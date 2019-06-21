Эксперты обещают подорожание бензина на 12% к концу летаCBS Media 14:35

По факту бензин может подорожать на целых 12% в течение ближайших двух-двух с половиной месяцев, и остаётся только гадать, какой его стоимость станет к концу этого года.

Эксперты обещают подорожание бензина на 12% к концу лета

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