Финансы

Нефть пытается «пробиться» выше отметки $59REGNUM 00:14

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Сегодня, 13 августа, на торгах в Азии баррель нефти марки Brent стоит $58,42. Покупателям не удается закрепиться выше сопротивления $59,10, хотя технические условия благоприятны для повышения котировок до $61,60.
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По Brent рекомендуем удерживать «короткие» позиции - AMarkets

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ИАЦ «Альпари»: Сегодня торги начнутся небольшим снижением

SIA.ru03:37

Нефть пытается «пробиться» выше отметки $59

REGNUM00:14

Эксперты: нефтяные цены пытаются восстановить позиции

MoneyTimes.Ruвчера в 08:25
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