Экономика
Эксперты назвали самых дисциплинированных заемщиков МФО среди россиянИзвестия 21:41
Самыми дисциплинированными заемщиками микрофинансовых организаций (МФО) являются россияне, которые заняты в бюджетной и финансовой сферах. Об этом сообщили эксперты финансового маркетплейса «Юником 24».
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Два разведывательных агентства Великобритании - служба британской внешней разведки МI-6 и Центр правительственной связи (Government Communications Headquarters, GCHQ) - расследуют версию о том, что Россия якобы может быть в той или иной мере причастна к задержанию иранскими властями британского танкера Stena Impero.
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