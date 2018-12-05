Экономика
В рейтинге государственных корпоративных заказчиков самые непрозрачные закупки проводили корпорация "Тактическое ракетное вооружение", АО "ГЛОНАСС", а также аэропорт Казани.
РБКвчера в 16:00
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с чего всё началось
В рейтинге государственных корпоративных заказчиков самые непрозрачные закупки проводили корпорация "Тактическое ракетное вооружение", АО "ГЛОНАСС", а также аэропорт Казани. Низкая прозрачность госзакупок была зафиксирована в АО «Роснано», ПАО «Аэрофлот», АО «Россельхозбанк» и ПАО «Газпром».РБКвчера в 16:00
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Экономика
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