В России нет условий для развития ипотечного кризиса, аналогичного произошедшему в США, считают эксперты, опрошенные РИА Недвижимость. В четверг рейтинговое агентство АКРА опубликовало исследование "Как избежать ипотечного кризиса в России".

Эксперты не видят условий для ипотечного кризиса в России

Происшествия Полиция предположила убийство пропавших в Мюнхене россиянок Полиция не исключает, что пропавшие в Мюнхене россиянки Мария и Татьяна Г. были убиты. Об этом сообщил источник, близкий к следствию.

Футбол Зидан определился с линией атаки «Реала» Главный тренер мадридского футбольного клуба «Реал» Зинедин Зидан определился с линией нападения своей команды на новый соревновательный сезон.

Армия и оружие Джихадисты в Сирии атаковали православный город с россиянами Боевики-джихадисты второй день подряд атакуют христианский город в сирийской провинции Идлиб, где в большом количестве присутствуют российские военнослужащие.

Происшествия Появились данные о состоянии задымившегося Boeing в Шереметьево Пассажирский Boeing в Шереметьево, где при эвакуации пострадали пассажиры, был исправен, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Культура Инна Чурикова попала в реанимацию Народная артистка СССР Инна Чурикова находится в реанимации в институте Склифосовского.

Общество В Екатеринбурге закатали в асфальт гигантский крест Покраса Лампаса Коммунальные службы Екатеринбурга начали укладывать асфальт поверх арт-объекта «Супрематический крест» российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса.

Политика В Нидерландах отклонили жалобу «Газпрома» по спору с «Нафтогазом» Апелляционный суд Амстердама отклонил жалобу «Газпрома» в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом».

Гаджеты Redmi анонсировал портативные аккумуляторы на 10 000 и 20 000 мАч В Китае состоялся анонс Redmi Pro Powerbank емкостью 10 000 и 20 000 мАч.

Политика Путин пообещал машинку мальчику из Тулуна Президент России Владимир Путин пообещал мальчику из пострадавшего от паводка Тулуна подарить ему радиоуправляемый «Мерседес».

Футбол Андрей Аршавин пройдет программу УЕФА по обучению менеджменту Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин пройдет программу УЕФА по обучению менеджменту.

Шоу-бизнес Суд опроверг развод бывшего короля Малайзии и «Мисс Москва» По информации малайзийской газеты New Straits Times, супруги подали документы на развод в суд Сингапура 22 июня, а процедура оформления завершилась 1 июля.

Происшествия Российские силовики вскрыли квартиру усыновившей детей гей-пары Оперативники провели обыск в московской квартире мужчин-геев, которые усыновили и воспитывают двух мальчиков, пишет «Медиазона» со ссылкой на сообщение ЛГБТ-группы «Выход».

Происшествия На ударившую по голове журналистку российскую чиновницу завели дело Следственный комитет возбудил уголовное дело против помощницы мэра Новороссийска Анжелики Коваленко, которую обвинила в избиении журналистка издания «Наша газета Новороссийск» Ольга Макаренко.

Политика Times: три британских министра хотят в ближайшие дни подать в отставку Министр юстиции Великобритании Дэвид Гок, министр финансов Филип Хаммонд и министр по вопросам международного развития Рори Стюарт готовятся подать в отставку до вступления в должность следующего премьер-министра страны.

Экономика Минтруд отказался от увеличения пособия по безработице в 2020 году "Предлагается установить размеры величин пособия по безработице на 2020 год минимальной —1,5 тысячи рублей, максимальной: для всех безработных граждан (за исключением лиц предпенсионного возраста) — восемь тысяч рублей, для лиц предпенсионного возраста — 11,28 тысячи рублей", — говорится в пояснительной записке.

Кино Сериал «Ведьмак» наполнят сценами секса и насилия Сериал "Ведьмак" от Netflix, основанный на фэнтезийной серии романов польского писателя Анджея Сапковского, сделают "очень взрослым шоу".

Здоровье Цукаты и сухофрукты могут навредить при похудении Диетологи отмечают, что не стоит включать в меню при диете фруктовые чипсы, сухофрукты и цукаты.

Общество ФСБ разрешат отменять любой международный рейс ФСБ сможет отменять любые международные рейсы в случае «угрозы безопасности России».

Политика Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу Польское руководство не стало приглашать президента России Владимира Путина на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, подтвердил вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин, передает РИА "Новости".

Наука Потребление соли увеличивает случаи инсультов и инфарктов Американские специалисты провели новое исследование, в ходе которого пришли к выводу, что «верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое в одинаковой степени влияют на вероятность сердечного приступа и инсульта.

Происшествия Задушивший ученицу инструктор автошколы задержан в Архангельске В Архангельске задержали 49-летнего инструктора автошколы, который подозревается в убийстве 20-летней ученицы после отказа в интимной близости.

Политика Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет".