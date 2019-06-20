Энергетика
Эксперты обещают подорожание бензина на 12% к концу летаCBS Media вчера в 14:35
По факту бензин может подорожать на целых 12% в течение ближайших двух-двух с половиной месяцев, и остаётся только гадать, какой его стоимость станет к концу этого года.
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Шесть нововведений, которые изменят жизнь автомобилистов до конца 2019 года
CARscope.ru20 июня в 13:25
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:08, Вашингтон
Происшествия
Пес спас новорожденную девочку в Санкт-Петербурге
Пес спас новорожденного ребенка в Санкт-Петербурге после того, как девочку оставила мать.
Обновлено вчера в 17:14
Единоборства
Бокс. Усик назван обязательным претендентом на бой с Джошуа или Руисом
Бывший абсолютный чемпионат мира по боксу в первой тяжеловой весовой категории Александр Усик стал обязательным претендентом на бой на чемпионский бой против победителя матча-реванша между британцем Энтони Джошуа и мексиканцем Энди Руисом.
Обновлено в 03:18
Политика
Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено вчера в 14:50
Происшествия
Шесть человек пострадали в результате ЧП с катером в Тверской области
Обновлено вчера в 17:47
Шоу-бизнес
Алибасов выпал из инвалидного кресла на ток-шоу Малахова
Восстанавливающийся после отравления жидкостью для очистки труб «Крот» Бари Алибасов стал героем шоу Малахова «Привет, Андрей!» – в студию музыкального продюсера вывезли в инвалидном кресле.
Обновлено вчера в 12:17
Политика
Захарова объяснила Зурабишвили, как Грузия на самом деле должна встречать русских туристов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление грузинского лидера Саломе Зурабишвили и рассказала, как в Грузии на самом деле должны встречать русских туристов.
Обновлено в 04:34
Авто
Кроссовер Audi SQ8 обзавелся дизельным мотором
Компания Audi презентовала свой купе-кроссовер Q8 в спортивной вариации S Новый Audi SQ8 в движение приводится 4,0-литровым дизельным агрегатом TDI V8, наделенным двойным турбонаддувом.
Обновлено в 02:12
Общество
Москвичка стала единственной стобалльницей на ЕГЭ по китайскому
Единственной школьницей в России, получившей 100 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по китайскому языку, стала москвичка Анастасия Андрюнина.
Обновлено в 02:27
Политика
Путин запретил россиянам оставаться в Грузии
Владимир Путин уже подписал указ, согласно которому с восьмого июля все российские авиакомпании должны прекратить летать в Грузию.
Обновлено 21 июня в 15:32
Армия и оружие
Опубликовано видео первого применения новой ракеты для Ми-28НМ
Телеканал «Звезда» опубликовал видео первого применения новой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) для вертолёта Ми-28НМ.
Обновлено в 02:54
Шоу-бизнес
Семена Слепакова раскритиковали за шутку про врачей
Обновлено в 04:00
Происшествия
Радикалы перекрыли дорогу участникам гей-парада в Киеве
Уже сформировалась колонна националистов и радикалов, которые перекрыли маршрут следования участников ЛГБТ-сообщества.
Обновлено в 04:44
Политика
В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба
О случившемся в провинции Амхара на северо-западе страны рассказал в эфире эфиопского телевидения глава правительства Абий Ахмед.
Обновлено вчера в 22:54
Хоккей
На драфте НХЛ было выбрано 28 российских игроков
Обновлено вчера в 18:30
Футбол
«Локомотив» продлил контракты с Игнатьевым и Коломейцевым
"Локомотив" продлил контракты с защитником Владиславом Игнатьевым и хавбеком Александром Коломейцевым, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
Обновлено в 03:40
Политика
Москалькова призвала омбудсмена Грузии защитить россиян
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова призвала омбудсмена Грузии Нино Ломджарию помочь защитить права россиян в этой стране.
Обновлено в 02:18
Авто
УАЗ с колесами-культиваторами показали на видео
Культиваторами, по задумке умельцев, должны были стать колеса, а, точнее, импровизированные диски с приваренными уголками.
Обновлено в 01:51
Армия и оружие
National Interest предупредил о риске ядерной войны
Испытание гиперзвуковой ракеты в Индии приближает на один шаг ядерную войну с Пакистаном, пишет National Interest.
Обновлено в 00:02
Единоборства
Боец UFC нокаутировал соперника за девять секунд
Видео опубликовано в Twitter-аккаунте UFC Europe. Голландский тяжеловес победил соперника за девять секунд.
Обновлено в 02:25
Общество
В Грузии запустили интернет-кампанию в поддержку туризма
Грузинские интернет-пользователи в знак поддержки туристического сектора страны запустили кампанию в сети под названием "Отдохни в Грузии".
Обновлено в 04:18
Хоккей
Генменеджер «Дэвилз»: перед обменом Суббэна говорил с Холлом, он поддержал меня
Поговорил с Тейлором перед тем, как совершить обмен, потому что он знает Пи Кей. И он полностью поддержал этот ход, на что я очень надеялся.
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес
Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем-марокканцем
Старшая дочь певца Валерия Меладзе — Инга — расстается со своим мужем, марокканским журналистом Нури Вергезе.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие
WSJ: советники Трампа убеждали его нанести удар по Ирану
Американский лидер Дональд Трамп отказался наносить удары по иранским объектам, несмотря на уговоры своих советников по национальной безопасности.
Обновлено в 00:38
Политика
Белый дом разработал план по развитию Палестины
План «От мира к процветанию», созданный в США для развития Палестины, предполагает инвестиции в ее экономику в размере 50 миллиардов долларов, снижение бедности в два раза и удвоение ВВП.
Обновлено вчера в 17:26
Общество
Симферопольцы заметили в городе живого крокодила
В Симферополе после обнаруженных в районе улицы Воровского двух крокодильих голов местные жители сообщили об увиденной живой рептилии.
Обновлено вчера в 13:56
Футбол
«Валенсия» выбирает между Черышевым и Денисом Суаресом
Как сообщает Marca, «летучие мыши» выбирают между 28-летним Денисом Черышевым из «Вильярреала» и 25-летним Денисом Суаресом из «Барселоны».
Обновлено вчера в 17:17
Здоровье
Врач всегда прав: ростовские соцсети всколыхнуло объявление в больнице
Соцсети обсуждают объявление, которое появилось в одной из поликлиник Ростова.
Обновлено в 03:27
Происшествия
На Урале при столкновении легковушки с грузовиком погибли три человека
Три человека погибли в результате лобового столкновения легкового автомобиля с грузовиком накануне вечером на 58 километре федеральной автодороги "Екатеринбург – Тюмень", сообщает в воскресенье управление ГИБДД по Свердловской области.
Обновлено в 03:59
Общество
Полиция Петербурга предупредила о провокациях на «Алых парусах»
В полицию поступила информация о возможных попытках проведения провокационных акций, направленных на дестабилизацию общественного порядка в Петербурге, говорится в сообщении регионального главка МВД.
Обновлено в 03:44
Футбол
«Торпедо» Игнашевича разгромило старейшую команду мира
«Торпедо» обыграло английский «Шеффилд» в товарищеском матче, приуроченном к 95-летию московского клуба.
Обновлено вчера в 12:51