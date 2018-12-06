Общество

Эксперты назвали самых щедрых работодателей России
Известия
00:13

Как пишет «Федеральное агентство новостей», самыми скупыми оказались представители сферы строительства и недвижимости, а самыми щедрыми — в сфере информационных технологий. 5 декабря, согласно опросу сервиса поиска вакансий «Работа.ру», стало известно, как россияне относятся к своему начальству.
Известия00:13
с чего всё началось

Эксперты: 58% работодателей не будут премировать сотрудников к Новому году

Самыми щедрыми на новогодние премии оказались работодатели из сферы IT и образования, а самыми скупыми - из сфер строительства и недвижимости. Пресс-служба Rabota.ru сообщает, что исследование было проведено на основе опроса 300 работодателей из всех регионов России в ноябре этого года.
ТАССвчера в 19:08

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Большинство работодателей – 58% — не будут выдавать премии сотрудникам к Новому году

Эхо Москвы00:15

Эксперты назвали самых щедрых работодателей России

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Большинство работодателей в России отказались выдавать новогодние премии

Lenta.ruвчера в 22:35

Начальство откажет сотрудникам в новогодних премиях

News.ruвчера в 20:17

Стало известно, сколько работодателей будут премировать сотрудников к Новому году

ФАНвчера в 20:07

Исследование: 58% работодателей не намерены премировать сотрудников к Новому году

RT на русскомвчера в 19:17

Эксперты: 58% работодателей не будут премировать сотрудников к Новому году

ТАССвчера в 19:08
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Автоматически обработано 7128 источников, обновлено в 02:29, Ашберн
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