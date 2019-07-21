Экономика
Эксперты назвали самых дисциплинированных заемщиков МФО среди россиянИзвестия вчера в 21:41
Самыми дисциплинированными заемщиками микрофинансовых организаций (МФО) являются россияне, которые заняты в бюджетной и финансовой сферах. Об этом сообщили эксперты финансового маркетплейса «Юником 24».
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Политика
В Иране заявили о задержании британского танкера в Ормузском проливе
Иран задержал британский танкер Stena Impero в Ормузском проливе.
Обновлено 19 июля в 17:05
Кино
Фильм «Мстители: Финал» побьет десятилетний рекорд «Аватара» по сборам
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Обновлено в 02:13
Гаджеты
Обнародованы характеристики смартфона Motorola One Action
Смартфону Motorola One Action приписывают наличие тройной основной камеры.
Обновлено вчера в 08:29
Космос
«Союз МС-13» с международным экипажем пристыковался к МКС
Пилотируемый корабль «Союз МС-13» с тремя членами экипажа на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Обновлено вчера в 19:17
Единоборства
Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Обновлено в 02:17
Гаджеты
LG готовит новое семейство смартфонов M Series
Наблюдатели полагают, что LG готовит к выпуску новое семейство смартфонов M Series.
Обновлено в 02:12
Политика
На Украине начались досрочные выборы в Раду
На Украине открылись избирательные участки для голосования на досрочных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 01:07
Энергетика
«Россия проспала энергопереход»: что мы потеряем
Ситуация отчасти напоминает тезис "Россия проспала сланцевую революцию" примерно пятилетней давности.
Обновлено в 01:00
Общество
Пиво в России предлагают не считать за алкоголь
В Министерстве промышленности и торговли России выступили с предложением о смягчении ограничения на розничную продажу пива.
Обновлено вчера в 07:34
Экономика
Средняя зарплата астраханцев достигла 33 тысяч 343 рублей
По данным администрации Астраханской области, среднемесячная зарплата в регионе по итогам января-июня 2019 года достигла 33 тысяч 343 рублей, что на 8 процентов выше аналогичного показателя за тот же период прошлого года.
Обновлено вчера в 22:45
Наука
Новый метод быстро идентифицировал антигенспецифичные Т-клетки
Ученые представили новую концепцию, которая позволяет точно и быстро выявлять антигенспецифичные Т-клетки в их больших популяциях, обходя имевшиеся ранее ограничения.
Обновлено вчера в 06:06
Музыка
Российская группа Lumen запишет саундтрек к комиксу про Бэтмена
Обновлено вчера в 15:49
Происшествия
Из-за пожара в доме престарелых в Брянской области погиб человек
Из-за пожара в доме-интернате для инвалидов и престарелых в Брянской области погиб мужчина 1949 года рождения.
Обновлено в 02:25
Общество
Названо количество россиян с зарплатой больше миллиона
В 2017 году в категорию работников, получающих более 1 млн рублей в месяц попало 6988 россиян, что на 38% меньше количества работников данной категории в текущем году.
Обновлено 19 июля в 13:16
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.
Обновлено вчера в 08:16
Футбол
Боатенг покинул сбор «Баварии» по личным причинам
Пресс-служба "Баварии" сообщила, что защитник команды Джером Боатенг досрочно завершил летний сбор и вернется из Хьюстона в Мюнхен.
Обновлено вчера в 15:28
Шоу-бизнес
Ксения Собчак вспоминает, как заработала свой первый миллион долларов
После первого миллиона Собчак поняла, что это как-то маловато при ее возможностях. Теперь у нее цель – заработать сто и более миллионов.
Обновлено вчера в 16:18
Космос
Глава NASA заявил о необходимости вести поиски жизни на Марсе
Директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США Джеймс Брайденстайн заявил, что обнаруженные на Марсе следы присутствия воды и другие факторы указывают на необходимость вести поиски жизни на этой планете.
Обновлено в 02:10
Единоборства
Состояние Максима Дадашева улучшилось
Состояние здоровья российского боксера Максима Дадашева улучшилось.
Обновлено вчера в 23:08
Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:23
Футбол
На «Ростов Арене» произошло столкновение фанатов «Спартака» с ОМОНом
После завершения матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" произошла потасовка, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 18:25
Политика
Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»
Украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал состояние ракетного крейсера «Украина».
Обновлено вчера в 23:26
Армия и оружие
В воздушном пространстве Венесуэлы обнаружен самолет-разведчик США
О нарушении воздушного пространства Венесуэлы принадлежащим США самолетом-разведчиком заявили в министерстве обороны республики.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия
Мужчина, которому отказали стюардессы, «заминировал» самолет
Как выяснило следствие, 65-летний житель Сербии пригласил стюардесс на ужин, а когда они отказались, он позвонил в аэропорт Никола Тесла с сообщением о бомбе в самолете, на котором девушки должны были отправиться в полет.
Обновлено вчера в 12:10
Футбол
ЦСКА — Оренбург 2:1
Обновлено вчера в 13:53
Технологии
ФСБ разрабатывала систему слежки за пользователями сети TOR
Оказалось, что ее сотрудники разрабатывали для ФСБ средства слежки за пользователями сети TOR и еще около 20 непубличных проектов, сообщает Би-би-си.
Обновлено вчера в 06:56
Армия и оружие
В ВСУ готовятся дать отпор войскам России в Чернобыле
Обновлено в 02:38
Политика
На певицу Анастасию Приходько напали во время концерта
Мужчина с голым торсом выбежал на сцену во время концерта заслуженной артистки Украины Анастасии Приходько.
Обновлено вчера в 13:53
Единоборства
Пакьяо завоевал титул чемпиона WBA Super, победив Турмана
Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал верх над американцем Китом Турманом в титульном бою за звание чемпиона мира в полусреднем весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
Обновлено в 02:42