Экономика

Эксперты назвали уровень разрыва между богатыми и беднымиРоссийская газета 21:00

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Если в 2000 году богатые люди получали среднюю зарплату в 34 раза превышающую зарплату бедных, то в 2005-м этот разрыв составлял уже 25 раз, а в 2019 году сократился до 13 раз. При этом на государственных и муниципальных предприятиях этот разрыв в нынешнем году еще ниже - 10,4 раза.
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Эксперты подсчитали уровень разрыва между богатыми и бедными

РЕН ТВ21:32

Эксперты назвали уровень разрыва между богатыми и бедными

Российская газета21:00

В России сокращается неравенство по зарплатам

Слава Севастополя05:00
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