Энергетика

Эксперты обещают подорожание бензина на 12% к концу летаCBS Media 14:35

По факту бензин может подорожать на целых 12% в течение ближайших двух-двух с половиной месяцев, и остаётся только гадать, какой его стоимость станет к концу этого года.
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Эксперты обещают подорожание бензина на 12% к концу лета

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Как могут измениться цены на бензин летом

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ЦИК Украины отказал Компартии в регистрации на выборах в Раду

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Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
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Стоимость биткоина превысила $10 тысяч

По состоянию на 06.42 по московскому времени биткоин подорожал на 10,33% – до 10,73 тысячи долларов.
Обновлено в 03:24
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Обновлено в 02:49
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Выступление Загитовой под любимую песню Медведевой попало на видео

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступила на ледовом шоу Fantasy on Ісе в Японии под песню американской певицы Билли Айлиш Bad Guy.
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Новый кроссовер Hyundai Venue, выйдя в продажу 21 мая этого года, меньше чем за месяц собрал в Индии более 33 тысяч предоплаченных заказов.
Обновлено в 03:37
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Оппозиционер Бердзенишвили считает, что Путин "наказывает грузинский народ" Один из лидеров грузинской оппозиции Леван Бердзенишвили назвал "попыткой наказать грузинский народ" указ президента России Владимира Путина о запрете полетов пассажирских самолетов в Грузию.
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Экс-полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов сообщил, что был прооперирован в связи с травмой, которую он получил в последнем матче.
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Россия приостановит авиасообщение с Грузией: что делать туристам Туроператорам рекомендовано временно приостановить продажи путёвок.
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Анастасия Волочкова начала экономить на гостиницах и авиаперелетах

Фото: Анастасия Волочкова с Николаем Челноковым в шоу "Клоун и балерина" в Анапе Пока неизвестно, будет ли продолжен тур по России, хотя есть большая вероятность того, что и в других городах пройдет показ этого шоу.
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13 ЛЕТ ЗА ФЕЙК-ПИАР (ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРИГОВОРУ) Напомним, что 10 июня Пресненский суд приговорил бывшего полковника к 13 годам строгого режима и штрафу почти 118 миллионов рублей.
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