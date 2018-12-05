Общество
Эксперты назвали самых прозрачных и непрозрачных госзакупщиков
Эксперты назвали самых прозрачных и непрозрачных госзакупщиковРБК16:00
В рейтинге государственных корпоративных заказчиков самые непрозрачные закупки проводили корпорация «Тактическое ракетное вооружение», АО «ГЛОНАСС», а также аэропорт Казани. Низкая прозрачность госзакупок была зафиксирована в АО «Роснано», ПАО «Аэрофлот», АО «Россельхозбанк» и ПАО «Газпром».
РБК16:00
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Общество
Суд арестовал Льва Пономарева на 25 суток
Тверской суд Москвы назначил лидеру движения «За права человека» Льву Пономареву 25 суток ареста за публикацию поста с призывом участвовать в акции в поддержку фигурантов «пензенского дела» и дела «Нового величия», сообщает в Twitter Объединенная группа общественного наблюдения (ОГОН).
Обновлено в 20:09
Общество
Путин вручил премию «Доброволец России»
В ходе Международного форума добровольцев в Москве президент России Владимир Путин вручил премию «Доброволец России».
Обновлено в 19:51
Общество
В Москве Тверскую улицу сделают пешеходной с 29 декабря по 3 января
Обновлено в 19:18
Транспорт
В России ввели новые дорожные знаки и разметку
Председатель российского правительства Дмитрий Медведев сообщил о введении новых дорожных знаков и разметки.
Обновлено в 16:47
Общество
Отец Бутиной рассказал о финансовых трудностях
Валерий Бутин, отец арестованной в США россиянки Марии Бутиной в беседе с газетой «Известия» рассказал о вероятности того, что адвокаты могут перестать работать в интересах его дочери в связи с нехваткой средств для оплаты их услуг.
Обновлено в 18:50
Общество
Роскомнадзор предлагает ввести возрастные маркировки «1+» и «3+»
Глава Роскомнадзора Александр Жаров на заседании попечительского совета Российской академии образования заявил, что «остро стоит вопрос о маркировке "1+" и "3+"».
Обновлено в 19:00
Общество
Концерт «Френдзоны» в Ярославле отменили из-за давления прокуратуры
Концерт группы «Френдзона» в клубе «Китайский летчик Джао Да» в Ярославле отменен из-за давления со стороны прокуратуры.
Обновлено в 17:13
Транспорт
Парковка в воскресные дни станет платной на 237 улицах Москвы
С 15 декабря парковка на 237 столичных улицах станет платной в воскресные дни, следует из официального приказа дептранса Москвы, подписанного накануне руководителем ведомства Максимом Ликсутовым.
Обновлено в 17:00
Общество
В Москве в ночь на 6 декабря ожидается сильный снегопад
Отмечается, что ночь будет облачной, местами образуется гололедица, а скорость юго-западного ветра составит до 5 – 10 м / с. В Москве и Подмосковье выпадет около 4 см снега, и с учетом ранее выпавших осадков высота снежного покрова будет около 10 см. Синоптики также сообщили, что снег продолжится и в четверг.
Обновлено в 19:26
Общество
Совет директоров Facebook не счел нарушением проверку финансов Сороса
Совет директоров американской компании Facebook не нашел нарушений в действиях исполнительного директора Шерил Сэндберг, связанных с проверкой деятельности инвестора Джорджа Сороса, который ранее критиковал руководство соцсети.
Обновлено в 19:08
Общество
Учителя потребовали завести на семиклассников уголовное дело за мемы
Обновлено в 20:05
Общество
Первый в мире «плавающий супермаркет» появился в Дубае
В Дубае появился первый в мире супермаркет на воде, магазин плавает по морю на трех пляжах города-эмирата, сообщает издание Arabian Business.
Обновлено в 18:29
Общество
Билл Гейтс назвал лучшие книги года
Сооснователь Microsoft Билл Гейтс опубликовал на своем сайте список из пяти полюбившихся ему книг, которые вышли в 2018 году.
Обновлено в 19:11
Общество
Постройку майя возрастом более 2 тыс. лет обнаружили в Мексике
Как сообщает агентство Quadratin, возраст находки в пещере муниципалитета Вальядолид, предположительно, составляет не менее 2,3 тыс. лет.
Обновлено в 20:00
Общество
Пользователей Сети поразила черепаха, несущая на панцире землю
Вес черепахи составляет шесть килограммов, а земли на ней – восемь.
Обновлено в 17:52