Экономика

Эксперты назвали самых дисциплинированных заемщиков МФО среди россиянИзвестия вчера в 21:41

Самыми дисциплинированными заемщиками микрофинансовых организаций (МФО) являются россияне, которые заняты в бюджетной и финансовой сферах. Об этом сообщили эксперты финансового маркетплейса «Юником 24».
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