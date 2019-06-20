Энергетика

Эксперты обещают подорожание бензина на 12% к концу летаCBS Media вчера в 14:35

По факту бензин может подорожать на целых 12% в течение ближайших двух-двух с половиной месяцев, и остаётся только гадать, какой его стоимость станет к концу этого года.
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+ 10 % к стоимости. Бензин снова подорожает

Вести Иркутск00:01

«Ужас без конца». Что будет с ценами на бензин после 1 июля

AutoNews20 июня в 03:09

Цены на бензин вырастут после 1 июля? В Рязани рост уже начался

Pro Город Рязань21 июня в 09:14

Эксперты назвали цены на бензин к концу лета

Quto.ru21 июня в 05:00

Шесть нововведений, которые изменят жизнь автомобилистов до конца 2019 года

CARscope.ru20 июня в 13:25

Как могут измениться цены на бензин летом

RT на русскомвчера в 12:51

Очередное подорожание топлива разоряет биробиджанских водителей

Набат19 июня в 22:00
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:08, Вашингтон
Происшествия

Пес спас новорожденную девочку в Санкт-Петербурге

Пес спас новорожденного ребенка в Санкт-Петербурге после того, как девочку оставила мать.
Обновлено вчера в 17:14
Единоборства

Бокс. Усик назван обязательным претендентом на бой с Джошуа или Руисом

Бывший абсолютный чемпионат мира по боксу в первой тяжеловой весовой категории Александр Усик стал обязательным претендентом на бой на чемпионский бой против победителя матча-реванша между британцем Энтони Джошуа и мексиканцем Энди Руисом.
Обновлено в 03:18
Политика

Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено вчера в 14:50
Происшествия

Шесть человек пострадали в результате ЧП с катером в Тверской области

Обновлено вчера в 17:47
Шоу-бизнес

Алибасов выпал из инвалидного кресла на ток-шоу Малахова

Восстанавливающийся после отравления жидкостью для очистки труб «Крот» Бари Алибасов стал героем шоу Малахова «Привет, Андрей!» – в студию музыкального продюсера вывезли в инвалидном кресле.
Обновлено вчера в 12:17
Политика

Захарова объяснила Зурабишвили, как Грузия на самом деле должна встречать русских туристов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление грузинского лидера Саломе Зурабишвили и рассказала, как в Грузии на самом деле должны встречать русских туристов.
Обновлено в 04:34
Авто

Кроссовер Audi SQ8 обзавелся дизельным мотором

Компания Audi презентовала свой купе-кроссовер Q8 в спортивной вариации S Новый Audi SQ8 в движение приводится 4,0-литровым дизельным агрегатом TDI V8, наделенным двойным турбонаддувом.
Обновлено в 02:12
Общество

Москвичка стала единственной стобалльницей на ЕГЭ по китайскому

Единственной школьницей в России, получившей 100 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по китайскому языку, стала москвичка Анастасия Андрюнина.
Обновлено в 02:27
Политика

Путин запретил россиянам оставаться в Грузии

Владимир Путин уже подписал указ, согласно которому с восьмого июля все российские авиакомпании должны прекратить летать в Грузию.
Обновлено 21 июня в 15:32
Армия и оружие

Опубликовано видео первого применения новой ракеты для Ми-28НМ

Телеканал «Звезда» опубликовал видео первого применения новой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) для вертолёта Ми-28НМ.
Обновлено в 02:54
Шоу-бизнес

Семена Слепакова раскритиковали за шутку про врачей

Обновлено в 04:00
Происшествия

Радикалы перекрыли дорогу участникам гей-парада в Киеве

Уже сформировалась колонна националистов и радикалов, которые перекрыли маршрут следования участников ЛГБТ-сообщества.
Обновлено в 04:44
Политика

В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба

О случившемся в провинции Амхара на северо-западе страны рассказал в эфире эфиопского телевидения глава правительства Абий Ахмед.
Обновлено вчера в 22:54
Хоккей

