Самыми щедрыми на новогодние премии оказались работодатели из сферы IT и образования, а самыми скупыми - из сфер строительства и недвижимости. Пресс-служба Rabota.ru сообщает, что исследование было проведено на основе опроса 300 работодателей из всех регионов России в ноябре этого года.

с чего всё началось

Как пишет «Федеральное агентство новостей», самыми скупыми оказались представители сферы строительства и недвижимости, а самыми щедрыми — в сфере информационных технологий. 5 декабря, согласно опросу сервиса поиска вакансий «Работа.ру», стало известно, как россияне относятся к своему начальству.

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