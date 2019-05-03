Эксперты не ожидают удорожания бензина в РФ в майские праздники, хотя спрос может подрастиПРАЙМ 20:15

Потребление бензина в России, обычно минимальное во время майских праздников, в этом году не будет снижаться и даже может немного вырасти, однако это не приведет к росту розничных цен, т.к. они ограничены соглашениями нефтяников с властями, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Эксперты не ожидают удорожания бензина в РФ в майские праздники, хотя спрос может подрасти

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