Эксперты не ожидают снижения ставок по ипотеке в этом годуВести.Ru 06:20

Согласно базовому сценарию "Эксперт РА", в 2019 году ипотечному рынку не удастся повторить рекорд 2018-го: объем выдач не превысит 2,5–2,6 трлн рублей, это на 10-15% меньше 2018 года. Президент России Владимир Путин поручил Центробанку и кабинету министров работать над снижением ипотечных ставок.

Эксперты не ожидают снижения ставок по ипотеке в этом году

Происшествия Экс-министр Михаил Абызов дал первое после задержания интервью Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов за решёткой похвалил работу сотрудников ФСБ: «Корректно, уважительно, качественно».

Происшествия Адвокаты предложили за Абызова залог в миллиард рублей Адвокаты попросили для чиновника «домашний арест». Даже предложили оставить залог в один миллиард рублей.

Экономика Вексельберг подал в московский суд на Абызова из-за акций «Т Плюс» Абызов, который до 2005 года был зампредом правления «РАО ЕЭС», и Вексельберг подали друг к другу встречные иски в 2013–2015 годах в суд Британских Виргинских островов из-за акций КЭС.

Футбол Азар согласовал условия личного контракта с «Реалом» По информации издания, 28-летний вингер уже согласовал с испанской командойусловия личного контракта, по которому он будет получать порядка 15 миллионов евро в год без учета бонусов.

Политика В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2» «Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.

Общество Жительницам российских сел планируют продлить рабочий день Вопрос увеличения рабочего дня для почти 13 миллионов работающих российских женщин прорабатывают в Министерстве труда, сообщают "Известия".

Футбол УЕФА открыл дело в отношении Украины из-за натурализованного бразильца Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении сборной Украины из-за участия в матчах отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года нападающего Жуниора Мораеса, передает РИА "Новости".

Авто Бюджетный седан Chevrolet Onix на базе Cruze получил спортивный салон Седан Chevrolet Onix, созданный китайским подразделением General Motors на базе модели Cruze специально для китайского рынка, изначально позиционируется как глубоко модернизированная версия седана Cavalier.

Технологии «Билайн» даст клиентам интернет-трафик за сон и отказ от мобильного Клиенты «Билайна» смогут получать дополнительный интернет-трафик каждый месяц или бесплатно раздавать Интернет за восьмичасовой сон, временный отказ от мобильного телефона и прогулки.

Кино Умер режиссер Эрекле Бадурашвили На 58-м году жизни в Тбилиси скончался актер, режиссер и сценарист Эрекле Бадурашвили. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Краснодаре уличный музыкант ранил парня из-за слов об армии В ходе опроса потерпевшего оперативники установили, что в подземном переходе на улице Российской у него вспыхнул конфликт с уличным музыкантом.

Шоу-бизнес Бузову заметили с мужчиной и букетом в Испании Телеведущая Ольга Бузова во время отдыха в Испании попала в объективы папарацци в компании неизвестного мужчины.

Политика ЕП запретит одноразовую пластиковую посуду Новый закон, принятый членами Европарламента, запрещает продажу изделий из пластика, в частности: тарелок, столовых приборов, соломинок и ватных палочек.

Происшествия В московском отделении партии «Яблоко» проходят обыски Полиция проводит обыск в московском отделении партии «Яблоко» на Пятницкой улице.

Космос В Сети появилось видео полета очередного НЛО над поверхностью Луны Автор сюжета запечатлел на нем полет очередного НЛО над поверхностью Луны, используя для своих целей видеокамеру с мощным объективом.

Политика В Екатеринбурге госпитализирован соратник Ельцина Геннадий Бурбулис В Екатеринбурге госпитализирован 73-летний Геннадий Бурбулис — бывший госсекретарь РСФСР и ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина.

Футбол В Аргентине женщину-арбитра облили кипятком во время матча Арбитр Розана Паз была облита кипятком во время матча аргентинской футбольной лиги Сан-Хуана «Маркесадо» — «Сан-Мартин», сообщает Telesol Diario.

Политика Помпео анонсировал совместные с НАТО меры против России из-за Украины Госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в Палате представителей заявил, что в ближайшем будущем планирует объявил о новых, совместных с НАТО дополнительных мерах против России в связи с ситуацией на Украине, передает Reuters.

Политика Соловьев выгнал экспертов из студии за драку Как сообщает РИА Новости, все началось с того, что эксперт Араик Степанян бросил реплику в адрес гостя программы, журналиста из США Грэга Вайнера.

Футбол Рамос: не принимал участия в решении вернуть Зидана в «Реал» Возвращение Зинедина стало хорошей новостью для всех игроков. Я не принимал участия в принятии этого решения.

Общество Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.

Политика Захарова ответила призвавшему РФ «убраться» из Венесуэлы Трампу Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание президента США Дональда Трампа, который отметил, что российские военные должны «убраться» из Венесуэлы.

Культура Актеру Добронравову сняли запрет на въезд на Украину Суд в Киеве признал незаконным запрет СБУ на въезд в страну российскому актеру Федору Добронравову.

Авто Ford потратит $200 млн на выплаты сотрудникам и поставщикам в России Автомобильный концерт Ford планирует потратить $200 млн на выплаты сотрудникам в России и поставщикам из-за закрытия нескольких заводов Ford Sollers в РФ, говорится в сообщении автопроизводителя.