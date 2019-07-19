Экономика

Эксперты не видят условий для ипотечного кризиса в РоссииРИА Новости 07:02

В России нет условий для развития ипотечного кризиса, аналогичного произошедшему в США, считают эксперты, опрошенные РИА Недвижимость. В четверг рейтинговое агентство АКРА опубликовало исследование "Как избежать ипотечного кризиса в России".
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