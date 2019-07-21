Экономика

Эксперты назвали самых дисциплинированных заемщиков МФО среди россиянИзвестия вчера в 21:41

Самыми дисциплинированными заемщиками микрофинансовых организаций (МФО) являются россияне, которые заняты в бюджетной и финансовой сферах. Об этом сообщили эксперты финансового маркетплейса «Юником 24».
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Эксперты назвали самых дисциплинированных заемщиков МФО

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Самыми дисциплинированными заемщиками микрофинансовых организаций являются россияне, занятые в бюджетной и финансовой сфере, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое есть в распоряжении РИА Новости.
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