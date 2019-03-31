Эксперты не исключают резкого роста курса рубля в апрелеiReactor вчера в 09:42

Последний раз аналогичные темпы роста за один квартал были зафиксированы в 2009 году в ходе завершения мирового финансового кризиса.

с чего всё началось

В апреле рубль имеет все шансы вырасти до 62 рублей за доллар и 70 рублей за евро. По словам Абрамова, если на мировых рынках продолжится затишье, на фоне низкой долговой нагрузки рубль может стать основной из развивающихся валют.

Эксперты не исключают резкого роста курса рубля в апреле

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