На драфте НХЛ было выбрано 28 российских игроков

Обновлено вчера в 18:30
Футбол

«Локомотив» продлил контракты с Игнатьевым и Коломейцевым

"Локомотив" продлил контракты с защитником Владиславом Игнатьевым и хавбеком Александром Коломейцевым, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
Обновлено в 03:40
Политика

Москалькова призвала омбудсмена Грузии защитить россиян

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова призвала омбудсмена Грузии Нино Ломджарию помочь защитить права россиян в этой стране.
Обновлено в 02:18
Авто

УАЗ с колесами-культиваторами показали на видео

Культиваторами, по задумке умельцев, должны были стать колеса, а, точнее, импровизированные диски с приваренными уголками.
Обновлено в 01:51
Армия и оружие

National Interest предупредил о риске ядерной войны

Испытание гиперзвуковой ракеты в Индии приближает на один шаг ядерную войну с Пакистаном, пишет National Interest.
Обновлено в 00:02
Единоборства

Боец UFC нокаутировал соперника за девять секунд

Видео опубликовано в Twitter-аккаунте UFC Europe. Голландский тяжеловес победил соперника за девять секунд.
Обновлено в 02:25
Общество

В Грузии запустили интернет-кампанию в поддержку туризма

Грузинские интернет-пользователи в знак поддержки туристического сектора страны запустили кампанию в сети под названием "Отдохни в Грузии".
Обновлено в 04:18
Хоккей

Генменеджер «Дэвилз»: перед обменом Суббэна говорил с Холлом, он поддержал меня

Поговорил с Тейлором перед тем, как совершить обмен, потому что он знает Пи Кей. И он полностью поддержал этот ход, на что я очень надеялся.
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес

Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем-марокканцем

Старшая дочь певца Валерия Меладзе — Инга — расстается со своим мужем, марокканским журналистом Нури Вергезе.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие

WSJ: советники Трампа убеждали его нанести удар по Ирану

Американский лидер Дональд Трамп отказался наносить удары по иранским объектам, несмотря на уговоры своих советников по национальной безопасности.
Обновлено в 00:38
Политика

Белый дом разработал план по развитию Палестины

План «От мира к процветанию», созданный в США для развития Палестины, предполагает инвестиции в ее экономику в размере 50 миллиардов долларов, снижение бедности в два раза и удвоение ВВП.
Обновлено вчера в 17:26
Общество

Симферопольцы заметили в городе живого крокодила

В Симферополе после обнаруженных в районе улицы Воровского двух крокодильих голов местные жители сообщили об увиденной живой рептилии.
Обновлено вчера в 13:56
Футбол

«Валенсия» выбирает между Черышевым и Денисом Суаресом

Как сообщает Marca, «летучие мыши» выбирают между 28-летним Денисом Черышевым из «Вильярреала» и 25-летним Денисом Суаресом из «Барселоны».
Обновлено вчера в 17:17
Здоровье

Врач всегда прав: ростовские соцсети всколыхнуло объявление в больнице

Соцсети обсуждают объявление, которое появилось в одной из поликлиник Ростова.
Обновлено в 03:27
Происшествия

На Урале при столкновении легковушки с грузовиком погибли три человека

Три человека погибли в результате лобового столкновения легкового автомобиля с грузовиком накануне вечером на 58 километре федеральной автодороги "Екатеринбург – Тюмень", сообщает в воскресенье управление ГИБДД по Свердловской области.
Обновлено в 03:59
Общество

Полиция Петербурга предупредила о провокациях на «Алых парусах»

В полицию поступила информация о возможных попытках проведения провокационных акций, направленных на дестабилизацию общественного порядка в Петербурге, говорится в сообщении регионального главка МВД.
Обновлено в 03:44
Футбол

«Торпедо» Игнашевича разгромило старейшую команду мира

«Торпедо» обыграло английский «Шеффилд» в товарищеском матче, приуроченном к 95-летию московского клуба.
Обновлено вчера в 12:51
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