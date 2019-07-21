Самыми дисциплинированными заемщиками микрофинансовых организаций (МФО) являются россияне, которые заняты в бюджетной и финансовой сферах. Об этом сообщили эксперты финансового маркетплейса «Юником 24».

Наука Потребление соли увеличивает случаи инсультов и инфарктов Американские специалисты провели новое исследование, в ходе которого пришли к выводу, что «верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое в одинаковой степени влияют на вероятность сердечного приступа и инсульта.

Армия и оружие Глава военной разведки США сравнил угрозы со стороны России и Китая Директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли считает, что Россия представляет угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной.

Футбол Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Происшествия В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.

Политика В посольстве Украины испортили все бюллетени для выборов в Раду В Индии на избирательном участке, где должно было состояться голосование на выборах в украинскую Раду, были испорчены все бюллетени.

Энергетика Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.

Экономика Реестр российской электроники начнут вести с 2020 года Правительство РФ постановило сформировать до 1 января 2020 года единый реестр российской радиоэлектронной продукции, разработав перечень продукции, происходящей из иностранных государств, и порядок определения статуса телеком-оборудования отечественного производства.

Происшествия В Польше нашли тело пропавшего пятилетнего россиянина Останки пятилетнего россиянина, пропавшего в Польше десять дней назад, найдены на трассе между Варшавой и городом Гродзиск-Мазовецкий.

Экономика Минтруд не станет увеличивать пособия по безработице в 2020 году Максимальный и минимальный размеры пособий по безработице в следующем году сохранятся на нынешнем уровне — восемь тысяч и полторы тысячи рублей соответственно.

Политика Mirror: МI-6 расследует версию о якобы причастности РФ к задержанию британского танкера Два разведывательных агентства Великобритании - служба британской внешней разведки МI-6 и Центр правительственной связи (Government Communications Headquarters, GCHQ) - расследуют версию о том, что Россия якобы может быть в той или иной мере причастна к задержанию иранскими властями британского танкера Stena Impero.

Происшествия Во Владивостоке приземлился самолёт с треснувшим стеклом Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия» приземлился в аэропорту Владивостока с треснувшим стеклом.

Происшествия В ЛНР рассказали об обстреле Первомайска украинскими силовиками Обстрел жилого массива Первомайска в самопровозглашенной Луганской народной республике велся из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 миллиметров, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Общество Минпромторг предлагает перестать считать пиво алкоголем Как ранее сообщало ИА REGNUM, пиво было приравнено к алкогольной продукции в 2011 году.

Футбол Валерий Карпин: «Вы все видели. Вот и напишите про это судейство» Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча второго тура РПЛ со "Спартаком" (2:2) заявил, что команда добилась ничьи вопреки судейству.

Происшествия Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.

Общество Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за ливней Под влиянием тайфуна Данас на юго-запад Японии обрушились ливни. Для ряда районов префектуры Нагасаки объявлен наивысший уровень опасности.

Политика Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

Футбол Футболист украинского клуба специально не забил с пенальти Полузащитник украинского клуба «Волынь» Денис Кожанов умышленно не реализовал пенальти в контрольном матче со «Львовом».