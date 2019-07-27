Экономика
Эксперты назвали уровень разрыва между богатыми и беднымиРоссийская газета 21:00
Если в 2000 году богатые люди получали среднюю зарплату в 34 раза превышающую зарплату бедных, то в 2005-м этот разрыв составлял уже 25 раз, а в 2019 году сократился до 13 раз. При этом на государственных и муниципальных предприятиях этот разрыв в нынешнем году еще ниже - 10,4 раза.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 21:45, Вашингтон
Кино
Режиссер «Короля Льва» спрятал одну «настоящую» сцену в фильме
Обновлено в 19:13
Происшествия
Количество задержанных на акции против недопуска кандидатов в Мосгордуму превысило 1300 человек
Ряд задержанных остаются в отделениях полиции, в том числе писатель и публицист Виктор Шендерович и незарегистрированные кандидаты Илья Яшин, Константин Янкаускас, Иван Жданов.
Обновлено в 19:07
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено в 12:04
Наука
Стало известно, от какой работы уменьшается мозг
Ранее эксперт рассказала, какие ошибки в речи россияне допускают чаще всего.
Обновлено в 20:24
Политика
В Малайзии заявили о желании ФБР получить черные ящики с борта MH17
Полковник Сакри утверждает, что после к нему приходили агенты ФБР США, которые хотели увидеть черные ящики, а украинские власти пытались заставить оставить бортовые самописцы им, пишет Regnum.
Обновлено 25 июля в 00:52
Происшествия
Москва: после газа участники незаконной акции использовали взрывпакеты
Участники несанкционированной акции в Москве перекрыли движение транспорта на улице Большая Дмитровка.
Обновлено в 09:30
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено в 20:08
Политика
В Грузии арестован экс-министр обороны по делу о беспорядках в Тбилиси
Ираклий Окруашвили арестован по делу о беспорядках в ходе акции протеста у здания парламента 20 июня.
Обновлено в 19:11
Происшествия
В Киеве пьяный прокурор прятался от правоохранителей в кустах
В Киеве нетрезвый прокурор Ярослав Леляк пытался спрятаться от патрульных полицейских в кустах, когда они остановили его автомобиль.
Обновлено в 19:41
Общество
Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод
Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
Обновлено в 05:29
Общество
Лас-Вегас оккупировали кузнечики
В США по городу Лас-Вегас массово распространились кузнечики. Об этом сообщает телеканал NBC.
Обновлено в 19:36
Политика
Венгрия призвала Еврокомиссию прекратить «политические атаки»
Еврокомиссия, которая критикует Венгрию за национальную политику, должна прекратить политические атаки и вернуться к своей роли, закрепленной Конституцией ЕС, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Обновлено в 12:10
Армия и оружие
Американские самолеты вторглись в воздушное пространство Венесуэлы
Американские самолеты-разведчики в очередной раз вторглись в воздушное пространство Венесуэлы, сообщается в Twitter стратегического командования Вооруженных сил республики.
Обновлено в 17:56
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
В Москве на улице Пырьева в квартире было обнаружено тело голой девушки, которое лежало в чемодане. Об этом 27 июля сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 15:13
Общество
В пострадавшем от паводка Тулуне снова подтопило дома
Обновлено в 19:06
Политика
Названы дата и место встречи Путина с Макроном
Президент Франции Эмманюэль Макрон готовится принять российского лидера Владимира Путина в форте Брегансон 19 августа.
Обновлено в 19:12
Армия и оружие
Путин примет Главный военно-морской парад в акватории Невы
Владимр Путин прибудет на День Военно-морского флота в Петербург. В воскресенье, 28-го июля он примет участие в праздничных мероприятиях.
Обновлено в 12:37
Политика
Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Футбол
«Ньюкасл» хочет подписать защитника ПСЖ
Защитник ПСЖ Стэнли Нсоки может продолжить карьеру в Англии. Игроком интересуется «Ньюкасл». Стороны пока не могут сойтись в цене.
Обновлено в 15:27
Гаджеты
Раскрыты возможные названия гибкого смартфона LG
Есть вероятность, что, как и другие участники рынка, LG проектирует гибкий смартфон-книжку с экраном, складывающимся вовнутрь или наружу.
Обновлено в 10:39
Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии
Обновлено в 12:09
Происшествия
Северная Корея отпустила задержанное российское судно
Власти Северной Кореи отпустили рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8» и его экипаж, сообщает посольство России в КНДР на своей странице в Facebook.
Обновлено в 21:25
Кино
Создатели «Игры Престолов» перестают работать с HBO
Новый контракт Бениоффа и Уайсса может достигнуть 200 миллионов долларов.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Число жертв поджога японской студии аниме увеличилось до 35
В результате поджога здания известной японской студии аниме Kyoto Animation, устроенного 18 июля, погибли 35 человек.
Обновлено в 12:42
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено вчера в 07:22
Политика
Reuters: «Газпром» нашел выход из ситуации с Украиной
Источники агентства Reuters сообщили, что в Москве не намерены подписывать 10-летний договор, как этого требует Киев.
Обновлено вчера в 04:39
Шоу-бизнес
Валерия и Иосиф Пригожин распродают зарубежную недвижимость
Известный продюсер Иосиф Пригожин поделился с прессой информацией о том, что в ближайшее время они с супругой намерены продать зарубежную недвижимость.
Обновлено в 06:43
Политика
Назван возможный кандидат на пост министра здравоохранения Украины
Министерство здравоохранения (Минздрав) Украины может возглавить основатель сети клиник «Борис» Михаил Радуцкий.
Обновлено в 13:32
Общество
Украинки массово оголились после оскорбления чиновника
Обновлено вчера в 15:20