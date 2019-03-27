Эксперты не ожидают снижения ставок по ипотеке в этом годуВести.Ru 06:20

Согласно базовому сценарию "Эксперт РА", в 2019 году ипотечному рынку не удастся повторить рекорд 2018-го: объем выдач не превысит 2,5–2,6 трлн рублей, это на 10-15% меньше 2018 года. Президент России Владимир Путин поручил Центробанку и кабинету министров работать над снижением ипотечных ставок.

Эксперты не ожидают снижения ставок по ипотеке в этом году

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