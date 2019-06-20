Энергетика

Эксперты обещают подорожание бензина на 12% к концу летаCBS Media вчера в 14:35

По факту бензин может подорожать на целых 12% в течение ближайших двух-двух с половиной месяцев, и остаётся только гадать, какой его стоимость станет к концу этого года.
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+ 10 % к стоимости. Бензин снова подорожает

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Компания Xiaomi показала на видео новейший смартфон CC9

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В церемонии открытия приняли участие временно исполняющий обязанности главы республики Радий Хабиров и сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров.
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Пассажирский теплоход загорелся на Волге

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Что звезды говорят: гороскоп на 22 – 28 июня

Что звезды советуют нам на ближайшую неделю.
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Симферопольцы заметили в городе живого крокодила

Обновлено вчера в 13:56
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В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,6

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Как уточняет lenta.ru, восстановление монстра приурочено к 44-летию культового фильма.
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Три человека стали жертвами автокатастрофы в Пензенской области

Выезд водителя отечественной легковушки на полосу встречного движения стал причиной гибели трех человек на федеральной трассе М-5 "Москва - Челябинск" в Пензенской области.
Обновлено вчера в 11:06
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Пилоты обвинили Boeing в «беспрецедентном сокрытии» недостатков

Более 400 пилотов подали коллективный иск против компании Boeing, обвинив ее в намеренном «беспрецедентном сокрытии конструктивных недостатков» самолета, сообщает австралийская ABC со ссылкой на судебные документы.
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США обнародовали план по развитию Палестины

Отмечается, что данный план предусматривает возможность привлечения в экономику Палестины $50 млрд, удвоение ВВП страны и снижение в два раза уровня бедности в данном государстве за десять лет.
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В результате ДТП пострадали пять человек, среди которых один несовершеннолетний.
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Один из трёх кемперов Porsche уйдёт с молотка

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Акция протеста в Тбилиси завершилась

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Сети наземных инструментов показывают истинный масштаб магнитных бурь

Исследователи впервые охарактеризовали наблюдения из более чем 100 наземных магнитометров с точки зрения изменяющейся во времени направленной сети соединений.
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Решил не заморачиваться: О «ленивом» методе «развода» водителей на деньги рассказали в сети

Вероятнее всего, злоумышленника мотивировала принадлежность автомобиля к премиум-классу, из-за чего он предполагал, что владелец машины также решит не заморачиваться и заплатит ему, однако тот решил не потакать вымогателю.
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