Финансы
Нефть пытается «пробиться» выше отметки $59REGNUM 00:14
Сегодня, 13 августа, на торгах в Азии баррель нефти марки Brent стоит $58,42. Покупателям не удается закрепиться выше сопротивления $59,10, хотя технические условия благоприятны для повышения котировок до $61,60.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 05:18, Вашингтон
Политика
Зеленский упростил предоставление украинского гражданства россиянам
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об упрощении процедуры предоставления украинского гражданства россиянам.
Обновлено в 05:09
Авто
Changan рассекретил роскошный интерьер нового Changan CS55
На контраст работают светлая крыша и «стальной» декор. Экстерьер нового Changan CS55 производитель «рассекретил» еще раньше.
Обновлено в 03:30
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Финансы
Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой
Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% было ошибочным, это одна из причин низкого экономического роста, заявил в интервью РБК председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов.
Обновлено в 04:37
Происшествия
В центре Сиднея мужчина с ножом напал на прохожих
Обновлено в 04:13
Происшествия
Священника отстранили от служения после крещения ребенка в Гатчине
Обновлено 11 августа в 19:55
Политика
Адвокат Вышинского сообщил, что его вызвали в Генпрокуратуру Украины
Адвокат главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский заявил, что его подзащитного вызвали в Генпрокуратуру для вручения нового подозрения.
Обновлено в 04:47
Политика
В Крыму прокомментировали водную блокаду полуострова
Надежды украинской власти превратить водную блокаду Крыма в инструмент давления на Россию и жителей полуострова не оправдались, заявил депутат крымского парламента Владислав Ганжара во вторник, 13 августа.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Погибшего при пожаре в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества
Алексей Мартыненко, пытавшийся спасти детей при пожаре на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае, посмертно награжден орденом Мужества.
Обновлено вчера в 23:17
Авто
На Крымском мосту зафиксирован новый рекорд трафика
«В понедельник, 12 августа, был зафиксирован новый рекорд трафика на Крымском мосту — 35 989 машин за сутки», — приводит РИА Новости сообщение инфоцентра «Крымский мост».
Обновлено в 03:35
Политика
Данилюк заявил, что пока не видит нужды снимать с Донбасса экономическую блокаду
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что ситуация никак не поменяется, если Киев снимет экономические санкции с Донбасса.
Обновлено в 04:00
Общество
Профсоюзы России предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Минтруд предложения по переходу на четырехдневную рабочую неделю, сообщается на сайте организации.
Обновлено в 02:47
Общество
Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах
Несколько женщин обвинили испанского оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Обновлено в 01:48
Политика
Беглов на дебатах назвал себя беспартийным
На первых дебатах кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга врио главы региона Александр Беглов назвал себя беспартийным и "единственным хозяйственником среди политиков".
Обновлено в 03:34
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору вареной колбасы
Роскачество дало советы по выбору качественной и натуральной колбасы, изготовленной по ГОСТу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:53
Экономика
Куйвашев рассказал министру о пользе метро в Екатеринбурге
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на встрече с министром природных ресурсов РФ Дмитрием Кобылкиным рассказал о том, что новая ветка метро в Екатеринбурге принесет пользу экологии.
Обновлено в 03:20
Технологии
Бизнес предложил новый способ легализовать интернет-продажи алкоголя
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выработала новые предложения по легализации продаж алкоголя в интернете.
Обновлено в 03:10
Авто
Назвали самые популярные кроссоверы в России за 2 млн рублей
На российском рынке самым продаваемым кроссовером, средняя стоимость которого составляет 2 миллиона рублей, по результатам первых семи месяцев текущего года является "немец" Volkswagen Tiguan.
Обновлено вчера в 03:19
Игры
PC Building Simulator появилась на Xbox One и ожидается на PS4
Популярная инди-игра PC Building Simulator, разработанная студией The Irregular Corporation, может появиться на консоли PS4 в ближайшие дни.
Обновлено в 03:44
Культура
Сотрудники Доренко ушли с радио и основали новый проект
Работавшие под руководством Сергея Дорекно на радиостанции «Говорит Москва» журналисты объявили о создании нового проекта, сообщается в Telegram-канале «Подъем».
Обновлено в 03:28
Политика
Economist подсчитал количество постов Трампа о России
Президент США Дональд Трамп в своих постах в Twitter упоминал Россию больше, чем любую другую страну, сообщает издание Economist.
Обновлено в 01:20
Происшествия
Остров Мармара в Турции охватили пожары, туристов эвакуируют
В Турции на острове Мармара полыхают лесные пожары. Возгорание началось в районе населённого пункта Местанага.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие
СМИ: в Иране показали два новых образца военно-транспортной техники
Министерство обороны Ирана представило во вторник два новых образца военно-транспортной техники отечественного производства.
Обновлено в 04:38
Музыка
Дудь ответил на свой главный вопрос о Путине
Журналист Юрий Дудь ответил, что бы он сказал президенту России Владимиру Путину, если бы оказался перед ним, сообщает «7x7».
Обновлено вчера в 13:12
Происшествия
В Москве задержали участника митинга 10 августа
Следователи задержали участника несанкционированной акции в Москве 10 августа Константина Котова, ему предъявлено обвинение в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 02:11
Политика
Политолог: Украина теряет возможности для экономического развития
Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 04:12
Общество
В России изменились правила передачи прав на недвижимость
В России меняются правила передачи собственности — с 13 августа вступил в силу закон, согласно которому дистанционный способ передачи прав будет запрещен.
Обновлено в 03:32