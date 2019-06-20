Энергетика
Эксперты обещают подорожание бензина на 12% к концу летаCBS Media вчера в 14:35
По факту бензин может подорожать на целых 12% в течение ближайших двух-двух с половиной месяцев, и остаётся только гадать, какой его стоимость станет к концу этого года.
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Шесть нововведений, которые изменят жизнь автомобилистов до конца 2019 года
CARscope.ru20 июня в 13:25
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 02:04, Вашингтон
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено вчера в 14:56
Политика
Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси
Обновлено 21 июня в 21:13
Политика
Минтранс озвучил сумму грузинских долгов
Ранее Минтранс сообщил, что полеты грузинских авиакомпаний на территорию России приостановят с 8 июля в связи с необходимостью обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также из-за просроченной задолженности.
Обновлено вчера в 20:02
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Забайкалье
Обновлено в 00:17
Политика
Президент Грузии вступилась за российских туристов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено вчера в 20:57
Политика
МИД Грузии: опасность для туристов из-за событий в Тбилиси отсутствует
В грузинском внешнеполитическом ведомстве заверили, что акции протеста в центре Тбилиси не представляют угрозы иностранным туристам, в том числе российским.
Обновлено в 00:38
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественный алкоголь
Роспотребнадзор дал рекомендации потребителям по выбору алкоголя, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Обновлено в 01:15
Общество
В Башкирии построят современный свинокомплекс
Обновлено вчера в 22:03
Происшествия
Пожар в здании в Невском районе Петербурга потушен
Обновлено в 00:41
Гаджеты
Компания Xiaomi показала на видео новейший смартфон CC9
В Сети был продемонстрирован рендер нового китайского смартфона Xiaomi CC9.
Обновлено вчера в 13:07
Общество
Радий Хабиров открыл «Зауралье»
В церемонии открытия приняли участие временно исполняющий обязанности главы республики Радий Хабиров и сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров.
Обновлено вчера в 14:13
Происшествия
Пассажирский теплоход загорелся на Волге
Обновлено вчера в 18:42
Общество
Что звезды говорят: гороскоп на 22 – 28 июня
Что звезды советуют нам на ближайшую неделю.
Обновлено 21 июня в 19:00
Общество
Симферопольцы заметили в городе живого крокодила
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия
В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в воскресенье на севере штата Калифорния. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Обновлено в 00:34
Кино
Акулу-убийцу из фильма «Челюсти» оживили
Как уточняет lenta.ru, восстановление монстра приурочено к 44-летию культового фильма.
Обновлено вчера в 21:39
Шоу-бизнес
Дочь Валерия Меладзе сбежала от мужа-иностранца
Дочь российского певца Валерия Меладзе Инга рассталась со своим мужем - марокканским журналистом Нури Вергезе.
Обновлено в 01:39
Единоборства
Лобов победил Малиньяджи в бою на турнире Bare Knuckle FC 6
Ирландский боец российского происхождения Артём Лобов одолел бывшего чемпиона мира по боксу американца Пола Малиньяджи на турнире по кулачным боям Bare Knuckle FC 6 в Тампе.
Обновлено в 01:09
Происшествия
Три человека стали жертвами автокатастрофы в Пензенской области
Выезд водителя отечественной легковушки на полосу встречного движения стал причиной гибели трех человек на федеральной трассе М-5 "Москва - Челябинск" в Пензенской области.
Обновлено вчера в 11:06
Общество
Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв
Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
Пилоты обвинили Boeing в «беспрецедентном сокрытии» недостатков
Более 400 пилотов подали коллективный иск против компании Boeing, обвинив ее в намеренном «беспрецедентном сокрытии конструктивных недостатков» самолета, сообщает австралийская ABC со ссылкой на судебные документы.
Обновлено в 01:42
Происшествия
В Петербурге пес спас новорожденную девочку
В Петербурге пес спас оставленную матерью новорожденную девочку. Об этом сообщил телеканал "Вести".
Обновлено вчера в 15:38
Экономика
США обнародовали план по развитию Палестины
Отмечается, что данный план предусматривает возможность привлечения в экономику Палестины $50 млрд, удвоение ВВП страны и снижение в два раза уровня бедности в данном государстве за десять лет.
Обновлено вчера в 12:50
Происшествия
В Крыму в ДТП с микроавтобусом пострадали пять человек
В результате ДТП пострадали пять человек, среди которых один несовершеннолетний.
Обновлено в 01:38
Авто
Один из трёх кемперов Porsche уйдёт с молотка
Аукцион Mecum в калифорнийском городе Монтерей пустит с молотка редчайший фургон Porsche Tempo Mikafa Sport Camper 1955 года выпуска, который был сделан всего в трёх экземплярах.
Обновлено вчера в 11:00
Политика
Акция протеста в Тбилиси завершилась
Обновлено вчера в 20:26
Космос
NASA обнаружило возможные признаки жизни на Марсе
Марсоход NASA Curiosity обнаружил на поверхности планеты высокое содержание метана, что может свидетельствовать о существовании микроорганизмов на планете.
Обновлено вчера в 20:16
Армия и оружие
В ЛНР заявили о трёх случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские силовики в течение суток три раза обстреляли территорию ЛНР.
Обновлено 21 июня в 23:57
Космос
Сети наземных инструментов показывают истинный масштаб магнитных бурь
Исследователи впервые охарактеризовали наблюдения из более чем 100 наземных магнитометров с точки зрения изменяющейся во времени направленной сети соединений.
Обновлено 21 июня в 14:33
Авто
Решил не заморачиваться: О «ленивом» методе «развода» водителей на деньги рассказали в сети
Вероятнее всего, злоумышленника мотивировала принадлежность автомобиля к премиум-классу, из-за чего он предполагал, что владелец машины также решит не заморачиваться и заплатит ему, однако тот решил не потакать вымогателю.
Обновлено вчера в 12:00