный выпуск моделей УАЗ для рынка Германии.
Обновлено вчера в 14:38
Политика
Япония и РФ не заключат соглашение по проектам на Курилах на G20
Японские власти считают, что соглашение с Россией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов не будет заключено в ходе переговоров глав двух стран на саммите G20.
Обновлено в 07:34
Футбол
Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболках
Обновлено в 08:04
Единоборства
В Сети появилось видео боя Лобова и Малиньяджи
В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:18
Единоборства
Валуев продолжает борьбу с опухолью мозга
Каждый месяц экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев проходит терапию из-за опухоли мозга.
Обновлено вчера в 07:45
Политика
Путин объяснил причины неудач Трампа
В эфире НТВ Путин заявил, что Трамп не может сделать отдельные "вещи, которые он хотел бы", из-за особенности американской политической системы.
Обновлено в 05:46
Происшествия
В зоопарке Японии устроили костюмированные учения на случай побега льва
Обновлено в 05:05
Футбол
Источник: «Спартак» интересуется полузащитником сборной Алжира
Обновлено в 07:36
Происшествия
Полиция отпустила замглавы петербургского штаба Навального
Замглавы штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге Ольгу Гусеву отпустили из отдела полиции, сообщил в Twitter руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади.
Обновлено в 07:36
Единоборства
Усик назначен обязательным претендентом на бой за чемпионство WBO
Украинский боксер Александр Усик, в прошлом абсолютной чемпион мира в первом тяжелом весе, назначен обязательным претендентом на бой за чемпионский пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в тяжелом весе, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:40
Политика
Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах
Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
Обновлено в 06:31
Недвижимость
Росбанк назвал регионы с самой доступной ипотекой
Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, по оценкам аналитиков Росбанка, являются регионам с самой доступной ипотекой, сообщает РБК со ссылкой на исследование банка.
Обновлено в 06:48
Политика
В Грузии нашли способ обойти запрет на полеты в Россию
«В случае если запрет [на полеты в Россию] будет задействован с 8 июля, авиакомпания Georgian Airways предложит собственным пассажирам транзитный рейс Тбилиси — Ереван — Москва», — цитирует сообщение перевозчика RNS.
Обновлено вчера в 16:48
Политика
Песков рассказал о тех, кто потерял переданную Путину записку
Владимир Путин очень серьезно и внимательно относится к обращениям граждан, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков .
Обновлено в 07:50
Политика
На жителя Хакасии составили протокол из-за поста о губернаторе
В отношении пользователя фейсбука Вячеслава Шоева завели административное дело из-за поста о губернаторе Хакасии Валентине Коновалове.
Обновлено вчера в 10:22
Общество
Телеведущая и врач Елена Малышева назвала лучшую диету
Телеведущая и заслуженный врач России Елена Малышева высказала мнение о лучшей диете в мире. Она назвала лучшей средиземноморскую диету.
Обновлено в 05:00
Политика
Грузия может потерять российских туристов и инвестиции
Правда, в последнее время отношения несколько смягчились и российские инвестиции стали проникать в Грузию с новой силой: поглощались крупные бизнесы, земельные участки, наращивался товарооборот.
Обновлено 21 июня в 14:53
Общество
На следующей неделе в Москву придет осень
В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 07:23
Финансы
Греф допустил ужесточение условий для выдачи потребительских кредитов
В России могут ужесточить условия выдачи потребительских кредитов, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.
Обновлено 21 июня в 19:16