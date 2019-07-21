МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Самыми дисциплинированными заемщиками микрофинансовых организаций являются россияне, занятые в бюджетной и финансовой сфере, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое есть в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

Самыми добросовестными заёмщиками микрофинансовых организаций являются граждане РФ, которые заняты в бюджетной и финансовой сферах. Специалисты отмечают, что профессия человека действительно оказывает влияние на регулярность вносимых платежей по займу.

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