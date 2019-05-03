Энергетика
Эксперты не ожидают удорожания бензина в РФ в майские праздники, хотя спрос может подрастиПРАЙМ 20:15
Потребление бензина в России, обычно минимальное во время майских праздников, в этом году не будет снижаться и даже может немного вырасти, однако это не приведет к росту розничных цен, т.к. они ограничены соглашениями нефтяников с властями, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 21:32, Ашберн
Кино
Умер сыгравший Чубакку в «Звездных войнах» актер
Обновлено в 19:03
Происшествия
Россиянин ударил жену прокурора и поплатился
Дачник из Ленинградской области ударил жену местного прокурора, после чего попал в больницу с ранением. Об этом сообщает издание 47.ru.
Обновлено в 20:57
Политика
Климкин предложил украинский аналог акции «Бессмертный полк»
Обновлено в 17:53
Политика
Преемница Меркель заявила о поддержке «Северного потока-2»
Глава немецкого Христианско-демократического союза (ХСС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью агентству dpa заявила о поддержке проекта «Северный поток-2», передает Deutsche Welle.
Обновлено в 09:00
Экономика
Россию назвали лидером по закупкам золота в 2019 году
Мировые центробанки побили шестилетний рекорд по закупкам золота за первую четверть года, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту (WGC).
Обновлено в 18:04
Общество
6 продуктов, которые могут исчезнуть из магазинов в ближайшее время
Какао Мед Хлеб Треска Вино Клубника Какао Какао, или шоколадные деревья, которые произрастают в западноафриканской Гане, рискуют исчезнуть с лица Земли из-за глобального потепления.
Обновлено в 04:53
Политика
Следующие слушания об экстрадиции Ассанжа состоятся 30 мая
Следующие слушания в Британии по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа состоятся 30 мая, заседание в четверг носило, по сути, технический характер, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:44
Музыка
Billboard выбрал лучших исполнителей года
В США прошло вручение премии Billboard Music Awards-2019, где выбрали лучших исполнителей года.
Обновлено в 04:41
Космос
Blue Origin успешно испытала космический корабль New Shepard
Обновлено в 11:56
Музыка
Успенская объяснила «местью» неучастие Алсу в «Евровидении»
Вероятное отстранение Алсу от оглашения результатов голосования российскими членами жюри на Евровидении-2019 может быть "чей-то местью", заявила певица Любовь Успенская в интервью телеканалу 360.
Обновлено в 18:30
Музыка
Самбурскую вырезали из эфира Первого канала
Актриса Настасья Самбурская призналась, что ее выступление было вырезано из передачи о премии "Шансон года" на Первыом канале.
Обновлено в 08:53
Политика
Кикабидзе рассказал, чего ждет от Зеленского
Советский и грузинский актер Вахтанг Кикабидзе обратился к Владимиру Зеленскому после победы политика на выборах президента Украины, прошедших в апреле.
Обновлено в 12:52
Общество
Самые счастливые россияне живут во Владивостоке
Обновлено в 09:06
Происшествия
Заставившую ребенка целовать землю воспитателя уволят
В сети появилось видео, на котором женщина издевается над ребенком и на глазах у других детей и взрослых заставляет его встать на колени и целовать землю.
Обновлено вчера в 17:28
Политика
Министр обороны Великобритании уволен со скандалом
Увольнение связано с утечкой информации о китайской компании Huawei, сообщает The Sunday Times со ссылкой на канцелярию британского премьер-министра Терезы Мэй.
Обновлено вчера в 14:29
Авто
Специалисты рассказали о советском универсале на основе «Волги» ГАЗ-21
Эксперты рассказали о производстве первых серийных универсалов «Волги» - ГАЗ-22.
Обновлено в 20:00
Общество
В России нашли георгиевские ленточки со свастикой
В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено в 09:37
Космос
К 2030 году произойдет раскол планеты: при температуре -223ºC произойдет апокалипсис на карлике
Именно наличие эллиптической орбиты способствует тому, что весна наделена мягкими очертаниями, но в зимний период происходит замерзание атмосферы, это сопровождается наличием вакуума на карлике.
Обновлено вчера в 02:34
Шоу-бизнес
Глафира Тарханова удивила новым имиджем
Обновлено в 08:00
Игры
Epic Games Store раздает World of Goo. Головоломку специально обновили к старту акции
Игру специально обновили к старту акции – теперь она поддерживает почти любые разрешения, разработчики улучшили качестве изображения и разрешение объектов.
Обновлено в 11:59
Общество
Король Таиланда женился на начальнице охраны
Маха Вачиралонгкорн был назначен правителем Таиланда два года назад, но официальная коронация пройдет только 4 мая.
Обновлено в 10:00
Транспорт
В Госдуме предложили ограничить ремонт дорог в праздники
Депутат ГД Василий Власов предложил заместителю председателя правительства РФ Максиму Акимову ограничить проведение ремонтных работы на дорогах в праздники, чтобы сократить количество пробок.
Обновлено в 20:17
Экономика
Объем прямых иностранных инвестиций в мире сократился на 27%
Объем прямых иностранных инвестиций в 2018 году рухнул на 27%, до $1,097 трлн, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Обновлено в 16:29
Происшествия
В Мексике нашли мертвой бывшую «Мисс Уругвай»
Обновлено в 19:51
Шоу-бизнес
Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия
Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия, об этом артист написал в своем Instagram.
Обновлено в 19:11
Происшествия
Причину аварии в ходе испытаний Crew Dragon назвали в SpaceX
Вице-президент SpaceX Ханс Кенигсман заявил, что авария в ходе испытаний космического корабля Crew Dragon произошла во время активации системы SuperDraco.
Обновлено в 12:56